С чего начинается ремонт и определение его типов

NewStroy, компания, которая может выполнить для вас ремонт любой сложности за привлекательную стоимость. При этом неважно, закажете вы ремонт одной комнаты или полноразмерный вариант «от и до» с услугой высокопрофессионального дизайнера. Для наших специалистов не играет роли, где находится ваше жилье - в доме нового типа, или в построенном в советское время. Закажите ремонт квартиры
у нас и эксперты не только сориентируют вас по стоимости, но и проконсультируют о том, какой из типов ремонта подойдет именно вам.
Как определиться с типом ремонта
Определение того, какой тип ремонта необходим вашему жилью — это первоначальная задача, с которой должна начинаться грамотная перестройка. Для того, чтобы принять взвешенное решение, лучше всего предварительно ознакомиться с возможными вариантами.
Их несколько:
- Частичный ремонт в отдельной части жилья или во всей квартире;
- Капитальные работы и отделка «от и до»;
- Выполнение ремонта любого уровня сложности по европейским стандартам;
- Комплексная отделка жилых помещений в Киеве;
- Выполнение работ премиального (элитного) уровня;
- Дизайнерские услуги для выполнения творческих решений в интерьере;
- Текущий ремонт помещений.
Каждый может выбрать для себя тот вариант ремонтных работ в Киеве, который будет максимально удобным с финансовой стороны и с точки зрения выполнения поставленных задач. И, желательно, во главу угла поставить именно степень комфорта, в котором придется потом жить и строить свой быт. Остановимся подробнее на каждом виде.
Частичный или косметический ремонт
Это именно тот вариант, который может изменить внешний вид вашей квартиры при этом не ударив по бюджету. Например, если вам требуется проведение только отделочных работ. Плюсом является и короткий срок исполнения такого ремонта.
Ремонт капитального уровня
Этот вид ремонта способен изменить жилое пространство до неузнаваемости, так как при таком глобальном ремонте можно выполнить полную перепланировку квартиры. Наши эксперты имеют внушительный опыт не только в проведении ремонтных работ, но и в строительстве в Киеве, и могут выявить и устранить недочеты, которые были допущены архитекторами или застройщиками на начальном этапе.
Ремонт «от и до»
Это комплексная задача, которую заказчик может поручить специалистам одной фирмы, и в финале получить ремонт «под ключ». Преимущество этого типа ремонта в том, что клиенту не нужно заботиться о поиске специалистов, компания обеспечивает выполнение всех работ собственными силами, что очень удобно. Главное, найти, куда съехать на всем ремонтных работ.
Ремонта любого уровня сложности по европейским стандартам
До сих пор евроремонт является признаком достатка и прекрасного вкуса хозяев жилья. Отличает такой вид ремонтных работ от других в Киеве наличие следующих признаков:
- Видна рука дизайнера, причем надзор обычно не завершается на этапе планирования, а продолжается до финальной точки;
- Помещения зонированы и использованы нестандартные технологии и строительные материалы;
- Применены многоуровневые системы на потолке, потолок и пол могут быть снабжены точечной подсветкой;
- Использование декоративных покрытий, элементов и модульных систем.
Ремонт премиум класса
Этот вид ремонта не только сложный, но и очень дорогой. Обуславливается его стоимость тем, что в оформлении и отделке применяются дорогостоящие материалы, типа натурального паркета, мозаики или текстиля. В этом случае дизайнерский надзор осуществляется от начала и до конца, и очень часто используется уникальная методика в создании жилого пространства. Такой ремонт отличает наличие многоуровневых потолков, арок и ниш, а так же может быть применена нестандартная форма стен или же сложные сантехнические или электротехнические системы.На заметку:
Не важно, какой тип ремонта вы можете позволить себе сегодня, главное — доверить его опытным специалистам. А если еще и сроки поджимают, то однозначно вам нужно обратиться в компанию «NewStroy». Ньюстрой отзывы подтверждают тот факт, что бригады именно этой фирмы проведут вам все ремонтные работы в короткие сроки, при этом не потеряв качества.
Этапы ремонта квартир
Этапы ремонта жилых помещений включают в себя следующие действия:
- Проведение демонтажа;
- Монтаж сантехники и электрической части;
- Утепление стен и пола;
- Кладка керамической плитки;
- Работа с гипсокартоном;
- Малярные, штукатурные работы и поклейка обоев;
- Укладка покрытия на пол: линолеум, паркет, ламинат, ковровые покрытия и пр.;
- Монтаж плинтусов;
- Иные виды ремонтных работ.
Все это наша компания готова выполнить за приемлемые деньги, но с гарантией того, что отделка будет качественной и завершенной.
Чем дизайнерский ремонт квартир отличается от других видов
Дизайнерский ремонт – это прежде всего создание уникального, эксклюзивного жилья, ремонт которого отличается стилевым решением, авторской концепцией и скрупулезной разработкой. Для дизайнерского ремонта характерно применение качественных, дорогих материалов; необычных мебельных решений, нестандартной планировки и инноваций в техническом оснащении.
Если вы обратитесь в NewStroy, то наши дизайнеры подготовят для вашего жилья именно такой вариант, при котором ваша квартира по праву станет объектом вашей гордости, ведь newstroy отзывы говорят сами за себя: вы можете рассчитывать не только на качество и высокий сервис, но и на креатив и инновации.
Ремонт «под ключ»
Ели вы хотите снять с себя все заботы по ремонту, а так же сэкономить свои деньги, нервы и конечно же, время — доверьте выполнение работ «от и до» нашим специалистам. Мы освободим вас от всех возможных проблем, и предоставим вам готовый вариант, в который останется только зайти и жить.
Этапы такого ремонта состоят из:
- дизайнерской разработки и утверждения сметы;
- приобретения всех необходимых материалов;
- проведения отделочных работ;
- проведения зонирования и планирования пространства;
- выбор стилевого решения и утверждение у клиента.
В компания NewStroy вам гарантируют не только выполнение всех видов работ по привлекательной стоимости, но и сохранение достойного качества, согласование на каждом этапе: архитектурном, дизайнерском, сметном и сдачу готового объекта в заранее установленный срок. Всё это, без ложной скромности, мы добились благодаря многолетнему опыту и множеству отремонтированных объектов. Мы оправдаем ваше доверие, если вы обратитесь в «НьюСтрой» и в итоге вы получите квартиру своей мечты, в которой наши мастера провели ремонт независимо от уровня его сложности.
Фото с сайта newstroy.com.ua