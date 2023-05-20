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Преимущества мебели из массива дерева

Просмотров:71 Опубликовано: Сегодня, 06:53
Преимущества мебели из массива дерева

Тот, кто хотя бы раз прошелся по стильным витринам в мебельном магазине в поисках идеального мебельного гарнитура, согласится с утверждением, что композиции, в которых деревянная мебель играет главную роль, неотразимы. В чем секрет их привлекательности? Почему мебель из массива дерева так популярна? Мы спросили наших клиентов, что они больше всего ценят в натуральном дереве. А также почему его так популярно выбирают для оформления интерьера? Если вам интересно, каким был самый распространенный ответ, то дочитайте нашу статью до конца.

Магия деревянной мебели


Первая ассоциация, которая приходит на ум, когда мы говорим о дереве как о материале для изготовления мебели, — это его теплый, уютный вид. Деревянная мебель неподвластна времени, стильная и, прежде всего, чрезвычайно функциональная. Благодаря своей долговечности он может исправно служить нескольким поколениям. Очарование стильной деревянной мебели не меркнет с годами, остается постоянным и постоянно вдохновляет.

Преимущества мебели из массива дерева

Мебель из массива дерева


Мебель из массива дерева уже много лет радует нас и уже много лет является неотъемлемой частью многих стильных интерьеров. Массивные дубовые комоды, журнальные столики, шкафы и кровати любили наши прабабушки, бабушки и мамы, а сегодня любим их и мы.
Покупая деревянную мебель, мы часто ищем ту, которая будет напоминать внешний вид, стиль и дизайн многолетней давности. Очарование старинной деревянной мебели неподражаемо, поэтому базары, антикварные лавки и блошиные рынки, где можно найти настоящие драгоценности, переживают настоящий ренессанс. Эти благородные элементы мебели с душой, прошедшие реновацию, помещенные в современный интерьер, могут стать его величайшим украшением.

Преимущества мебели из массива дерева

Мебель из дерева – универсальность вне времени


Одно из наиболее часто повторяемых мнений о деревянной мебели заключается в том, что это самый универсальный и вневременной элемент дизайна интерьера, доступный на рынке. И действительно, трудно не согласиться с утверждением, что дерево — это материал, который был, есть и будет модным, но при этом универсальным, благодаря чему его можно использовать как в классических, так и в современных аранжировках.
Деревянная мебель подходит ко многим стилям планировки и прекрасно их дополняет. Мебель из дерева можно внедрить практически в любой интерьер. В течение многих лет они сопровождают нас в гостиной, спальне, прихожей, кухне и даже ванной комнате. Мебель из массива дерева отличается настоящей универсальностью, что дает ей преимущество перед другими материалами.

Мебель из массива дерева идеальна для аллергиков


Также стоит отметить, что древесина также обладает антистатическими свойствами, то есть не притягивает пыль, поэтому особенно рекомендуется аллергикам. Мебель из ДСП или МДФ сильнее притягивает к себе грязь, чем деревянная, и на ней больше оседает пыль. Кроме того, поверхность МДФ часто тускнеет и не так устойчива к повреждениям, как массивная древесина.

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