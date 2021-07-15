Услуга дизайнера по интерьеру поможет сэкономить деньги, время, нервы — миф или реальность?

Атмосферу вашего жилья во многом может определить дизайн интерьера
. При этом привлекательный дизайн можно применить не только к жилому пространству в новостройке, очень часто грамотное дизайнерское решение дает новую жизнь старой квартире. Однако, здесь самое важное — продуманность и грамотное сочетание не только цветовых решений, но и мелких и крупных деталей в интерьере. Удобная мебель, правильная ее расстановка, необычные аксессуары в нужных местах, всё это может сделать вашу квартиру тем самым местом, куда всегда хочется возвращаться. Такое самому сделать довольно сложно, скажете вы. Мы согласны, что опыт здесь играет не последнюю роль, поэтому рекомендуем обратиться к профессионалам — то есть к дизайнерам.
Отметим, что создание и обсуждение дизайн проекта может занять от двух до трех месяцев, в зависимости от площади жилого пространства. Поэтому, не стоит торопить специалиста, обратитесь к нему заранее, тем самым у вас будет возможность получить качественный дизайн интерьера, в котором вы сами принимали участие, вносили правки и корректировали на нескольких этапах.
Авторский надзор
Услуга авторского надзора позволит избавить вас от всех забот, связанных с ремонтом. Занятость или нежелание осуществлять контроль и вникать во все тонкости выполнения работ может существенно затянуть ход ремонта. Поэтому нанять для этого профессионала — лучшее решение. Дизайнер будет отслеживать качество выполнения на всех этапах, а вам не придется срываться с отдыха или работы, как только прорабу потребуется ваше внимание.
Стили дизайна
Канули в лету те времена, когда в типовых квартирах был однотипный ремонт. Ковры на стенах, стенки и серванты, раскладные диваны и стол-книжка — такую остановку теперь можно увидеть, пожалуй, только в музеях СССР. Сегодня же, решений для воплощения самых смелых дизайнерских идей — великое множество. То, что раньше казалось фантастическим и недостижимым, в настоящее время с успехом можно применить для украшения своего жилья. А стилей для создания уникального интерьера и того больше, например:Бионика
‒ органично сочетает в себе инновации и природные материалы. Главное, применить грамотное зонирование пространства. Этот стиль отличает наличие модульных конструкций, оттенки преимущественно светлые, оригинальность и, при этом, удобство и комфорт.Венецианский стиль
— подойдет тем, кого привлекает роскошь и богатство в интерьере. Стремящиеся ввысь колонны, пол из мрамора, мебель из натурального дерева, ручная работа в отделке, кованые изделия, много золота и серебра, венецианская штукатурка. Интерьер достойный королей! В таком жилище должно быть много старины — картины, подсвечники, массивный хрусталь. В ванной — мозаика, шторы из бархата и тп.Лаунж-стиль
— молодой и современный, он очень быстро стал популярен у тех, кому важна комфортабельность. Ведь в таком интерьере главные элемент — это диван. Он должен отличаться своими внушительными размерами и удобством. По периметру пространства можно увидеть множество кресел в виде мешков или другие мягкие поверхности. Вся обстановка должна манить своей обтекаемой формой к отдыху и расслаблению. В таком интерьере очень часто применяются инновации, вся техника должна работать от простого нажатия кнопки, чтобы не вставать с дивана. Цветовые решения - нейтральные.Лофт
— умудряется сочетать в себе элементы роскоши в интерьере промышленного помещения. Здесь очень важна гармония. Бетонные стены, балки, кирпичи, трубы необходимо правильно соединить с техникой последнего поколения, современными мебельными решениями и другими деталями интерьера. При этом помещение часто не имеет внутренних перегородок, а зонируется лишь за счет применения контрастной цветовой гаммы. В таком жилье очень высокий потолок и огромные окна.
Киевская компания NCDgroup готова осуществить дизайн квартир на самый взыскательный вкус и любой бюджет. Дизайнеры с многолетним опытом помогут придать вашей квартире ту атмосферу, благодаря которой вам не захочется лишний раз покидать свое жилье. Мы знаем как сделать так, чтобы удовлетворить взгляды и предпочтения хозяев. Вел они у каждого поколения свои — молодежь выбирает современные стили, а старшее поколение — строгую классику. А знаете ли вы, что все это можно удачно совместить и тогда, каждый живущий в квартире будет иметь свое, непередаваемое по атмосфере личное пространство.
Заказать дизайн интерьера
NCDgroup работает на украинском рынке уже 16 лет. Нас отличает требовательный подход к дизайн-проекту каждой квартиры в Киеве, трепетное отношение к собственной репутации и строгое исполнение заказов в оговоренные сроки. У нас вы можете рассчитывать на получение оригинального интерьер-дизайна, при этом экономя время, сохраняя собственное душевное равновесие и, что очень важно, сокращая расходы на строительные и отделочные материалы. И это действительно так, потому что NCDgroup, благодаря многолетнему сотрудничеству с поставщиками, может позволить закуп продукции по оптовым ценам.
Стоимость услугу дизайнера по изготовлению дизайн интерьера, также станет для вас приятной неожиданностью, ведь минимальный ее размер составляет 17 дол.за кв.м, а максимальный предел — от 41 дол.за кв.м.
Лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы подчеркнуть изысканность и оригинальность своего жилья — это пригласить дизайнера. Поведайте ему о том, какой вы видите свою квартиру и он, произведя необходимые расчеты, сможет назвать вам стоимость вашего дизайн-проекта.
Услуги дизайна интерьера
Безусловно, каждый в своих мечтах представляет свою квартиру уютной, просторной, комфортабельной, красивой .. Продолжать можно бесконечно. Однако, немаловажно, чтобы красота была действительно не только предметом хвастовства, но и стала практичным пространством для проживания в нем. Ведь в квартире нужно каждый день возвращаться с работы и поэтому атмосфера в жилище очень важна.
Дизайнер не только должен иметь намерения воплотить в жизнь, все что хочет владелец жилья, его задача создать интерьер с учетом основ правильной организации пространства, чтобы заказчик остался удовлетворен. В компании NSDgroup работают именно такие специалисты, опыт и образование которых позволят создать обстановку вашей мечты.
Доверьте дизайн-проект профессионалам
От обстановки, в которую вы будете возвращаться каждый день, зависит ваше настроение. Важно приходить в дом, в котором комфортно будет провести время после рабочего дня или с удовольствием пригласить гостей в выходной.
Известно, что основную часть информации люди воспринимают глазами. Согласитесь, жить в окружении комфорта и красоты безусловно приятнее.
Подойдите к преобразованию интерьера своего жилья с максимальной ответственностью, обращайте внимание даже на мелкие и незначительные, на первый взгляд детали, проявите фантазию и творчество.
Если вам не по силам подобные задачи — обратитесь к профессионалам. Специалисты сделают дизайн интерьера в соответствии с вашими пожеланиями и размером жилища. Да, большие площади позволяют развернуться и воплотить в реальность самые смелые решения. Но и в малогабаритных квартирках можно реализовать очень интересные задумки, ведь профи знают как можно использовать каждый уголок вашего пространства. Современные технологии помогут избежать перегруженности, при этом сохранив все необходимое для того, чтобы квартира была по-настоящему уютной и функциональной.