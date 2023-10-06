Стоит ли покупать авто из Кореи в Казахстане?

Пригон авто из Кореи в Казахстан – это удобно, быстро и выгодно. Действительно ли это так? Этот вопрос волнует многих покупателей, которые пока еще не определились, на каком рынке искать автомобиль с пробегом. Рассмотрим основные преимущества и недостатки корейского авторынка, риски и варианты безопасной покупки автотранспорта в Южной Корее.
Плюсы и минусы авто из Кореи
В Южной Корее подержанные автомобили стоят недорого, и это одна из главных причин популярности корейских авто в Казахстане.Другие преимущества машин из Кореи:
Минусы покупки авто в Корее:
- высокий уровень развития корейского автопрома, который сегодня является одним из ведущих поставщиков качественных популярных машин на международном рынке;
- высокое качество комплектующих, технологий, сборки – не уступают автомобилям американского и европейского производства;
- большой выбор моделей авто известных корейских брендов;
- возможность покупки автомобиля с заводским ГБО;
- возможность покупки эксклюзивных модификаций корейских авто, доступных только на корейском рынке;
- хорошее состояние транспортных средств с пробегом.
- в отличие от покупки на внутреннем рынке, корейскую машину нужно ждать до 2-3 месяцев;
- на подержанные авто, еще и из другой страны, нет гарантии;
- некоторые нюансы в комплектации могут создавать сложности в процессе эксплуатации;
- удаленная покупка авто за рубежом сопряжена с рисками.
Какие риски и сложности покупки авто в Южной Корее
Главная сложность для покупателя корейского автомобиля заключается в том, что он не может лично участвовать в покупке. К торгам на корейских аукционах допускаются только резиденты этой страны. И соответственно, чтобы купить авто в Корее, нужно обратиться в компанию, которая имеет там свое представительство. Риски покупки бу автомобиля в Корее не отличаются оригинальностью. Это, преимущественно, такие же риски, которые ожидают покупателя любого подержанного авто в любой стране:
- фальсификация пробега;
- вероятность, что авто продается после ДТП;
- риск, что машина в плохом техническим состоянии, имеет неполадки;
- недостоверность информации об автомобиле (количестве владельцев, условиях эксплуатации);
- махинации (машина в угоне, в залоге банка и др.)
Как избежать рисков при покупке авто в Корее
Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при покупке авто в Южной Корее:
Не рекомендуем вам рассматривать автомобили с большим пробегом. Оптимальный пробег для бу корейского авто – до 150 000 км. В этом случае можете рассчитывать, что машина будет в хорошем состоянии, с минимальным износом механических узлов, отсутствием или наличием минимума дефектов кузова и с достаточно высокой ликвидностью.
Выясните количество владельцев автомобиля. Чем больше число бывших владельцев, тем выше вероятность некачественного обслуживания и нарушения правил эксплуатации.
Отказывайтесь от вариантов с сомнительной историей, а также если автомобиль использовался в такси – такие машины имеют самую примитивную комплектацию и очень высокую степень износа.
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- универсальном сервисе поверки. Из отчета проверки вы узнаете всю историю автомобиля, полную историю сервисного обслуживания, историю регистрации, факты участия в ДТП, данные о проведенных ремонтах и замене комплектующих. Такая проверка исключает любые неприятные сюрпризы, которые мог приготовить для вас недобросовестный продавец, и помогает в выборе наиболее выгодного варианта авто для пригона из Кореи в Казахстан.