Как можно получить деньги под залог авто в Казахстане

Сегодня у людей есть возможность выбора получения денег на необходимые нужды – можно попросить кредит у банка на ремонт, взять ипотеку на приобретение жилья, оформить кратковременный займ на решение срочных вопросов и прочее. Каждый кредитор выставляет свои требования, и, зачастую, они не всегда выгодны для заемщика по величине процентов, срокам, сумме займа. Однако, не спешите расстраиваться, ведь на рынке Казахстана есть компания TASCREDIT предлагающая получение быстрых займов под залог недвижимости или авто на очень выгодных условиях. На сайте www.tascredit.kz
можно найти адреса филиалов во всех городах нашей страны и узнать, как заполучить финансы быстро и безопасно.
Типы кредитования в TASCREDIT
Для того, чтобы оформить кредит в TASCREDIT не обязательно отдавать свое авто в залог, можно оформить его с правом вождения. В настоящее время эта самая востребованная форма кредита, ведь получить нужную сумму можно всего за полчаса, при этом оставив за собой возможность ездить на своей машине. Деньги выдаются на период от 2-х месяцев до 3-х лет. При этом ставка составит 3,59-3,74% в месяц, что соответствует Закону РК «О микрофинансовой деятельности».
Разница с получением займа через автоломбард состоит в том, что здесь на клиента не нагружаются другие дополнительные проценты по финансам. Даже если заемщик примет решение вернуть деньги до наступления срока возврата или увеличить срок погашения, штрафов в его отношении применять не будут.
При частичном возврате заемных средств специалисты TASCREDIT проведут перерасчет суммы процентов за вознаграждение, независимо от того, какая у заемщика кредитная история (даже если не очень хорошая). А уже положительно зарекомендовавшие себя заемщики могут рассчитывать на получение кредита на особых условиях, под самые выгодные проценты или же на оформление кредитной линии.Рассмотрим на примере:
Заемщик взял сумма кредита в размере 500 000 тенге, на три месяца, минимальная ставка составила 3,59%. Ежемесячно необходимо будет выплачивать вознаграждение в сумме 17 950 тенге. А после истечения срока 17 950 + 500 000 тенге.
В итоге заемщик получает абсолютно чистую процедуру без каких-то дополнительных платежей, с возможностью погашения кредита до срока и без начисления штрафов. В TASCREDIT максимальная ставка кредитования составляет 43% годовых.Пример 2
Сумма кредита 500 000 тенге, взята на год, минимальная ставка 3,59%. Сумма вознаграждения + сумма возврата через 12 месяцев составят 215 400 тенге + 500 000 тенге.
Что получает заемщик?
- Мгновенный расчет платежей;
- необходимая сумма будет передана в тот же момент;
- никакой дополнительной финансовой нагрузки.
- при необходимости получения дополнительного времени на возврат средств, TASCREDIT дает возможность продлить срок еще на 15 дней.Согласитесь, автоломбарды такие условия не предоставят.
В жизни человека может случиться ситуация, когда помощь в решении проблем нужна оперативная и эффективная. TASCREDIT даст своим клиентам возможность погашения задолженности в период срока действия гарантии. За каждый просроченный день пеня составит всего 0,5%. Однако, если и через 15 дней заемщик не сможет выплатить сумму по кредиту и вознаграждение, то TASCREDIT вправе инициировать процедуру взыскания залогового имущества.Второй вариант оформления кредита — без права вождения. Здесь также предполагается:
- мгновенная обработка документов,
- оперативная выдача денежных средств под залог авто,
- минимальная ставка по процентам.
Кредит без права вождения дает возможность заемщику получить в микрофинансовой организации больше денег, нежели чем при оформлении кредита под залог авто с правом управления. Пока действует договор, автотранспортное средство заемщика будет помещено на специальную стоянку под круглосуточное наблюдение.
Постоянные клиенты TASCREDIT могут при этом рассчитывать и на особые условия и на получение кредитной линии. А то, отделения TASCREDIT есть почти в каждом городе нашей страны, еще одно преимущество для того, чтобы обратиться именно в эту МФО.
Чем МФО TASCREDIT отличается от автоломбардов в РК
Для того, чтобы оценить преимущества кредита, взятого в микрофинансовой организации TASCREDIT и понять в чем его отличие от автоломбарда, необходимо знать следующее:
- микрофинансовые организации в нашей стране законодательный уровень контроля, этот факт дает заемщику уверенность в том, что защита его интересов будет соблюдена;
- МФО TASCREDIT не требует предоставления огромного количества документов для оформления кредита, а значит, денежные средства будут выданы гораздо быстрее;
- МФО лояльно относится к заемщикам, у которых не очень положительная кредитная история;
- в залог можно оставить не только машину, но и что-то другое;
- владелец авто может оформить кредит на условиях оставления за собой права его вождения, или же без права вождения в зависимости от того какую сумму он хочет взять в кредит.
Особо отметим, что почти все клиенты МФО TASCREDIT оформляют получение денежных средств для того, чтобы пустить их на развитие бизнеса или поправить собственное благосостояние. И это факт придает МФО социальную окраску.