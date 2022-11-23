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Как в Москве найти клиентов для сдачи квартиры без посредников

Просмотров:45 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Как в Москве найти клиентов для сдачи квартиры без посредников

Некоторые арендодатели предпочитают сдавать квартиры в Москве без обращения к услугам агентов. В современных реалиях недостаточно только дать объявление «сдам квартиру» и ожидать, что в ближайшее время поступит большое количество предложений. Существует множество нюансов, которые необходимо учитывать владельцу недвижимости при поиске потенциальных квартиросъемщиков.

Нюансы сдачи квартиры на условиях аренды в Москве


При самостоятельной сдаче квартиры в Москве собственнику приходится тратить время на решение большого количества вопросов и лично разбираться в различных темах. Москва привлекает огромное количество людей из других российских регионов и стран, что обусловлено несколькими факторами.

В число основных входит:

  • высокий уровень заработной платы;
  • большой выбор предприятий и фирм;
  • множество разнообразных вакансий;
  • возможность получения образования;
  • личностный и карьерный рост.


Каждый приезжий неизбежно задумывается о необходимости поиска подходящего жилья, а многие обращаются к услугам аренды квартир. Стоимость проживания в съемной недвижимости зависит от многих факторов, в том числе престижности района, близости к метро и транспорту.

На цену влияют следующие моменты:

  • особенности социальной инфраструктуры, наличие рядом с домом магазинов, больниц, школ и иных детских учреждений;
  • вид недвижимости, то есть статус вторичного или первичного жилья;
  • общее состояние и особенности сдаваемой в аренду квартиры;
  • площадь жилых помещений, нюансы планировки и этажность;
  • список предметов мебели и оснащенность бытовой техникой;
  • достаточность парковочных мест, наличие консьержа игровых площадок;
  • уровень экологичности и безопасности района, достаточность территории для спокойных прогулок.


Специалисты на регулярной основе отслеживают общее состояние рынка недвижимости и основные тенденции. Они имеют представления об адекватной стоимости на арендное жилье, и могут в максимально короткое время найти квартиросъемщиков.

Особенности сдачи квартиры в доверительное управление


Сотрудники агентства недвижимости «sdat-kvartiru» готовы предоставить стандартный перечень услуг, а также предложить вариант доверительного управления квартирой. Суть договора заключаются в том, что все вопросы в части сдачи жилья в аренду ложатся на плечи посредника. Владельцу нет необходимости лично участвовать в процессе, что позволяет экономить время и деньги.

Вариант доверительного управления особенно удобен в ситуации, когда хозяин живет в другом городе или в длительной командировке. Для сдачи недвижимости в Москве необходимо иметь определенный лимит свободного времени, а привлечение услуг специалистов позволяет избавиться от лишних беспокойств и забот. Большой опыт профессионального риелтора выступает гарантией, что клиент получит желаемый результат в максимально короткое время.

Компания «sdat-kvartiru» готова выполнить следующие обязательства:

  • изучение аналогичных предложений с целью проверки адекватности предлагаемой владельцем арендной платы;
  • приведение квартиры в порядок для возможности получения максимальной цены;
  • проведение фотосъемки и размещение рекламных объявлений на различных площадках;
  • подбор квартиросъемщиков с учетом требований и пожеланий собственника;
  • грамотная организация показа квартиры и демонстрация преимуществ конкретного жилья;
  • составление договора аренды с гарантией защиты интересов и прав владельца квартиры;
  • проверка состояния квартиры в соответствии с установленной в рамках соглашения условиями;
  • своевременное взимание арендной платы и погашение задолженности по коммунальным платежам.


В случае необходимости специалисты компании возьмут на себя обязанности по регулированию конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть с квартиросъемщиками. Важно понимать, что в случае доверительное управления они обязаны контролировать процесс сдачи в аренду, но право единоличного владения и распоряжения недвижимостью остается у собственника.

При самостоятельной сдачи квартиры в Москве в аренду процесс может значительно растянуться по времени. Собственники часто сталкиваются с различными трудностями, что во многом обусловлено отсутствием необходимых знаний и достаточного опыта.

Свободная квартира может выступить дополнительным источником дохода, поэтому в интересах собственника заключить сделку как можно быстрее. Специалисты «sdat-kvartiru» проконтролируют все этапы заключения договора с арендаторами, начиная с поиска кандидата и заканчивая юридическим сопровождением.

Обращение к услугам профессионалов выгодно в следующих случаях:

  • необходимо сэкономить время и получить возможность свободно заниматься личными делами;
  • требуется за короткий срок найти арендатора и заключить договор на максимально выгодных условиях;
  • комиссия выплачивается потенциальным квартиросъемщиком, поэтому собственник не несет дополнительных расходов в части оплаты услуг агента.


Большой опыт и уникальные знания специалистов агентства недвижимости позволят избежать ошибок, которые часто допускают владельцы при самостоятельной сдачи квартиры в аренду. Они помогут заключить договор на максимально выгодных условиях с учетом пожеланий заказчика.

Фото с сайта sdat-kvartiru.com

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