Что такое VPN и какой использовать?

Всем пользователям глобальной сети, заботящихся о безопасности нужен VPN. С его помощью можно скрыть свой IP-адрес и зашифровать трафик. Сервис https://finevpn.org/ предоставляет VPN, бесплатно
, для всех желающих пользоваться интернетом в безопасном режиме.
Почему услуга предоставляется бесплатно?
Сайт finevpn.org является некоммерческим проектом. Первый VPN был создан собственными силами владельцев сайта. В данный момент поддержка и развитие проекта осуществляется за счет благотворительных пожертвований пользователей, оценивших продукт.
Создатели сайта руководствуются принципом, что глобальная сеть была создана для удобства людей, а не для получения выгоды. Более того, доступ к глобальной сети должен быть безопасным. Те пользователи, которым понравился сервис, могу оказать содействие в развитии проекта и перевести любую сумму на счет компании создателя.
Какие задачи можно решить с помощью VPN?- Возможность пользоваться интернетом анонимно.
Весь трафик будет зашифрован, а злоумышленники не смогут проследить за пользователем.- Защита от хакеров.
Можно смело пользоваться интернетом даже в случае подключения к общественной сети WI-FI. Хакеры не смогут узнать пароли и получить личные данные.- Доступ к ресурсам из любой точки земного шара.
Можно обходить искусственные ограничения, установленные провайдером или админом сети.
Нужен ли VPN современному пользователю?
Специалисты по кибер безопасности рекомендуют пользоваться VPN сервисом. Они мотивируют это тем, что с помощью этих сервисов можно защитить себя от атак со стороны мошенников. Простейший пример – использование общих сети WI-FI, которые распространены сейчас в общественном транспорте, торговый центрах, парках. Люди даже не подозревают, что, подключившись к такой сети без использования VPN, они могут попасть на крючок аферистов. Злоумышленники получают возможность украсть их пароли от электронной почты, социальных сетей, банковских приложений и карт. Не говоря уже о доступе к личным файлам. Зачастую аферисты заходят на личную страничку в «ВК» или в «Одноклассниках» и начинают рассылку спама. Так что, личная безопасность является одним из весомых поводов использовать сервис шифрования.
Другой причиной использования сервиса может стать возможность обхода ограничений, выставленных на основе GEO данных. К примеру, некоторые сайты нельзя использовать за границей. Установив нужную «прописку» можно спокойно обойти этот запрет.
Отличия сервиса finevpn от других аналогичных проектов
• Отсутствие приложения. Многие VPN, использующиеся как программы, имеют встроенную рекламу. Это не самое страшное. Иногда в них содержаться трояны или майнерские процессы, о существовании которых пользователь может и не знать. Сервис FineVPN использует те настройки, которые передает ему операционная система.
• Наличие серверов в 20 странах.
• Сервис не снижает скорость доступа к интернету. Другие программы, выполняющие аналогичную функцию могут значительно снижать скорость интернета.
• Возможность использования сервиса с любой из популярных в данный момент операционных систем.
• Наличие круглосуточной службы поддержки.
Как пользоваться сервисом?
Для начала нужно скачать программу с сайта. Можно выбрать VPN под конкретную ОС. Далее выбирается виртуальное месторасположение, для обхода блокировки сайтов. Запускается сервис и можно получать удовольствие от использования интернета.