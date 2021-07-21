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Онлайн бухгалтерия на сайте MyBuh.kz. Отличный помощник для вашего бизнеса онлайн бухгалтерия

Просмотров:54 Опубликовано: 21-07-2021, 18:23
Онлайн бухгалтерия на сайте MyBuh.kz. Отличный помощник для вашего бизнеса онлайн бухгалтерия

Любое предприятие, будь то ТОО или ИП нуждается в бухгалтерском учете. Более того, все без исключения предприниматели обязаны заниматься ведением первичной документации. Речь идет о договорах, актах, накладных, счетах-фактурах. Вдобавок к этому им необходимо сдавать отчеты в налоговые органы. А еще нужно не упускать из виду финансовые новости, делать кадровый учет и расчет доходов предприятия. Приняв во внимание все вышеизложенное становится понятно, что без бухгалтера, работать не получится. Но далеко не все могут нанять бухгалтера. Ведь хороший специалист, разбирающийся в своей сфере попросит большую зарплату.

Что же делать в такой ситуации? Как быть тем, кто не может нанять бухгалтера, а на самостоятельное освоение бухгалтерии нет времени? Выход есть – это портал онлайн бухгалтерии «MyBuh.kz».

Что такое «MyBuh.kz»?

Сайт «MyBuh.kz» это современный интернет портал с интегрированным сервисом, позволяющим вести бухгалтерию фирмы в автоматическом режиме. При этом, все будет осуществляться максимально просто, с наименьшими затратами сил, средств и времени. «MyBuh.kz» - это надежность, доступность, простота и безопасность!

Данный сайт поможет вести бухгалтерский учет с легкостью. У предпринимателя на руках всегда будут актуальные данные, связанные с налоговым законодательством. Не нужно иметь каких-либо профессиональных навыков или знаний. Достаточно будет уметь пользоваться компьютером. Все делопроизводство будет всегда под рукой. Доступ к сервису возможен в течении 24 часов в сутки.

Какими преимуществами обладает сервис?

• Работа с первичной документацией. Все документы создаются легко и просто. Счета на оплату, доверенности, накладные на получение и отгрузку товара, платежные поручения – все это можно сформировать в автоматическом режиме. Не нужно иметь знаний в бухгалтерии.
• Возможность отправки электронных счет-фактур. Сайт интегрирован в портал ЭСФ. Предприниматель может отправлять счет-фактуру в два нажатия кнопки. Кроме этого можно принимать счет-фактуры от других контрагентов и проверять статус документов в системе.
• Работа с налоговой отчетностью. Можно создавать и отправлять в систему отчеты для налоговых органов. Расчет производится в автоматическом режиме. Добавив необходимые данные в форму, предприниматель получит готовый отчет. Отправить его можно прям из сервиса.
• Управление кадровым учетом. Имеется возможность управлять заработной платой и делами сотрудников. Автоматически проводятся все расчеты по движениям с персоналом.
• Учет товаров и услуг. Возможность ведения полноценного складского учета. Добавление или изменение товаров и услуг, приход, отгрузка. Все это делается в несколько кликов.
• Интеграция с банковской системой. Оперативное создание платежных поручений и их последующая отправка в банки. Делается все это из личного кабинета.

Личный кабинет


Одной из важных отличительных черт сервиса является личный кабинет. Он выполнен в эргономичном стиле. Нет ничего лишнего – заумных функций и потребности в совершении множества действий. Все максимально просто. Вместе с этим, он очень функционален. Здесь есть все необходимое для ведения бухгалтерии. Создатели портала сделали кабинет ориентированным на пользователей со средней подготовкой в пользовании компьютерной техникой.

Защита личных данных


Портал сделан максимально безопасным. Исключены все возможности доступа к личной информации пользователей со стороны третьих лиц. Для этого внедрены специальные системы шифрования данных.

Портал «MyBuh.kz» - надежный помощник в мире бухгалтерии. Этот сайт возьмет на себя выполнение ряда рутинных задач, на которые ушло бы много сил и времени. Теперь же их можно направить в другое русло – например на развитие бизнеса и реализацию новых проектов.

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