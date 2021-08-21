Как можно перевезти пианино в Киеве

Перевезти пианино не так легко, как может показаться на первый взгляд. Допущение ошибок в процессе транспортировки может привести к проблемам со звучанием и выходу инструмента из строя. Это значит, что его придется либо чинить, платя немалые суммы денег, либо вовсе выбрасывать. Риск не справиться с задачей – велик, поскольку пианино массивное и тяжелое, его масса может достигать 360 килограмм. Так что перевозка пианино в Киеве
должна осуществляться силами профессионалов.
Чтобы музыкальный инструмент в процессе транспортировки никак не пострадал, нужно позаботиться о наличии специальных приспособлений. К ним относятся ролики, ремни, материалы для упаковки и специальные транспортные средства, имеющие отличную амортизацию.
Как грамотно организовать процесс?
В классических диспетчерских службах не используется штат грузчиков и перевозчиков. Они получают эту работу посредникам, которые не всегда относятся к работе ответственно и добросовестно. Чтобы инструмент остался в целости и сохранности и продолжил служить своему владельцу, нужно привлечь экспертов, которые задействуют такелажные ремни для перехвата изделия снизу.Перевозчик занимается транспортировкой следующих видов крупногабаритных изделий:
В процессе взаимодействия с ним клиент может рассчитывать на следующие преимущества:
- рояль, пианино, фортепиано;
- мебельные конструкции;
- сейфы.
- удобное расписание, благодаря ежедневной работе;
- отсутствие лишних расходов и доплат;
- комплексное оказание услуг.
Особенности вывоза пианино
Чтобы организовать эту работу грамотно, нужно использовать специальную пленку во избежание повреждения инструмента и отделки, мебели в доме. В фургоне происходит крепление пианино к борту, причем располагаться оно должно естественно. Перевезти пианино в целях утилизации обойдется дешевле, чем для продажи.
Как продумать все до мелочей?
Обратившись в специализированную компанию, клиенту нужно предусмотреть минимум нюансов. Для этого достаточно связаться с менеджером, рассказать ему об адресе проживания и месте перевозки, уточнить момент о наличии либо отсутствии специального лифта. Далее специалист создаст смету и уточнит дату оказания услуги. Строго в установленный день и время специалисты приезжают на объект на своей машине, выносят фортепиано и грузят его в транспорт. По завершении работы заказчик вносит оплату.
Как доставить пианино по Киеву из другого населенного пункта?
Заказывать отдельную машину достаточно дорого, так что стоит воспользоваться попутным транспортом. Для его поиска стоит задействовать специализированные компании.
Поиск грузчиков
Их услуги стоят недешево. Стоит отметить, что лишь малое количество фирм в городе специализируется на перевозке музыкального инструмента. Так что рекомендуется выбирать компании, работники которых уже сталкивались с подобной задачей и знают, как ее решать.
Подъем на нужный этаж
Сначала идет этап подготовки. В его рамках пианино ставится на ремни во избежание повреждения полового покрытия, а затем поднимается или спускается. Лестничные марши в разных домах неодинаковы.
Подбор автомобиля
Грузоподъемность транспортного средства должна полностью соответствовать габаритам пианино. Если оно весит более трех тонн, потребуется авто с фиксаторами и металла и лифтом.
Перевозка в городской черте
Водитель должен ехать аккуратно, не превышая скорость. Инструмент выгружается, поднимается на этаж, устанавливается на новом месте. От заказчика требуется проверка его целостности.
Реально ли перевезти пианино в Киеве дешево?
Работа отнимает не более двух часов времени, но является непростой, что может сделать ее стоимость выше, чем ожидал заказчик. Чтобы сэкономить, рекомендуется уточнить значимые моменты до подписания договора на оказание услуг. Но стоит также отметить то, что дешевая перевозка не гарантирует профессиональный подход.
Перенос между комнатами
Услуга недорогая, как и перенос из одного подъезда в другой, поскольку грузовой автомобиль в данном случае не потребуется. Тем не менее, мастера, которые берут за свою работу подозрительно малую сумму, должны насторожить. Порой лучше немного переплатить и сохранять уверенность в том, что работы будут выполнены на совесть, чем сэкономить и лишиться любимого инструмента.
Во сколько обойдется услуга?
В компании можно заказать внушительный спектр услуг, связанных с транспортировкой грузов, вне зависимости от степени их сложности. В штате работают опытные диспетчеры, профессиональные логисты. Также есть хорошие водители, грузчики, упаковщики, сборщики. Все работники специализируются на своих задачах достаточно давно, ведут себя ответственно и максимально аккуратно.
Для перевозки пианино достаточно использовать малый автомобиль, оснащенный грузовым отсеком в 2,4 метра. Стоимость аренды такого транспорта не более 450 гривен, если работы проводятся в пределах города Киева.
Сколько будет стоить перевозка пианино по Киеву?
Для решения поставленной задачи понадобятся грузчики в количестве двух человек, а также фургон для перевозки мебели, ремень.
- За два часа работы специалистов придется отдать 400 гривен.
- Следующий расход – перенос инструмента, средний по городу тариф – 2 гривны за килограмм. Если принимать во внимание массу инструмента, затраты составят 500 гривен.
- Фургон будет стоить 400 гривен, это минимальная цена в Киеве.
- Рулон специальной пленки для упаковки обойдется еще в 200 гривен.
Так, общая стоимость перевозки инструмента по городу Киеву составит 1500 гривен при условии, что дома оснащены грузовыми лифтами.
От чего зависит итоговая стоимость перевозки?
В первую очередь, на нее влияет расстояние, масса груза, марка пианино. Не последнюю роль играет наличие или отсутствие грузового лифта, присутствие у заказчика упаковочных материалов. Уточнить стоимость услуг можно в рамках индивидуальной консультации, связавшись с менеджером.