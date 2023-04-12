Понятие товарной валюты и создание валютных пар

Многие страны осуществляют между собой торгово-посреднические операции, направленные на улучшение хозяйственной деятельности внутри государства. При этом наблюдается сильная зависимость от конкретного сырья. Естественно, валюта страны-покупателя сильно зависит от сформированной стоимости продаваемого товара. Поэтому специалисты называют ее товарной валютой. На сегодняшний день в мире существует 3 вида таких валют, которые приобрели наибольшую популярность:
- Доллар Новой Зеландии.
- Доллар Канады.
- Доллар Австралии.
Многие экспортеры продукции используют вышеназванные валюты в качестве платежа, так как они тесно переплетены с устоявшимися ценами на товар. Deriv binary
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Сделанный специалистами анализ экономического состояния в первом полугодии 2022 года показывает, что товарный рынок показывал значительные признаки волатильности. Этому способствовала излишняя геополитическая напряженность в мире. Поэтому участникам рынка приходилось принимать непростые решения и использовать разные торговые стратегии. Многим это удалось и они показывают неплохие результаты.
Какие валютные пары являются самыми перспективными и их можно включить в будущую торговую стратегию?Рассмотрим их на конкретных примерах:
- доллар Канады или США.
Если брать в частности Канаду, то эта страна на протяжении последних лет показывает отменные результаты по экспорту нефтепродуктов, которые направлены прежде всего в Соединенные Штаты Америки. Канада входит в пятерку лидеров мировых экспортеров нефти и естественно, что ее экономика крайне зависима от продаж этого сырья. Поэтому экономическое благополучие страны кленового листа привязано к стоимости нефти в мире. Если планируется поднятие цен на нефтепродукты, то они скажутся на стоимости канадского и американского доллара. Поэтому дадим торговую рекомендацию: если в перспективе на рынке ожидается поднятие цены на нефть, то следует разместить сделку на приобретение CAD, так вы железно получите прибыль;
- доллар Австралии или США.
Австралийское государство известный мировой экспортер золота. Поэтому ее валюта тесно коррелируется с ценой на драгоценный металл, что составляет примерно 80%. В то же время КНР является достаточно значимым партнером Австралии. Китай покупает сырье, что для него довольно выгодно, из-за близости географического положения двух стран. Валютные вливания делают экономику государства жизнеспособной и она во многом зависит от покупательной способности КНР.
Совет. Если потребность в спросе из Китая возрастет, то соответственно вырастет экспорт Австралии, что несомненно скажется на курсе австралийского доллара;
- доллар Новой Зеландии и США.
Новая Зеландия поставляет во многие страны мира свои молочные продукты, шерсть и мясо. Основными покупателями товаров являются Китай и Австралия. Поэтому от объемов экспорта вышеназванной продукции напрямую зависит новозеландский доллар. Если товаров поставляется меньше, то курс падает, а с увеличением поставок возрастает. Торговая рекомендация: внимательно отслеживайте объемы экспортных поставок в Австралию и КНР, тогда вам удастся выгодно оформить сделку.
Какие валютные пары являются доступными для торговли на бирже Deriv?
Самыми распространенными валютами является Канадский доллар, новозеландский доллар и австралийский доллар. К ним можно причислить евро, которое в последнее время набирает обороты. Чтобы торговля валютными парами получилась выгодной, требуется внимательно изучить товары этих государств. Тогда есть шанс на успешность завершения сделки. Если чувствуете некую неуверенность в своих действиях, то можно потренироваться, используя торговый портфель или демо-счет. Тогда риск потерять денежные средства будет сведет к нулю и вы приобретете необходимый опыт.
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