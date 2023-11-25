Печать на футболках как бизнес: как открыть бизнес?

Причины популярности бизнеса

Футболка – популярный и удобный предмет одежды, который всегда пользуется спросом среди покупателей.



– популярный и удобный предмет одежды, который всегда пользуется спросом среди покупателей. Можно охватить большой сегмент покупателей: начиная от любителей спорта (используя, например, логотипы любимой сборной или символику определенного вида спорта) и заканчивая фанатами дорам.



Можно использовать различные техники печати.



Как открыть бизнес по производству данных изделий?

Составление бизнес – плана

Основа основ, которую никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя пропускать. При составлении бизнес-плана нужно учитывать все от источников финансирования проекта на первых этапах (инвестирование, кредит, собственные накопления) до реализации готовой продукции (партнерское соглашение с магазинами, открытие собственного сайта/ магазина, продажа на маркплейстах).

Регистрация деятельности

Любой бизнес, в том числе печать на футболках, должен иметь официальную регистрацию. Чтобы снизить налоговые расходы рекомендуется зарегистрироваться в качестве самозанятого или ИП. При регистрации особое значение имеет выбор кода деятельности.

Выбор места

Выбор подходящего места зависит от того, какой магазин нужно открыть. Например, для магазина – мастерской, то лучше всего выбрать место с большой посещаемостью: около торговых центров, в крупных супермаркетах, напротив остановок общественного транспорта и так далее. А если планируется реализация только через интернет – площадки, то можно ограничиться тихим и спокойным местом, где можно спокойно творить/ фотографировать и отправлять готовые изделия заказчикам. Во втором случае, самое главное выбрать помещения вблизи почты, курьерских офисов.

Приобретение материалов и оборудования

Для приобретения готовых однотонных футболок оптом можно договориться или напрямую с фабрикой одежды или с перекупщиками. Главное значение имеет уровень качества купленных футболок.



Бизнес на футболках является прибыльным видом предпринимательской деятельности. Главным плюсом такого рода бизнеса считается то, что для его открытия понадобится небольшие вложения. Печать на футболках относится к индустрии моды, и поэтому успех зависит от оригинальности принтов, надписей и мемов. При наличии творческих и креативных способностей, создание и ведение бизнеса на печати может стать успешным.От способа нанесения печати зависит выбор оборудования, инвентарей и краски. К примеру, для ручного нанесения используются трафареты и краски. Стоимость такого изделия будет выше. При использовании специального оборудования цена готовой футболки будет значительно ниже.