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Что нужно предпринимать, когда вас внезапно застала смерть близкого человека?

Просмотров:99 Опубликовано: Вчера, 15:11
Что нужно предпринимать, когда вас внезапно застала смерть близкого человека?

Рано или поздно жизнь любого человека заканчивается и близкие ему люди остаются перед дилеммой, что делать в этой непростой ситуации. Часто смерть застает врасплох и пользователи совершают непростительные ошибки. Многие начинают проводить манипуляции с телом, чтобы подготовить к похоронам, но этого совершать категорически нельзя, потому что факт ненасильственного летального исхода должны зафиксировать соответствующие медицинские органы и полиция. В нашей стране не принято заранее думать о смерти. Поэтому немногие знакомы с похоронным процессом. Чтобы не попасть в лапы к мошенникам, нужно воспользоваться услугами специалистов легального ритуального агентства. Его контактные данные можно найти на сайте https://spb.ritual.ru/.


Рядом со знающим человеком все страхи стресс уйдут в прошлое и к вам постепенно вернется уверенность и понимание действительности. Агент возьмет на себя все организационные вопросы, вам останется только подготовить соответствующие документы. Рассмотрим ситуации, при которых смерть близкого вам человека возможна в разных местах.


Человек умер дома


Самая частая ситуация, которая происходит у клиентов Ritual.ru. Обычно, смерть происходит, когда человек достигает преклонного возраста. Большинство таких людей значительную часть времени проводят в домашней обстановке и редко выходят на улицу. Поэтому близкие обнаруживают усопшего у себя в постели. Что нужно предпринять в первую очередь? Перечислим последовательность действий:



  1. Прежде всего необходимо записать контактный номер телефона компании ritual.ru ми вызвать агента на дом. Позвоните по нему диспетчеру.

  2. Он снимет трубку и проконсультирует о первых шагах. Он сообщит анкетные данные сотрудника похоронного агентства, чтобы вы случайно не стали контактировать с мошенниками.

  3. После приезда специалиста следует приступить к вызову участкового врача и полиции. 

  4. Предварительно приготовьте документы усопшего. Не следует их передавать без надобности посторонним людям, потому что от этого зависит последующая выдача свидетельства о смерти. 

  5. После того как факт смерти установлен, откройте на проветривание все окна или включите кондиционер. В комнате умершего должна поддерживаться прохладная температура, не допускающая быстрого разложения тела.

  6. При возможности накройте усопшего простыней.

  7. Обезопасьте себя и близких от контактов с неизвестными лицами, для чего отключите стационарную телефонную связь. Если этого не сделать, то вас периодически будут одолевать другие ритуальные агенты, мешающие думать.

  8. Когда профильные службы прибудут на место, нужно уведомить о причинах смерти. Не следует перетаскивать умершего с места на место или проделывать какие-либо процедуры, иначе полиция может посчитать данный факт, как насильственное действие и задержать до выяснения всех обстоятельств.

  9. Когда прибудет катафалк, чтобы отвезти тело в морг, запишите контактные данные учреждения и режим работы. 


Что делать если смерть наступила в больнице?


Эти случат также не являются редкостью и встречаются довольно часто. Обычно близким сообщается о скорой смерти больного и они могут предварительно подготовиться к такой процедуре. От близких требуется немногое:



  1. выяснить у дежурного врача адрес и режим работы морга;

  2. когда можно получить на руки свидетельство о смерти.


Больше вы ничего делать не должны, всем остальным займется специалист ritual.ru. В дальнейшем сотрудник ритуального агентства займется поиском кладбища, способного принять тело и последующими поминками. 


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