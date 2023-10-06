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Стоит ли покупать авто из Кореи в Казахстане?

Просмотров:67 Опубликовано: Вчера, 18:00
Стоит ли покупать авто из Кореи в Казахстане?

Пригон авто из Кореи в Казахстан – это удобно, быстро и выгодно. Действительно ли это так? Этот вопрос волнует многих покупателей, которые пока еще не определились, на каком рынке искать автомобиль с пробегом. Рассмотрим основные преимущества и недостатки корейского авторынка, риски и варианты безопасной покупки автотранспорта в Южной Корее.

Плюсы и минусы авто из Кореи


В Южной Корее подержанные автомобили стоят недорого, и это одна из главных причин популярности корейских авто в Казахстане.

Другие преимущества машин из Кореи:
  • высокий уровень развития корейского автопрома, который сегодня является одним из ведущих поставщиков качественных популярных машин на международном рынке;
  • высокое качество комплектующих, технологий, сборки – не уступают автомобилям американского и европейского производства;
  • большой выбор моделей авто известных корейских брендов;
  • возможность покупки автомобиля с заводским ГБО;
  • возможность покупки эксклюзивных модификаций корейских авто, доступных только на корейском рынке;
  • хорошее состояние транспортных средств с пробегом.


Минусы покупки авто в Корее:
  • в отличие от покупки на внутреннем рынке, корейскую машину нужно ждать до 2-3 месяцев;
  • на подержанные авто, еще и из другой страны, нет гарантии;
  • некоторые нюансы в комплектации могут создавать сложности в процессе эксплуатации;
  • удаленная покупка авто за рубежом сопряжена с рисками.


Какие риски и сложности покупки авто в Южной Корее


Стоит ли покупать авто из Кореи в Казахстане?
Главная сложность для покупателя корейского автомобиля заключается в том, что он не может лично участвовать в покупке. К торгам на корейских аукционах допускаются только резиденты этой страны. И соответственно, чтобы купить авто в Корее, нужно обратиться в компанию, которая имеет там свое представительство.

Риски покупки бу автомобиля в Корее не отличаются оригинальностью. Это, преимущественно, такие же риски, которые ожидают покупателя любого подержанного авто в любой стране:

  • фальсификация пробега;
  • вероятность, что авто продается после ДТП;
  • риск, что машина в плохом техническим состоянии, имеет неполадки;
  • недостоверность информации об автомобиле (количестве владельцев, условиях эксплуатации);
  • махинации (машина в угоне, в залоге банка и др.)


Как избежать рисков при покупке авто в Корее


Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при покупке авто в Южной Корее:

Не рекомендуем вам рассматривать автомобили с большим пробегом. Оптимальный пробег для бу корейского авто – до 150 000 км. В этом случае можете рассчитывать, что машина будет в хорошем состоянии, с минимальным износом механических узлов, отсутствием или наличием минимума дефектов кузова и с достаточно высокой ликвидностью.

Выясните количество владельцев автомобиля. Чем больше число бывших владельцев, тем выше вероятность некачественного обслуживания и нарушения правил эксплуатации.

Отказывайтесь от вариантов с сомнительной историей, а также если автомобиль использовался в такси – такие машины имеют самую примитивную комплектацию и очень высокую степень износа.

Чтобы выяснить необходимые факты, нужно проверить авто из Кореи по ВИН коду в https://checkcar.vin/kz/ru/page/vin-check-korea - универсальном сервисе поверки. Из отчета проверки вы узнаете всю историю автомобиля, полную историю сервисного обслуживания, историю регистрации, факты участия в ДТП, данные о проведенных ремонтах и замене комплектующих. Такая проверка исключает любые неприятные сюрпризы, которые мог приготовить для вас недобросовестный продавец, и помогает в выборе наиболее выгодного варианта авто для пригона из Кореи в Казахстан.

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