Меняем золотую осень на бархатный сезон: где отдохнуть в октябре

Осень — не повод предаваться дождливой хандре в ожидании холодов. Это возможность продлить лето и провести долгожданный отпуск тем, кто не успел в предыдущем сезоне. Турфирма Казахстана HT.KZ — оператор, который может подобрать оптимальный тур для каждого в любое время года. О том, в какие страны стоит забронировать тур на HT.KZ
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Египет: беспроигрышная выгода
В царство Нила и пирамид можно ездить круглый год — достопримечательности все так же доступны к просмотру, а климат благоприятен для отдыха. Прелесть визитов в бархатный сезон состоит в снижении туристического ажиотажа, благодаря чему можно свободно любоваться местными красотами, а также в снижении и без того демократичных цен. Египет ценят за хороший сервис за умеренную стоимость, чем можно сполна насладиться осенью.
С октября здесь устанавливается приятный температурный режим без палящего зноя, характерного для лета. Днем удерживается +26…+30 °C, ночью — +17 °C. Температура воды — +23…+25 °C. В такую погоду комфортно загорать на пляже и купаться в море, а также путешествовать по национальным паркам, Белой пустыне и Эльбе, исследовать пестрый Каир.
Турция: отдых по полной программе
В Турции летом бывает слишком жарко для экскурсий, потому визит приходится полностью проводить на пляже или у бассейна. А с приходом осени, когда зной спадает, можно спланировать увлекательную программу развлечений:
- в Анталии стоит отправиться к живописным Дюденским водопадам и древнеримскому театру Аспендос;
- в Мармарисе посетите дворец Сулеймана Великого и музей археологии, отыщите оригинальные сувениры на рынке в духе османской империи;
- в Фетхие прогуляйтесь среди скальных гробниц.
Для поездок и заплывов в морских водах погодные условия октября подходят лучшим образом: днем воздух прогревается до +27 °C, ночью — до +20 °C, вода прогрета до +24 °C. В это время редко идут дожди, а ветры радуют легким бризом.
Таиланд: микс культуры и природы
Таиланд принимает гостей круглый год, но важно знать о климатических особенностях его регионов. Осенью лучше всего отдыхать на побережье острова Пхукет и в провинции Краби. В это время заканчивается сезон дождей и устанавливается жаркая сухая погода. Температура воздуха удерживается на показателях +30…+32 °C, а воды — +26…+28 °C.
Бархатный сезон в Таиланде можно провести на пляже, занимаясь виндсерфингом и дайвингом, а также в путешествиях по его национальным природным паркам, древним архитектурным достопримечательностям и религиозным объектам.
ОАЭ: время первых ласточек
В октябре в Эмиратах туристический сезон только начинается. В это время сюда можно приобрести самые выгодные туры. Из развлечений гостям предстоит посетить кулинарный фестиваль, отправиться на джип-сафари по пустыне и на шопинг-охоту в огромных торговых центрах.
Воздух прогрет в этот период до +32…+36 °C, а вода — до +27 °C. Утро можно проводить на пляже, а в пик солнечной активности прятаться в тени зонтиков у бассейна.