Самый дорогой и непонятный: какими скандалами запомнился мундиаль 2022 года на Ближнем Востоке?

Деньги не пахнут

Рабский труд

Пьянству – бой!

Неурядицы вокруг сексуальных меньшинств

Похождения балканской супермодели

Ноунеймы против звёзд

Отмененный гол

В поисках мультикультурности

Отстранение судьи

Апогей неприличных жестов

По следам аферистов

На проведение ЧМ-2022 претендовали страны из разных частей света (США, Австралия, Япония), но футбольные чиновники удивили всех, выбрав в качестве хозяев нефутбольный Катар. Вскоре благодаря усилиям журналистов всплыли имена бывшего президента Франции Саркози и экс-руководителя УЕФА Платини, обещавших арабским шейхам поддержку в обмен на покупку «ПСЖ». Также проходила информация о переводе структурам ФИФА около $100 млн якобы от лица катарского спортивного ТВ. Ну а по словам Йозефа Блаттера, ещё одного видного спортивного деятеля, спустя полгода после скандального решения французы заключили выгодную сделку, продав катарским властям военную технику на сумму в $14,6 млрд.По сведениям английского таблоида The Gardian, за 11 лет подготовки к мундиалю в Катаре погибло не менее 6,5 рабочих мигрантов из таких государств как Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал и Шри-Ланка. Правозащитники регулярно поднимали данную тему, но местные чиновники всякий раз спешили успокоить общественность, утверждая что это лишь слухи. Тем не менее генеральный секретарь катарского комитета по организации ЧМ всё же подтвердил гибель 400-500 человек при возведении спортивных сооружений.Всего лишь за 2 дня до открытия болельщиков шокировала новость о запрете продажи пива на стадионах и за пределами оных. Побаловать себя хмельными напитками фанаты могли только в малочисленных фан-зонах, что естественно не добавило им настроения. А в The New York Times сообщили, что авторами краха многолетней традиции стали члены правящей королевской семьи Катара.Ещё задолго до первенства разгорелись ожесточённые споры, связанные с тяжёлым положением лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, находящихся в Катаре вне закона. А уже перед стартом соревнований прошла информация, что капитаны команд Англии, Германии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Дании и Уэльса договорились носить радужные повязки в матчах. Как бы то ни было, затея с треском провалилась, а в национальных федерациях заявили, что были вынуждены пойти на такой шаг из-за давления ФИФА. Немцы всё же не успокоились и устроили своеобразный протест перед началом поединка с японцами, прикрыв ладонями рты.Удивительно, но бывшая «Мисс Хорватия» Ивана Кнолль стала чуть ли не одним из символов мероприятия, прошедшего на арабской земле. Она регулярно появлялась на трибунах в откровенных нарядах, вызывая у публики как восхищение, так и гнев. При этом сама модель не раз заикалась о недостатках турнира, ставшего по мнению женщины обыкновенным «цирком». В довершение та пообещала оголиться, если хорватская сборная пробьётся в финал.После сенсационной победы Саудовской Аравии над именитой Аргентиной (2:1) появились новости о том, что наследный принц Мухаммед бен Салман подарил каждому футболисту по роскошному «Роллс-Ройсу». В связи с ажиотажем в прессе президент местной федерации футбола выступил с опровержением, мол, «спортсмены играют за честь страны, а не за бонусы».На 54-й минуте матча Португалия – Уругвай случился скандальный эпизод с участием Криштиану Роналду. Мяч, пущенный Бруну Фернандешем, залетел в ворота номинальных гостей, по пути задев голову португальского суперфорварда. И хотя фамилия звезды была внесена в первоначальный протокол, позже её убрали, несмотря на отчаянные протесты федерации и самого Роналду.Накануне 1/4 финала между Аргентиной и Нидерландами на страницах газеты The Washington Post была размещена скандальная статья доцента Техасского университета. Эдвардс возмущалась отсутствием темнокожих игроков в аргентинской сборной, намекая на осознанную политику «отбеливания», на что с Южной Америки прилетел иронический ответ: «Потому что мы страна, а не диснеевский мультфильм».В том же матче аргентинцев с голландцами (4:3 по пенальти в пользу южноамериканцев) разгорелась шумиха вокруг главного арбитра встречи. По ходу встречи Матеу Лаос показал 17 жёлтых и 1 красную карточку спортсменам обеих команд, после чего один из лучших футболистов мира Лионель Месси подверг того жёсткой критике, заявив что рефери не соответствует уровню турнира. В итоге испанца отстранили, а сам он убыл на родину, даже не дождавшись окончания состязаний.Во время финальной церемонии награждения, обладатель «Золотой перчатки» Эмилиано Мартинес повернулся лицом к сектору французов, демонстративно опустив награду в район собственного паха. Позже лучший вратарь мундиаля объяснил свой поступок желанием проучить тех, кто освистывал его на всём протяжении матча.Расследование так называемого «катаргейта» привело бельгийских правоохранителей в дом зампреда Европарламента Евы Кайли, где полицейские изъяли набитые деньгами сумки (€600 тыс.). Депутат неоднократно выступала в защиту страны-организатора ЧМ-2022, утверждая что никаких нарушений касаемо прав человека в этом регионе нет, а подозрения насчёт подкупа нужных лиц шейхами являются домыслом.