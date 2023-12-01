Туристические сокровища Саудовской Аравии

Раньше поездка в Саудовскую Аравию с туристическими целями была фантастикой. Сегодня вековые устои консервативного государства стали меняться на глазах. Задача – виза в Саудовскую Аравию самостоятельно стала реальностью.
По данным СМИ, такой сервис уже доступен гражданам России, Украины и Казахстана. Через Интернет можно оформить как многократную 180-дневную визу, так и годовую. Срок пребывания по этим документам составляет до 90 дней на территории королевства с возможностью посещения любых регионов.
Еще одна категория электронных виз выделена специально для паломничества. Узбеки, Таджики и Киргизы могут получить 30-дневную визу Умра по льготной стоимости.
Способы оформления визы в Саудовскую Аравию
Первый – это оформление электронной визы онлайн через специальный портал. Как уже упоминалось выше, такую опцию открыли пока только для граждан России, Украины и Казахстана.
Второй вариант – обращение за бумажной визой в консульство Саудовской Аравии. Но здесь есть свои сложности.
Дело в том, что эта страна годы была закрыта для иностранцев, кроме паломников. Лишь сейчас наметился некоторый прогресс в либерализации визового режима. Но процедура остается хлопотной и непрозрачной.
Поэтому лучше довериться профессионалам из визовых агентств. Особенно если ехать необходимо срочно и нет возможности ждать результата месяцами.
Комплект документов для въезда в Саудовскую Аравию
Казалось бы, обычный вопрос, но тут все непросто. Саудовцы очень щепетильны в этом плане.
Возьмем хотя бы фотографию в загранпаспорт. Тут действует целый перечень строгих требований к кадрированию, освещению, фону. Лицо должно занимать большую часть снимка, улыбка исключается. Иначе без разговоров откажут или заставят переснимать фото.
Далее сканирование паспорта и всяких ваучеров, бланков – это еще цветочки. А вот заполнение длиннющих анкет на арабском языке уже серьезно испытывает нервы. Не говоря уже о страховке – она должна быть отдельная, местная. Короче, без знания этих нюансов риск получить отказ высок даже при формально правильно оформленном пакете. Поэтому лучше доверить хлопоты профессионалам.
Стоимость туристической визы
Итак, вопрос стоимости туристической визы в Саудовскую Аравию волнует многих. Давайте разберемся.
Конечная цифра на квитанции складывается из трех составляющих:
Непосредственно консульский сбор за оформление визы.
Медицинская страховка. Стоимость полиса зависит от возраста человека и длительности поездки.
Плата за услуги визового центра. Тут уже диапазон широкий в зависимости от уровня сервиса, срочности и дополнительных опций.
Есть и другие нюансы. К примеру, транзитная виза для тех, кто мимо пролетает или находится на борту круизного лайнера. Процедура чуть проще и соответственно дешевле обойдется.
Допустим, процесс сбора документов и заполнения анкет для получения саудовской визы по каким-то причинам кажется вам крайне сложным и непонятным. Не стоит отчаиваться! В таких ситуациях решением станет обращение в визовое агентство.
К примеру, можно направить письмо на электронный адрес visa@onlinevc.ru, прикрепив к нему имеющиеся документы. Сотрудники внимательно изучат информацию и при необходимости запросят недостающие сведения. После проверки правильности всех данных вам вышлют ссылку для оплаты консульского сбора по безналичному расчету.
Что за страна – Саудовская Аравия
Итак, о Саудовской Аравии. Эта страна эта удивительным образом сочетает в себе древние традиции и последние технологические новинки.
С одной стороны, здесь на каждом шагу история – многовековые архитектурные комплексы вроде Медины, крепостные стены Диръии или легендарный Мадаин Салих, город набатейских караванов. А с другой – небоскребы и нефтяные вышки, самые современные автострады и высокоскоростные поезда.
Да и сами саудовцы одновременно консервативны и прогрессивны. Женщины по-прежнему ходят в традиционных накидках, но при этом управляют бизнесом и занимают государственные посты.
Короче говоря, тот еще культурный шок! И попасть сюда еще пару лет назад как туристу было нереально. А благодаря недавним послаблениям в визовом режиме, достаточно заказать визу онлайн – и вперед, навстречу арабским приключениям!
Теперь, когда Саудовская Аравия открылась для иностранных туристов, самое время задаться закономерным вопросом – а что стоит посмотреть в этой загадочной стране? Где там отрыть для себя настоящие алмазы, не затёртые ногами орд туристов?
Саудовская Аравия удивительным образом сочетает в себе черты и Мальдив, и Иордании, славящихся своими восхитительными ландшафтами и богатейшим историческим наследием. Причем без толп китайцев, стадами штурмующих любую достопримечательность!
Саудовской Аравии есть и свои фишки. Так вот, за пределами крупных саудовских городов пока не наблюдается изобилия отелей уровня пятизвездочных курортов Дубая. В основном сельские гостиницы довольно простые, рассчитанные на внутренний туризм. Так что любителям роскоши придется потерпеть.
Надо признать, что пока поехать в Саудовскую Аравию налегке и путешествовать на авось - не самая гениальная идея.
Многие самые интересные места типа древних руин или природных ландшафтов до сих пор закрыты для свободного посещения. Там идёт реконструкция, приспособление под наплыв туристов.
Так что, во избежание разочарований, либо надо запастись терпением, либо ограничиться тем скудным выбором достопримечательностей, которые уже готовы принимать гостей страны. Хотя, конечно, это временные трудности.
Ещё один момент, если вы женщина помните что вы в стране консервативных мусульман. Без сопровождения мужчины-родственника лучше не рисковать отправляться в путешествие по стране. Так что будьте готовы к некоторым странностям с точки зрения европейца.
Главные достопримечательности
Итак, что же посмотреть в Саудовской Аравии – этой земле контрастов между древностью и современностью.
Во-первых стоит отправиться в зону археологических раскопок Аль-Ула. Это мекка для любителей старины! Россыпь экзотических скал с видом как на Марсе, руины целой череды древних поселений и королевств. В том числе комплекс Мадаин-Салих – так называемая "саудовская Петра" с более чем 2000-летними набатейскими гробницами, высеченными в каменных стенах. При этом без толп туристов, загорающих селфи на их фоне!
Во-вторых, стоит посетить жемчужины Красного моря – местные "Мальдивы". Райские острова с белоснежными пляжами, где зимой можно даже наблюдать дельфинов. Пусть инфраструктура там и не самая развитая, зато морепродукты от местных рыбаков – это нечто!
В-третьих, можно отправиться на юг страны в горную местность неподалеку от границы с Йеменом. Красивейшие пейзажи, походы по горным тропам, экскурсии в традиционную деревушку Риджал Альма с сохранившимся бытом местных жителей. Правда стоит уточнить текущую обстановку по безопасности – у Саудовской Аравии сложные отношения с соседями-йеменцами.
В-четвёртых Заслуживает внимания также местность под названием "Край земли" – живописное горное плато в двух часах езды к северо-западу от Эр-Рияда. Тишина, величественные виды на закате и ощущение, что ты на краю света.
Ну а в столице стоит прогуляться по колоритным рынкам, а также посетить отреставрированный район Дирия – колыбель правящей династии Саудитов. Вот такой вот краткий экскурс в основные достопримечательности.
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