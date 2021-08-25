Как определить брокера-мошенника?

Услуги брокеров в последнее время набирают обороты популярности. Тем не менее, несмотря на развитие данной сферы и появление на рынке множества новых специалистов, необходимо учесть, что развивается и теневой сегмент, где работают преимущественно мошенники. Чтобы не попасть в их руки и не лишиться денег и драгоценного времени, стоит прочесть отзывы о брокерах
, прежде чем обратиться к конкретному специалисту.
Следует ознакомиться с детальной информацией о брокерах, работающих на разных площадках. Это дилинговые центры Forex, фондовые рынки, бинарные опционы. Дело в том, что далеко не все эти структуры работают добросовестно и заинтересованы в том, чтобы их клиенты зарабатывали. Если организации, которые наоборот лишь выкачивают деньги из своих подопечных, оставляя их ни с чем.
В последнее время количество таких мошенников значительно увеличилось. Согласно мнениям профессионалов, 99% людей, едва пришедших в торговлю, теряет свои средства. Но отчасти оно является заблуждением, все зависит от того, к какому брокеру обращается новичок. При выборе хорошего посредника можно даже заработать, причем неплохую сумму. Если не вникать в вопрос и сотрудничать с первой попавшийся компанией или частным лицом, риск возрастает.
Как недобросовестные брокеры завлекают клиентов?
На сегодняшний день мошенники активно призывают новичков пользоваться их услугами, для этого они задействуют следующие ресурсы:
- поисковые алгоритмы Яндекс и Гугл, когда пользователь попадает на мошеннический ресурс после ввода соответствующего запроса;
- сайты знакомств, где недоброжелатели предлагают баснословный заработок, верить таким объявлениям нельзя, к тому же их подают на ресурсы, далекие от торговой тематики, что должно вызвать больше подозрений, чем согласия на сотрудничество;
- социальные сети – самые активные зазыватели действуют через Одноклассники, Вконтакте, некоторые пришли в Фейсбук и Инстаграм, такие люди пользуются наивностью и доверчивостью тех, кто обитает в mass media, отправляя им в личные сообщения заманчивые предложения с выгодными условиями;
- блогеры – недобросовестные брокеры могут действовать через лиц, занимающихся блогингом и передающих информацию через текст, фото и видео, во избежание сотрудничества с мошенниками таким рекламщикам стоит обращать внимание на репутацию потенциального партнера;
- электронная почта – несмотря на то, что этот способ устарел, многие мошенники продолжают рассылать спам, реагировать на него не нужно, лучше вовсе не открывать папки с письмами.
Говоря простыми словами, мошенники задействуют всевозможные каналы связи, чтобы достучаться до своих потенциальных жертв и держать их в обороте, пока те не вложат свои кровно заработанные деньги в их «проект».
Кто чаще всего становится жертвой мошенников?
Практика показывает, что на такую липовую рекламу в основном попадаются люди, далекие от торговли. Можно даже выделить несколько уязвимых категорий:
- пенсионеры, желающие получать дополнительный заработок к своей скромной пенсии;
- мамочки в декрете, которые не против подработать и получить дополнительный доход;
- молодые люди, стремящиеся открыть свой бизнес с минимумом знаний и вложений.
Из-за недостатка информации такие люди быстро ведутся на рекламу мошенников и лишаются последних денег. Сладкий голос в трубке не должен сбивать столку, по крайней мере, опытный игрок на него не отреагирует. То же самое касается лестных рассказов об опыте трейдера. Нужно проверять не только слова, но и поступки. К сожалению, из-за того, что на просторах сети стало действовать много мошенников, хороших брокеров осталось не так уж много.
Как распознать мошенника?
Новичку сделать это самостоятельно будет проблематично. Так что логично и целесообразно воспользоваться готовым списком, в котором представлены мошеннические конторы и частные лица, занесенные в черный список. Перед тем как согласиться на сотрудничество с одним из них, нужно просто ознакомиться с листом и принять верное окончательное решение.
Наряду с этим можно обратить внимание на определенные критерии, по которым определяется, относится брокер к мошенникам или же работает честно. Именно ими руководствуются известные авторы подобных антирейтингов. Итак, на какие вопросы нужно ответить новичку, прежде чем сделать свой выбор?
1) Есть ли конкретный брокер в перечне Центробанка Российской Федерации? Это то, что нужно проверить в первую очередь. Если его там нет, вероятно, человек, предлагающий свои услуги – мошенник, который работает под видом форекс. Дело в том, что лишь брокеры из этого списка владеют соответствующей лицензией от главного финансового учреждения страны. Это означает лишь то, что они вправе оказывать услуги в своей сфере, а другие – не имеют такого полномочия. Обманщики часто сообщают своим клиентам, что их работа регламентируется комиссией, расположенной на Кипре, это однозначно ложь! То же самое можно сказать о лицензии сайсек.
2) Как давно создан сайт, и насколько он раскручен? Чаще всего мошенники пользуются так называемыми сайтами-однодневками, которые созданы несколько месяцев, недель или даже дней тому назад. Чтобы уточнить момент, связанный с датой регистрации ресурса, можно использовать сервис «whois». На нем пользователь пишет название брокера, и система выдает день и год регистрации домена. Так, если при проверке обнаружено, что сайт открыт полгода назад, а в компании говорят, что она 10 лет на рынке, вероятно, это обман. Еще один способ проверки – спросить у трейдера, сколько лет компании, а затем вбить данные в базу. Если пользователь наблюдает определенные несоответствия и сообщает о них менеджеру, последний часто начинает оправдываться, говоря, что название было изменено, или же проводился ребрендинг. Верить ему на слово однозначно не стоит.
3) Что обещает компания? Чаще всего мошенники заваливают своих потенциальных жертв подозрительно выгодными предложениями? Речь идет, в первую очередь, о внушительных суммах прибыли за очень короткий отрезок времени, причем без каких-либо рисков. Они гарантируют, что человека будет сопровождать персональный аналитик, который обучит всем нюансам торговли, так что вероятность потерять деньги исключена. На деле все по-другому: как только происходит запуск сделки за средства клиента, контора пропадает с радаров или начинает обвинять новичка в том, что все из-за него. Так будет продолжаться до тех пор, пока он будет готов вливать свои деньги.
4) На какой платформе функционирует ресурс? Есть проверенные и безопасные платформы, а есть фейковые продукты. К первой категории можно смело отнести MetaTrader 4, 5, QUIK и т. д. Если название малоизвестное, доверять обещаниям, написанным на сайте, нельзя. Дело в том, что некоторые мошенники могут менять состояние баланса счета клиента без его влияния, взимать левые комиссии, изображать фиктивные графики. Стоит также понимать, что на известных площадках тоже орудует немало мошеннических структур.
5) Есть ли у конторы сертификат SSL? Если он имеется, в верхней части браузера, в которой отображен адрес сайта, присутствует замок серого или зеленого цвета. Он говорит о том, что соединение максимально надежное. Лохотронщики, в свою очередь, часто забывают его устанавливать. Так что работа на подобных ресурсах не может обеспечивать никаких гарантий.
Вместо того чтобы проводить анализ самостоятельно, стоит воспользоваться готовым черным списком. Проверенные ресурсы обновляют его на регулярной основе и позволяют посетителям осуществлять поиск максимально удобными для них способами. Такой подход позволит сэкономить время, деньги и нервы.