Печать на футболках как бизнес: как открыть бизнес?

Бизнес на футболках является прибыльным видом предпринимательской деятельности. Главным плюсом такого рода бизнеса считается то, что для его открытия понадобится небольшие вложения. Печать на футболках относится к индустрии моды, и поэтому успех зависит от оригинальности принтов, надписей и мемов. При наличии творческих и креативных способностей, создание и ведение бизнеса на печати может стать успешным.
Причины популярности бизнеса
- Футболка – популярный и удобный предмет одежды, который всегда пользуется спросом среди покупателей.
- Можно охватить большой сегмент покупателей: начиная от любителей спорта (используя, например, логотипы любимой сборной или символику определенного вида спорта) и заканчивая фанатами дорам.
- Можно использовать различные техники печати.
Как открыть бизнес по производству данных изделий?
- Составление бизнес – плана
Основа основ, которую никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пропускать. При составлении бизнес-плана нужно учитывать все от источников финансирования проекта на первых этапах (инвестирование, кредит, собственные накопления) до реализации готовой продукции (партнерское соглашение с магазинами, открытие собственного сайта/ магазина, продажа на маркплейстах).
- Регистрация деятельности
Любой бизнес, в том числе печать на футболках, должен иметь официальную регистрацию. Чтобы снизить налоговые расходы рекомендуется зарегистрироваться в качестве самозанятого или ИП. При регистрации особое значение имеет выбор кода деятельности.
- Выбор места
Выбор подходящего места зависит от того, какой магазин нужно открыть. Например, для магазина – мастерской, то лучше всего выбрать место с большой посещаемостью: около торговых центров, в крупных супермаркетах, напротив остановок общественного транспорта и так далее. А если планируется реализация только через интернет – площадки, то можно ограничиться тихим и спокойным местом, где можно спокойно творить/ фотографировать и отправлять готовые изделия заказчикам. Во втором случае, самое главное выбрать помещения вблизи почты, курьерских офисов.
- Приобретение материалов и оборудования
Для приобретения готовых однотонных футболок оптом можно договориться или напрямую с фабрикой одежды или с перекупщиками. Главное значение имеет уровень качества купленных футболок.
От способа нанесения печати зависит выбор оборудования, инвентарей и краски. К примеру, для ручного нанесения используются трафареты и краски. Стоимость такого изделия будет выше. При использовании специального оборудования цена готовой футболки будет значительно ниже.
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