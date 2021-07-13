Что такое яхта и к какому типу транспорта она относится

Пожалуй, самое точное представление о том, что такое яхта, имеют лишь жители приморских городов, которые имеют возможность видеть их вживую. Многие и вовсе знакомы с этим видом транспорта только благодаря литературе, как например яхта «Дункан» из легендарного произведения «Дети капитана Гранта» или яхта «Беда» из мультипликационного фильма «Приключения капитана Врунгеля». Для того, чтобы определиться с тем, что же на самом деле представляет собой это средство передвижения по воде, мы обратились к сайту https://яхты-в-сочи.рф/yacht/
и узнали, что первые упоминания о яхтах датированы XVII веком, а переводится это слово как «догонять» или «охотиться».
Раньше прямым назначением этого легкого, быстроходного, но маломерного судна была перевозка VIP - пассажиров. Затем появляются данные о том, что яхты стали применять в качестве защиты торговых кораблей от пиратских нападений. Именно этот факт объясняет значение слова «яхта». Ну а по прошествии значительного количества лет, яхты стали выполнять и другие функции, как прогулочная по водному пространству, в качестве передачи посланий, а так же яхты стали участницами военных действий.
Современное значение слов «яхта» и «яхтинг»
Сегодня термин «яхта» означает управление судном, а его современное значение говорит о том, что это парусное, моторное или парусно-моторное судно используется для передвижения по водоему на дальнее расстояние, для легких прогулок или для спортивных состязаний.
Все, что связано с передвижением на яхте, будь то мероприятие развлекательного или спортивного значения, носит название «яхтинг».Яхтинг – это относительно новый термин
, его буквальное значение заключается в том, что отдельный человек или экипаж, состоящий из нескольких участников, управляют судном с целью проведения досуга или в результате прохождения спортивных мероприятий.
Яхта как вид водного транспорта
Отметим, что все плавсредства, независимо от того используются они для перевозки грузов или людей, в водоемах естественного или искусственного происхождения, попадают под определение водный транспорт.
В зависимости от акватории водный транспорт делится на морской и речной, а далее все судна классифицируются по своему назначению и бывают грузовыми или пассажирскими.
Реки, водоканалы, водохранилища и озёра — по всем этим водоемам, их еще называют внутренние воды, двигаются судна, относимые к речному виду транспорта. В основном это поездки, которые носят туристический характер, или же доставка пассажиров и грузов туда, куда невозможно добраться сухопутным способом.
К морским видам транспорта относятся суда, которые передвигаются только по морям и океанам. Размеры этого водного транспорта намного больше, чем у речного, к тому же морские суда оснащены устойчивостью, отличной проходимостью и навигационным оборудованием.
Яхты, оснащенные парусами, мотором или и тем и другим, а так же катамараны, паромы и круизные лайнеры классифицируются как пассажирский морской вид транспорта, и он в свою очередь делится на виды:
- Неограниченного района плавания, как например круизный лайнер, то есть это суда, на которых с легкостью можно перевезти пассажиров с одного континента на другой.
- Ограниченного района плавания, как например те, что курсируют в акватории одного водоема. Это катера и яхты, на которых можно совершить прогулку, провести экскурсию и прочее. Такое транспортное средство двигается по заранее определенному маршруту, то есть линейно и может причалить в каждом порту по пути своего маршрута.
Яхты могут быть также спортивными, их экипажи принимают участие в состязаниях и регатах, и круизными, которые часто арендуют туристические фирмы для выполнения чартерных рейсов.