Проверка подержанного телефона

Покупка поддержанного мобильного телефона. Мобильный телефон стал неотъемлемым атрибутом человеческой жизни. Без него невозможно представить себе работу множества сфер. Поэтому сегодня у подавляющего большинства людей имеется телефон.
Однако, телефон, как и любую другую технику, необходимо периодически заменять. И тут возникает вопрос какой телефон купить – новый или подержанный. Конечно, первый вариант выглядит более предпочтительным. Ведь на новый гаджет будет выдана гарантия, а вот как поведет себя поддержанный, через неделю после покупки – не знает никто. Но иногда обстоятельства подталкивают людей покупать именно б/у аппарат. И нужно сделать правильный выбор, чтобы не выбросить деньги на ветер. Портал tehnomarket.kz является крупнейшей площадкой, где выкладывают объявления в Актау
. Здесь можно приобрести электронику, а также заказать услуги по обслуживанию и ремонту бытовой техники. Все объявления проверяются модераторами перед публикацией. Об этом и пойдет речь далее в данном материале.
Советы по проверке телефонов б/у
Следует сразу уточнить, что изложенные далее советы не являются железной гарантией удачной покупки. Каждый случай индивидуальный – и такая покупка всегда лотерея. • Состояние экрана и корпуса.
Необходимо уделить внимание этим двум компонентам устройства. Насколько много царапин и сколов на нем? Они будут присутствовать на большинстве гаджетов. Но, если их слишком много, то это значит, что смартфон пережил массу испытаний, и проверять его нужно очень внимательно.• Звонок другу.
Нужно не только самому позвонить, но и попросить перезвонить. Так удастся выяснить состояние динамиков. Разговаривать желательно как в обычном режиме, так и по громкой связи.• Звук, изображение и подсветка.
Первые два параметра проверяются при помощи воспроизведения видео на телефоне. Если таковое отсутствует, то нужно передать его, благо способов сегодня имеется большое количество. Что касается подсветки, то она должна работать равномерно – не мерцать при переключении яркости.• Разъемы.
Стоит попробовать подключить зарядное устройство и наушники, и посмотреть определит ли их телефон.• Состояние контактов.
Разъем для сим-карты и контакты аккумулятора не должны иметь следов окисления. Если таковые имеются, то это значит, что телефон был погружен в воду. Вполне вероятно, что он может выйти из строя в любое время.• Камера.
Можно сделать простой тест – сфотографировать листок бумаги. Если на фотографии будут присутствовать черные точки, то это значит, что в камере имеются дефектные пиксели.• Использование дополнительных приложений.
Сегодня существует масса программ, которые определяют состояние основных компонентов телефона. Их также можно использовать для проверки аппарата.• WI-FI.
Исправный смартфон должен быстро подключаться к беспроводной сети. Не лишней будет проверка GPS. Это можно сделать через попытку определения текущего места положения.
Идеальный вариант
Иногда можно найти объявление о продаже поддержанного телефона, продавец которого сохранил его коробку, документы, чек, гарантийный талон, и все предлагающиеся аксессуары. Скорее всего, к этому устройству относились бережно, и оно будет служить еще не один год.
Проверка кода IMEI
Это один из самых важных моментов. Данный код нанесен на специальную наклейку, которая располагается под батареей. Номер должен совпадать с номером на коробке. Но главное, чтобы он совпадал с номером в памяти устройства. Найти код можно набрав специальную команду *#06#, или через настройки телефона.