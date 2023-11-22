ГЭСВ и кредитный договор: что важно знать, чтобы не переплачивать банку

О чём говорит страшная аббревиатура ГЭСВ
Если вы когда-нибудь брали кредит то наверняка встречали такую страшную аббревиатуру, как ГЭСВ. Расшифровывается непросто - "годовая эффективная ставка вознаграждения". И это вовсе не нудная бухгалтерская премудрость.
Что же такое ГЭСВ и откуда она берётся?
На самом деле, ГЭСВ - это показатель, от которого зависит ваш кошелёк. Он отражает реальную сумму денег, которую вы переплатите банку за год, беря кредит или оформляя онлайн займ
. При подсчёте учитывается абсолютно всё: процент по кредиту, комиссии банка, плата за расчётно-кассовое обслуживание, дополнительные страховки. Одним словом, любые траты, которые вы будете нести как заёмщик.
Зачем нужно знать свой ГЭСВ
И вот тут выручает закон о защите прав потребителей финансовых услуг. Согласно ему, любой банк или микрофинансовая контора обязаны раскрыть клиенту полную инфу по кредиту или займу до подписания договора.
В том числе обязаны сообщить конкретный размер ГЭСВ по своему предложению. Благодаря этому человек может УЗНАТЬ реальную, окончательную стоимость кредита ещё до того, как начнёт его брать и выплачивать.
Это позволяет спокойно сравнить несколько вариантов от разных банков, проанализировать условия и выбрать оптимальный для себя. А оптимальный, соответственно, тот, где ГЭСВ ниже остальных. Потому что чем дешевле кредит - тем меньше денег из своего кармана ты переплатишь банку.
То есть знание своего ГЭСВ - это экономия конкретных денег на выплатах по кредитам и займам.
Как узнать свой ГЭСВ?
Даже если вы понимаете, что такое ГЭСВ, вряд ли получится самому его точно посчитать. Для этого у финансовых организаций есть сложные формулы расчёта.
Но благодаря закону, узнать свой ГЭСВ можно элементарно
Ну самый простой и понятный способ узнать свой ГЭСВ по кредиту в банке - это спросить об этом у консультанта в отделении. Зашёл, поздоровался и говоришь: "Скажите, пожалуйста, а какая у вас годовая эффективная ставка вознаграждения по этому вот кредиту на покупку автомобиля?". И тебе сразу всё расскажут и объяснят.
Или можно позвонить по горячей линии банка, там тоже проконсультируют. А ещё проще зайти на сайт Национального Банка, найти специальный онлайн-калькулятор и самому посчитать ориентировочный ГЭСВ. Вобьёшь все условия - и узнаешь размер "эффективки".
Существует куча способов, чтобы без головной боли узнать этот показатель по интересующему тебя банковскому продукту.
ГЭСВ по микрозаймам
Для микрофинансовых организаций есть установленная Нацбанком единая формула расчёта ГЭСВ. Но клиенту знать её необязательно. Согласно правилам, МФО обязаны чётко указывать размер годового вознаграждения в договоре. Поэтому достаточно внимательно изучить документ перед подписанием.
Также можно уточнить ГЭСВ заранее на сайте компании или по телефону.
Виды кредитов и максимальные значения ГЭСВ
В период с 2011 по 2021 годы размер годовой эффективной ставки вознаграждения по всем видам займов в Казахстане составлял 56%. Довольно высокий показатель, согласитесь.
Изменение правил с 2023 года
Однако с недавнего времени правительство решило дифференцировать максимальный ГЭСВ - в зависимости от наличия залога и сроков кредита. А именно:
- По ипотеке теперь нельзя превышать 25% годовых.
- По займам под залог установили потолок 40%.
- Микрокредиты до 45 дней - не больше 20% максимум.
- Беззалоговые кредиты в банках и микрофинансовых организациях по-прежнему не выше 56%.
Зависимость от политики организации
Конечно, конкретный размер ГЭСВ в каждом банке или МФО зависит от их собственной ценовой политики. Но они не имеют права превышать установленный государством уровень для каждого финансового продукта.
Таким образом, теперь можно выбирать более выгодные займы, опираясь на новые ограничения по ГЭСВ.
Как грамотно выбрать выгодный кредит
Бльшая часть людей, собираясь влезать в кредиты, в первую голову смотрит какую сумму придется выплачивать каждый месяц этим добрым дядям из банка. Логично, правда? Хочется понимать, как сильно "ударит по карману" будущая кредитная нагрузка.
Однако на самом деле этого знания недостаточно, чтобы принять выгодное и грамотное решение о займе. Нужно учитывать и другие немаловажные факторы.
Важность ГЭСВ
Главный показатель, на который надо смотреть при выборе займа - это ГЭСВ. Годовая эффективная ставка вознаграждения отражает реальную сумму переплаты. А вот процент по кредиту - это только плата за пользование деньгами.
Иногда банки приманивают низким процентом, а потом заламывают большой ГЭСВ. Поэтому "эффективку" важно не упускать из виду.
Изучите условия договора
Перед оформлением нужно внимательно изучить кредитный договор. Особенно если речь о микрозайме - там могут быть неприятные сюрпризы в виде комиссий и штрафов.Уточните нюансы:
пролонгацию и частичное досрочное погашение, размер штрафов за просрочки. И при малейших сомнениях не стесняйтесь уточнить у консультантов.
Также важно сравнить условия в нескольких банках и выбрать оптимальный вариант. А заодно уложиться в комфортные сроки кредита, которые вы можете себе позволить.