Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 18 Декабря
+1...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.44 KZT
  • €1 = 501.26 KZT
  • 1 RUB = 5.11 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Разные статьи

Юный гений: История взросления Шелдона

Просмотров:896 Опубликовано: 8-12-2023, 17:09
Юный гений: История взросления Шелдона

«Детство Шелдона» - забавный и трогательный сериал, который позволяет окунуться в мир гениального, эксцентричного героя. Узнаем, каким был юный Шелдон, как справлялся с жизненными трудностями, обнаружил необычные способности, изобретал первые научные теории. Ситком не только показывает истоки «Теории Большого взрыва», раскрывает главного героя с новой стороны. Это не просто комедийный сериал, настоящая история взросления и поиска себя. Актер Джим Парсонс теперь не только рассказчик, но и исполнительный продюсер. Посмотреть сериал можно по ссылке https://timehd.org/news/detstvo_sheldona_1_sezon_2017_vse_serii/2020-01-10-4869.

Разработка сериала началась в ноябре 2016 года, когда появилась идея актера Джима Парсонса. Затем прошел кастинг, в результате которого актеры Кэйли Куоко и Джонни Галеки были выбраны для главных ролей. Сериал был заказан телеканалом CBS, и в сентябре 2007 года вышла пилотная серия. После успешного старта, заказали полный сезон.

В марте 2021 года было объявлено о продлении на пятый, шестой и седьмой сезоны. «Теория Большого взрыва» стала одним из самых известных и любимых ситкомов современности, завоевав множество наград и поклонников по всему миру.

Премьера шестого сезона состоялась 29 сентября 2022 года. Фанаты с нетерпением ждали продолжения. Новый сезон обещает захватывающие сюжетные повороты и неожиданные развития событий.

В главных ролях


Шелдон Купер — главный персонаж. Он гениальный ученый с выдающимися навыками в математике и физике. Однако, его социальные навыки оставляют желать лучшего. Шелдон не умеет общаться с людьми, часто выражает свое отношение к окружающим грубостью и цинизмом.

Несмотря на это, главный герой на самом деле добрый и заботливый человек. Он обладает неповторимым чувством юмора, умеет радоваться мелочам. В сердце всегда остается ребенком, что делает его очаровательным и непредсказуемым. У него есть младший брат Джорджи и старшая сестра Мисси. Они поддерживают друг друга, несмотря на разногласия и различия во мнениях.

Шелдон осознает свою гениальность, часто проявляет высокомерие в отношении людей. Вместе с тем, он старается развиваться, улучшать социальные навыки, чтобы лучше понимать и общаться с другими.

Шелдон Купер — сложный, уникальный и противоречивый персонаж, чья личность постоянно эволюционирует. Он демонстрирует, что люди с выдающимися способностями не всегда имеют идеальные социальные навыки, но это не делает их менее любящими. Он учит нас, что каждая личность имеет сильные и слабые стороны, множество возможностей для развития.

Другие персонажи


Джордж в сериале "Теория Большого взрыва" – персонаж, который привлекает внимание зрителей небольшими умственными способностями. Многие сомневаются в генетическом родстве между отцом и сыном. Однако, персонаж описывается как заботливый и отзывчивый отец, который старается наладить взаимоотношения с детьми.

Монтана желает получить признание и поддержку от своей семьи, особенно от родителей, чтобы чувствовать себя важным и любимым. Но не получает этого, что вызывает чувство обиды, разочарования. Монтана стремится доказать свою ценность, показать успехи, но его старания принижаются. Он чувствует себя неудачником, неспособным справиться с ситуацией.

Негативное сравнение с братом только усиливает негативные эмоции и усугубляет отношения с Шелдоном. Монтане необходима поддержка и понимание, чтобы преодолеть проблемы и построить более гармоничные отношения со своей семьей.

В сериале "Теория большого взрыва" Джордж - главный персонаж, вокруг которого разворачивается сюжет. Он - обычный парень со средним интеллектом, который живет со своими друзьями в Пасадене, Калифорния. Друзья Джорджа также являются важными персонажами. Среди них - Джимми, Бобби и Эдди, с которыми он проводит много времени, выполняя различные задания и исследуя науку.

Брат Джорджа, Шелдон, является главной звездой сериала, но Мисси, его младшая сестра, также играет важную роль. Она учится в той же школе, что и Джордж, вместе с ним играет в футбольной команде. В отличие от своего брата, Мисси не обладает таким высокой эрудицией, однако она весьма проницательна и обладает хорошим чувством юмора.

В будущем она добивается успеха, становится владельцем сети шиномонтажных магазинов. Этот поворот событий показывает, что необязательно быть гением, чтобы достичь успеха в жизни. Мисси доказывает, что любой может преуспеть, если у него есть целеустремленность, старание и умение принимать верные решения.

Сериал описывает интересные отношения персонажей. Главная героиня всегда полагается на своего брата, нередко обращается за помощью. Хотя не склонна признавать вслух, но она очень любит его.

В сериале также представлена бабушка Шелдона, которую все называют "Бабуля". Ее характерные черты включают забавное чувство юмора и необычный взгляд на мир. Она рада дать совет или поделиться наблюдениями. Бабуля стала неотъемлемой частью истории, добавляет особую изюминку в отношения между персонажами.

"Теория большого взрыва" наглядно показывает, несмотря на различные характеры, герои сериала всегда остаются верны друг другу и готовы помочь в трудную минуту. Через юмор и повседневные ситуации рассказывается история о жизни и взаимоотношениях.

Две важные фигуры в сериале: Мэри - мать главного героя Шелдона и пастор Джефф Диффорд. Они пытаются понять Шелдона. Джефф иногда спорит с ним. Оба персонажа играют важную роль в развитии и динамике сериала, их взаимодействие с Шелдоном - центральная часть сюжета.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru