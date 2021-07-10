Стоит ли отдать ребенка на плавание: польза и противопоказания

Сегодня в секции по обучению плаванью приглашают детей с самого раннего возраста. И не удивительно, ведь у этого вида спорта практически нет противопоказаний, налицо только польза. Причем неважно, какое направление имеет секция – спортивное или оздоровительно. И то и другое в детском бассейне
благодаря воздействию воды на организм человека в сочетании с физической нагрузкой, служит исключительно во благо человеку.
Полезно ли занятие плаванием детям
Когда заходит речь о пользе плаванья для детей, навскидку каждый может сказать, что этот спорт отлично развивает физически и хорошо укрепляет нервную систему. Однако, это лишь малая часть того, что может дать ребенку занятия плаваньем, например:
- отдайте малыша на плаванье в раннем возрасте и вы увидите как развиваются его когнитивные функции, то есть ваш малыш начнет читать, считать, писать и запоминать гораздо раньше, чем его сверстники, которые не занимаются плаваньем;
- если ваш малыш умеет плавать с ранних лет, вы можете быть спокойными за его поведение на природных водоемах, весь тренера обучают детей правилам поведения в нестандартных ситуациях, в том числе не паниковать, а соображать, как поступить в той или иной обстановке;
- дети, которые ходят в спортивную секцию по плаванью, более смелые и целеустремленные, так как спорт требует развития лидерских качеств. Это в дальнейшем может сослужить хорошую службу и для развития карьеры, и в личной жизни. Статистика утверждает, что среди пловцов много предпринимателей и научных работников;
- дети, которые занимаются плаваньем с дошкольных лет, лучше адаптируются в школе, том числе и в плане развития иммунитета, ведь плаванье отлично укрепляет все системы организма ребенка.
Какие дисциплины включены в плаванье
Если ребенок занимается в секции спортивного плаванья, то наступает время, когда оканчивается курс общего обучения и нужно выбрать индивидуальное направление. Дисциплины подразделяются на:
Кроль, который отличает скорость движения. Этот стиль плаванья еще называют свободным стилем. Он бывает на груди и на спине. На соревнованиях именно пловцы кролем собирают больше всего зрителей, потому что пловцы необыкновенно развиты физически, выносливы, и обладают мгновенной реакцией;
Брасс — бесшумный, его техника предполагает умение дышать под водой. Это направление используется военными. Отличаются пловцы брассом наличием сильных рук, именно они будут основой движения по воде в этой дисциплине;
Баттерфляй, который ошибочно относят к брассу, относится к самостоятельной дисциплине. Здесь важна хорошая динамика и умение преодолевать силовые нагрузки. Поэтому у спортсменов этого направления должна быть значительная мышечная масса;
Синхронное плаванье –это групповое направление, преимущественно женское. Танец на воде требует от его участниц выдержки, выносливости, четкости движений. Танцовщицы секции синхронного плаванья очень часто являются гимнастками.
Все эти направления внесены в программы соревнований.
С какого возраста начинать заниматься плаваньем
Если цель плаванья - оздоровление, то можно начать занятия уже в возрасте. В таких группах мама занимается вместе со своим малышом. Если есть цель заниматься плаваньем серьезно, то можно начинать в 3 года. Уже в этом возрасте у ребенка формируются лидерские качества и стремление побеждать.
К семи годам дети начинают занятия в профессиональных группах, для них проводят соревнования, ребята должны определиться с направлением. Определяя ребенка в секцию профессионального плавания, родители должны позаботиться об оформлении страховки.
Нюансы занятий детей в бассейне
Даже если ваша цель отдать ребенка в секцию спортивного плавания, что в начале он должен освоить оздоровительное направление. Таким образом, у малыша появится необходимая мышечная масса, понятие о техниках выполнения тех и иных упражнений, а сам организм привыкнет в регулярному пребыванию в водной среде.
Довольно высокое содержание хлора в воде может вызвать у ребенка некоторую реакцию организма, например шелушение кожи или даже спровоцировать болезни дыхательных путей.
И если такие побочные эффекты проявились, следует обратиться к доктору за консультацией. Вероятно, может будет необходима смена бассейна или даже вида спорта.
По какой методике учат плавать детей
Способы обучения зависят от целей и задач, которые ставятся перед детьми, посещающими секцию. Оздоровительное плаванье – это занятия не более трех раз в неделю, простые упражнения, знакомство с техниками.
Спортивные секции предполагают не только занятия в бассейне, но и упражнения, которые направлены на укрепление мышечного каркаса мышц и способствуют физической выносливости. Пловцы-спортсмены тренируются ежедневно, причем занятия в бассейне перемежаются с тренировками в спортзале. Также предусмотрены занятия по сухому плаванью.
Что такое сухое плавание
Сухим плаваньем называется комплекс упражнений, которые выполняются вне воды, но имитируют движения в воде. Такая тренировка позволяет ребенку понять принцип движений руками, ногами, головой и туловищем в целом. Также сухое плаванье прекрасно развивает и укрепляет мышечный корсет, способствует разогреву перед водными упражнениями. Их показано выполнять и опытным и начинающим пловцам.
Что нужно для занятия плаваньем
Записывая своего малыша на плаванье, каждый родитель должен озаботиться его экипировкой. Аксессуары для плавания не только нужны как спортивная форма, они выполняют функцию безопасности. Потребуется совсем немало, для того, чтобы ваш ребенок был допущен в бассейн:
Две шапочки: одна для плаванья из силикона или резиновая, а вторая обычная, чтобы юной спортсмен не простыл с мокрой головой, она пригодится после приема душа;
Очки, цвет которых зависит от освещения. На открытой воде выбирайте с темными линзами, если в помещении слишком ярко - с голубыми и серыми линзами, если освещение тусклое - с оранжевыми или коричневыми линзами;
Затычки для ушей (беруши) - многоразовые и одноразовые. Пока ребенок маленький, лучше использовать одноразовые, как только научится ухаживать за затычками, можно перейти на многоразовые;
Нарукавники – их необходимо покупать по размеру, так как важно, чтобы нарукавник не передавливал руку, но и не сползал с руки;
Пояс для плаванья приобретают малышам, так как этот аксессуар требуется, когда малыш только обучается держаться на воде;
Купальник или плавки необходимы в сплошном виде для девочки и шортиками для мальчика.
Помимо этого нужно обеспечить ребенка полотенцами, мочалкой, мылом, специальной обувью для бассейна и вместительной сумкой для ношения всего этого.
Обязательно предоставление результатов медосмотра, у ребенка не должно быть противопоказаний для занятий плаваньем.
Кому запрещается заниматься плаваньем
Не только плаванье имеет противопоказания для занятий, но пожалуй, для этого вида спорта их меньше всего, например:
Запрещено посещение бассейна при наличии кожных болезней, как дерматит, экзема, псориаз и тп;
Запрещено заниматься плаваньем, если есть травмы позвоночника, за исключением искривления;
При пороке сердца;
Не допускаются дети с хроническими вирусными заболеваниями и болезням в острой стадии;
Запрещены занятия, если есть эпилепсия или нарушения нервной системы, которые проявляются в виде судорог.
Паническая боязнь воды тоже относится к противопоказаниям, так как эта проблема связана с психикой. Есть опасение, что несвоевременное начало занятий может усугубить проблему, а не решить ее.
На что обратить внимание при выборе секции плавания для детей
Если вы отдадите предпочтение профессиональной школе плаванья, а не просто запишите ребенка в городской бассейн, это значит вы проявляете больше осознанности и ответственности.Главное — санитарное состояние бассейна и всего спортивного центра.
Систематические дезинфекционные мероприятия, регулярная смена воды, обеспечение антисептическими составами высокого качества – все это говорит о защите здоровья спортсменов и персонала спортивного комплекса
Второй аспект, на который требуется обратить самое пристальное внимание – тренерский состав. Отдайте предпочтение тренеру, с опытом работы не менее 10 лет, который умеет находить с детьми общий язык и сможет привести ребенка к результату в спорте.
Запишите ребенка в группу, где занимаются его ровесники. Занятия в разновозрастной группе не дадут ощутимого результата, ведь у детей разного возраста не может быть одинаковой физической нагрузки.Детская секция плаванья
— окажет на здоровье ребенка исключительно полезное действие. Этим видом спорта можно скорректировать как физическое состояние, так и психическое, а также интеллектуальное и социальное развитие.
Сеть студий раннего плавания Аквакласс имеет в планах свое становление как сеть Студий раннего развития на воде, потому что вода не просто закаливает, она еще и прекрасно развивает ваших малышей. Дети, занимаясь плаваньем, учатся ставить перед собой цели и планомерно идти к ним, их мышление приобретает критический окрас, а навыки социализируются. Малыши обучаются адекватно принимать критику и осваивают навыки командной работы. И, конечно, благодарю плаванью, у детей уходит страх, и эта уверенность останется с ними на всю жизнь, ведь главное – стремление к победе и умение найти в себе силы двигаться дальше, достигать новых целей и выполнять еще более трудные задачи.