Сериал «Волчонок»: интересные факты

Сериал «Волчонок
», а в переводе с английского языка «Teen Wolf», предназначен для молодежи – подростков. В нем содержится немало ноток мистики. В качестве основы для работы над этим шедевром его создатели использовали одноименный фильм, вышедший в 1985 году, где Майкл Дж. Фокс сыграл главную роль. Проекту тогда удалось произвести фурор, после чего студия приступила к выпуску целой серии комиксов, получивших название «Волчонок: укуси меня».
Официальная премьера шоу пришлась на 2011 год. Еще в то время сериал полюбили многие зрители. Причем некоторые из них пересматривают его до сих пор. На протяжении шести лет выходили новые сезоны, до 2017 года. Все это время сериал находился на пике популярности. Ему удалось завоевать высокие рейтинги. В общей сложности вышло 100 серий.
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О чем повествует сериал «Волчонок»?
В нем есть два главных героя:Скотт, 16 лет
, учится в обычной школе, играет в лакросс, не пользуется популярностью среди представительниц противоположного пола;Стайлз
– лучший друг Скотта, однажды он звонит ему и предлагает совместно приступить к поискам половины трупа, что не удалось сделать полиции.
Именно с этого момента и начинает разворачиваться сюжетная линия сериала. Обстоятельства складываются так, что Скотт попадает в лес в полном одиночестве, где его кусает крупный неизвестный зверь. К счастью, юноше удается убежать от незнакомца, но эта ночь не прошла для него бесследно.
Тело начало постепенно меняться. В частности, произошло обострение нюха, слуха, рефлексов. Астма ушла, зато парень стал агрессивным, и в нем раскрылись самые примитивные животные инстинкты. Главный герой не хотел вредить своим друзьям, и ему пришлось учиться себя контролировать. Помог ему в этом лучший друг Стайлз. Скотт рассказал ему об о всем, что произошло. А товарищ, в свою очередь, стал давать полезные советы, как изучить и принять свою новую сущность. Все, кто таки узнал главный секрет героя, стали переживать непростые времена.
События, происходящие на экране, кажутся зрителю странными с самого начала. В Бейкон Хиллс, где разворачивается картина, случаются таинственные смерти, появляются новые неизведанные твари. Подросткам предстоит столкнуться с множеством тайн, но готовы ли они к их постижению? К тому же, если оборотни все-таки существуют, ими может быть кто угодно!
Персонажи живут своей обычной подростковой жизнью и периодически встречают на своем пути недетские трудности. Маленький городок то и дело становится эпицентром серьезных аномалий, на фоне которых герои познают, что такое настоящая дружба, искренняя любовь, истинное разочарование.
Действия проходят в интересной атмосфере, которая так и заставляет зрителя погрузиться в самую глубину с первой серии. Несмотря на элементы мистики, в процессе просмотра у героев возникают приятные чувства. Главные роли исполняют известные актеры, которые станут любимчиками даже самого взыскательного зрителя. А сюжетные повороты обещают стать по-настоящему неожиданными!