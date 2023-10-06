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Меняем золотую осень на бархатный сезон: где отдохнуть в октябре

Просмотров:68 Опубликовано: Вчера, 18:30
Осень — не повод предаваться дождливой хандре в ожидании холодов. Это возможность продлить лето и провести долгожданный отпуск тем, кто не успел в предыдущем сезоне. Турфирма Казахстана HT.KZ — оператор, который может подобрать оптимальный тур для каждого в любое время года. О том, в какие страны стоит забронировать тур на HT.KZ в октябре, читайте далее.

Египет: беспроигрышная выгода


Меняем золотую осень на бархатный сезон: где отдохнуть в октябре
В царство Нила и пирамид можно ездить круглый год — достопримечательности все так же доступны к просмотру, а климат благоприятен для отдыха. Прелесть визитов в бархатный сезон состоит в снижении туристического ажиотажа, благодаря чему можно свободно любоваться местными красотами, а также в снижении и без того демократичных цен. Египет ценят за хороший сервис за умеренную стоимость, чем можно сполна насладиться осенью.

С октября здесь устанавливается приятный температурный режим без палящего зноя, характерного для лета. Днем удерживается +26…+30 °C, ночью — +17 °C. Температура воды — +23…+25 °C. В такую погоду комфортно загорать на пляже и купаться в море, а также путешествовать по национальным паркам, Белой пустыне и Эльбе, исследовать пестрый Каир.

Турция: отдых по полной программе


В Турции летом бывает слишком жарко для экскурсий, потому визит приходится полностью проводить на пляже или у бассейна. А с приходом осени, когда зной спадает, можно спланировать увлекательную программу развлечений:
  • в Анталии стоит отправиться к живописным Дюденским водопадам и древнеримскому театру Аспендос;
  • в Мармарисе посетите дворец Сулеймана Великого и музей археологии, отыщите оригинальные сувениры на рынке в духе османской империи;
  • в Фетхие прогуляйтесь среди скальных гробниц.


Для поездок и заплывов в морских водах погодные условия октября подходят лучшим образом: днем воздух прогревается до +27 °C, ночью — до +20 °C, вода прогрета до +24 °C. В это время редко идут дожди, а ветры радуют легким бризом.

Таиланд: микс культуры и природы


Меняем золотую осень на бархатный сезон: где отдохнуть в октябре
Таиланд принимает гостей круглый год, но важно знать о климатических особенностях его регионов. Осенью лучше всего отдыхать на побережье острова Пхукет и в провинции Краби. В это время заканчивается сезон дождей и устанавливается жаркая сухая погода. Температура воздуха удерживается на показателях +30…+32 °C, а воды — +26…+28 °C.

Бархатный сезон в Таиланде можно провести на пляже, занимаясь виндсерфингом и дайвингом, а также в путешествиях по его национальным природным паркам, древним архитектурным достопримечательностям и религиозным объектам.

ОАЭ: время первых ласточек


В октябре в Эмиратах туристический сезон только начинается. В это время сюда можно приобрести самые выгодные туры. Из развлечений гостям предстоит посетить кулинарный фестиваль, отправиться на джип-сафари по пустыне и на шопинг-охоту в огромных торговых центрах.
Воздух прогрет в этот период до +32…+36 °C, а вода — до +27 °C. Утро можно проводить на пляже, а в пик солнечной активности прятаться в тени зонтиков у бассейна.

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