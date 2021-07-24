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Что такое Trending Searches в App Store и как туда попасть?

Просмотров:27 Опубликовано: 24-07-2021, 12:15
Что такое Trending Searches в App Store и как туда попасть?

Если сравнивать площадки для размещения контента AppStore и Google Play, то первая считается более престижной. Да и качество приложений в ней гораздо выше. Именно по этой причине многие разработчики стремятся попасть именно в этот магазин. Но, далеко не все знают, как правильно сделать это. А еще многие не знают, что на сайте https://advertmobile.net/trending есть вся информация о том, как загружать приложения, и о том, как вывести свой продукт категорию «топ».

Регистрация в AppStore

Перед тем, как выкладывать свои проекты, нужно зарегистрироваться в системе. Здесь нужно определить в каком статусе работать: разработчика или компании. В первом случае достаточно будет указать свою личную информацию, ознакомиться и принять условия системы.

Если регистрируется компания, то нужно предоставить информацию о сфере деятельности. Кроме этого придется подтвердить существование фирмы при помощи номера D-U-N-S. Проверку будет проводить специализированная компания D&B. Кстати, проверка будет стоить денег (порядка 200 долларов) а ее результатов придется ждать около 5-ти дней. AppStore же получит доступ к этой информации лишь спустя две недели после получения результата проверки. Но, это самое сложное с чем придется компании, желающей работать в данном магазине.

Чтобы начать загружать приложения нужно оплатить доступ к функционалу разработчика. Стоит это 99 долларов. После оплаты нужно будет сделать подтверждение подписки через электронную почту или по телефону.

Процедура регистрации не так сложна, как это может показаться на первый взгляд. Она отличается многоэтапностью, что удивляет многих людей. Но, к этому следует отнестись с пониманием и терпением.

Что необходимо для загрузки приложений?

Перед тем, как приступать к загрузке приложения, следует проверить ее функциональную состоятельность и соответствие требованиям выбранного магазина. Это позволит избежать разочарования, в случае отказа в публикации продукта.
Убедившись в том, что приложение полностью отвечает требованиям, можно выкладывать его в магазин.
Для этого потребуются:
  • Компьютер от APPLE.
  • Доступ к одноименному магазину.
  • Доступ к центру разработчика.
  • itunesconnect.apple.com и программное обеспечение XCode.
  • Приложение для загрузки продуктов.

Необходимо отметить, что приложение должно обладать сертификатом от APPLE. Перед загрузкой следует запросить его с помощью программы XCode. Далее приложение добавляется в DEC Center. Нужно указать данные соответствующие прописанным в сертификате.

Создается Provisioning profile и новая программа в ITunesConnect. Заполняются необходимые данные о приложении и загружается архив из XCode. С помощью Application Loader архив выгружают в ITunesConnect. Теперь остается ждать окончания проверки.

Итого
Данный материал рассказал, как нужно загружать контент в AppStore, и сколько это все стоит. Главная сложность этой процедуры состоит в том, что Apple выдвигает очень строгие требования. Вместе с этим разработчик получает больше возможностей для получения прибыли со своего продукта.

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