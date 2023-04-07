Что нужно предпринимать, когда вас внезапно застала смерть близкого человека?

Рано или поздно жизнь любого человека заканчивается и близкие ему люди остаются перед дилеммой, что делать в этой непростой ситуации. Часто смерть застает врасплох и пользователи совершают непростительные ошибки. Многие начинают проводить манипуляции с телом, чтобы подготовить к похоронам, но этого совершать категорически нельзя, потому что факт ненасильственного летального исхода должны зафиксировать соответствующие медицинские органы и полиция. В нашей стране не принято заранее думать о смерти. Поэтому немногие знакомы с похоронным процессом. Чтобы не попасть в лапы к мошенникам, нужно воспользоваться услугами специалистов легального ритуального агентства. Его контактные данные можно найти на сайте https://spb.ritual.ru/.

Рядом со знающим человеком все страхи стресс уйдут в прошлое и к вам постепенно вернется уверенность и понимание действительности. Агент возьмет на себя все организационные вопросы, вам останется только подготовить соответствующие документы. Рассмотрим ситуации, при которых смерть близкого вам человека возможна в разных местах.

Человек умер дома

Самая частая ситуация, которая происходит у клиентов Ritual.ru. Обычно, смерть происходит, когда человек достигает преклонного возраста. Большинство таких людей значительную часть времени проводят в домашней обстановке и редко выходят на улицу. Поэтому близкие обнаруживают усопшего у себя в постели. Что нужно предпринять в первую очередь? Перечислим последовательность действий:



Прежде всего необходимо записать контактный номер телефона компании ritual.ru ми вызвать агента на дом. Позвоните по нему диспетчеру.

Он снимет трубку и проконсультирует о первых шагах. Он сообщит анкетные данные сотрудника похоронного агентства, чтобы вы случайно не стали контактировать с мошенниками.

После приезда специалиста следует приступить к вызову участкового врача и полиции.

Предварительно приготовьте документы усопшего. Не следует их передавать без надобности посторонним людям, потому что от этого зависит последующая выдача свидетельства о смерти.

После того как факт смерти установлен, откройте на проветривание все окна или включите кондиционер. В комнате умершего должна поддерживаться прохладная температура, не допускающая быстрого разложения тела.

При возможности накройте усопшего простыней.

Обезопасьте себя и близких от контактов с неизвестными лицами, для чего отключите стационарную телефонную связь. Если этого не сделать, то вас периодически будут одолевать другие ритуальные агенты, мешающие думать.

Когда профильные службы прибудут на место, нужно уведомить о причинах смерти. Не следует перетаскивать умершего с места на место или проделывать какие-либо процедуры, иначе полиция может посчитать данный факт, как насильственное действие и задержать до выяснения всех обстоятельств.

Когда прибудет катафалк, чтобы отвезти тело в морг, запишите контактные данные учреждения и режим работы.



Что делать если смерть наступила в больнице?

Эти случат также не являются редкостью и встречаются довольно часто. Обычно близким сообщается о скорой смерти больного и они могут предварительно подготовиться к такой процедуре. От близких требуется немногое:



выяснить у дежурного врача адрес и режим работы морга;

когда можно получить на руки свидетельство о смерти.



Больше вы ничего делать не должны, всем остальным займется специалист ritual.ru. В дальнейшем сотрудник ритуального агентства займется поиском кладбища, способного принять тело и последующими поминками.