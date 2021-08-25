Второй паспорт: как это?

В последнее время все большее количество россиян, украинцев и белорусов стремится к тому, чтобы получить второй паспорт
и гражданство одной из стран Евросоюза. Это неудивительно, ведь такой шаг ассоциируется с множеством возможностей. Как это сделать правильно, будет рассмотрено в материале.
Какие привилегии дает владение вторым паспортом на сегодняшний день?
Двойное гражданство – гарантия того, что в случае, если в одной стране у человека что-то пойдет не так, он может переехать в другое государство на постоянное место жительства. То есть его можно рассматривать в качестве «запасного аэродрома» или способа спасения от потенциальных проблем.
Даже если сегодня индивидуум проживает в благополучной стране, и его все устраивает, всегда есть вероятность того, что экономика придет в упадок, или выйдут новые законы, противоречащие нормам морали. С учетом нестабильной ситуации в мире стоит перестраховаться и оформить гражданство другой страны как можно раньше. Причем сделать это желательно всей семьей.
Итак, что же обеспечивает второй паспорт своему законному владельцу?
Возможность переезда в любое удобное время, не придется тратить лишнее время на поиск места миграции, оформление бумаг, достаточно просто иметь общегражданское удостоверение личности.
Снижение степени зависимости от политики одной страны и возможность мыслить более широко по сравнению с соотечественниками, являющимися гражданами одного государства.
Отсутствие визовых ограничений. Из многих стран Европы можно путешествовать по всему миру без необходимости оформления специальных разрешений. Одно только шенгенское соглашение чего стоит!
Право на открытие счетов в банках в разных странах мира. Если в государстве проживания лица экономика не настолько благоприятна, чтобы можно было безопасно вложить деньги, в другой стране она может располагать к выгодным инвестициям.
Где и каким образом приобрести второй паспорт и получить второе гражданство в 2021 году?
Вариантов получения второго гражданства очень много. Каждый из них заслуживает отдельного рассмотрения.
Jus Soli
Многие государства работают именно в соответствии с данной методикой. В переводе с латинского языка на русский ее название означает «право на землю». Передача гражданства происходит в адрес человека, который родился на земле соответствующей державы. Как можно заметить, способ простой и не требует колоссальных затрат времени на оформление документов. Такого варианта придерживаются государства Северной, Центральной, Южной Америки. В частности – США, Канада, Панама, Аргентина, Бразилия.
Jus Sanguinis
При рассмотрении этой идеи каждый человек может найти возможность получения дополнительного гражданства по праву крови. Например, если родственник, скажем, дедушка проживает на территории Ирландии, его внук вправе рассчитывать на аналогичное гражданство, его национальность и текущее гражданство роли не играет.
А на территории Италии и вовсе отсутствуют какие-либо ограничения по количеству поколений, которые отделяют от местного предка. Подобные законы действуют на территории Польши и Венгрии, правда, предъявляются некоторые дополнительные требования. К сожалению, в ряде ситуаций процедура оформления гражданства крайне утомительна и потребует соблюдения определенных бюрократических формальностей. Зато в итоге можно получить желаемое гражданство и расширить собственные возможности.
Натурализация
Далеко не все люди имеют возможность рожать в далекой Америке, чтобы их ребенок получил гражданство по праву земли. И не всем посчастливилось иметь родственников в ЕС, пусть даже дальних, чтобы второй паспорт достался по праву крови. Если с этим не повезло, можно рассмотреть принцип натурализации, в рамках которого нужно прожить в желаемой стране конкретный отрезок времени и соблюсти определенные требования – оплатить налоги на энную сумму, заключить брак с местным жителем, стать особо ценным лицом, способным изменить репутацию принимающей державы в лучшую сторону.
Еще один способ ускорения получения заветного паспорта – служба в вооруженных силах. Такая тактика подойдет для США и Франции. Но в любом случае нужно быть резидентом страны, то есть купить в ней жилье или открыть бизнес.
Благо, в современном мире в этом плане больше всего повезло опытным предпринимателям и инвесторам. Если они в состоянии обеспечить себе активный или пассивный доход, многие страны даже будут бороться между собой по условиям предоставления вида на жительство и второго гражданства, так как миру нужны успешные состоятельные люди.
Так, если имеется возможность миграции в целях открытия бизнеса или инвестирования в существующую компанию, можно смело действовать. Такой подход позволит получить вид на жительство или разрешение на постоянное проживание. В данном случае индивидуум получит свободу и сможет перемещаться по территории страны, как пожелает, выбирая новые места для жизни и профессиональной деятельности.
В некоторых странах нужно соблюсти условие по присутствию на их территории на протяжении конкретного отрезка времени, причем каждый год они требуют поддержания иммиграционного статуса. В то же время правительства ряда государств позволяют получать право на постоянную жизнь в них без соблюдения этой формальности. Достаточно просто открыть свое дело и вложить в него от 5000 долларов. Например, такой принцип действует в Панаме. Уже через пять лет будет выдан второй паспорт.
Аналогичные программы можно наблюдать в Колумбии, Парагвае, Чили, Коста-Рике, аргентине. В них всего за несколько тысяч долларов можно получить право на постоянное проживание, а за пару лет сделать гражданство. В европейских странах тоже можно встретить немало выгодных предложений. Речь идет, в первую очередь, о таких странах, как Португалия, Греция, Испания. Их правительства предоставляют ВНЖ инвесторам, лицам пенсионного бизнесменам. Что касается Азии, в ней тоже можно рассчитывать на получение аналогичных условий. Больше всего в этом направлении прославились Филиппины, Гонконг, Таиланд, Сингапур, Малайзия.
Инвестирование
Чтобы не приходилось много лет следовать принципам натурализации, можно действовать в упрощенном порядке, получая гражданство посредством инвестиций. Здесь доступно несколько вариантов. Так, если у человека имеется стартовый капитал в пару сотен тысяч или миллионов долларов, и он готов вложить его в то, чтобы застраховать свою свободу, можно обратить внимание на следующие страны – Антигуа, Доминика, Сент-Люсия, Гренада, Невис. В них можно стать гражданином за срок от полутора месяцев. Суммы пожертвований начинаются от 100 000 долларов. Максимальная стоимость гражданства – 3 000 000 долларов.
В плане стоимости страны карибского бассейна сегодня конкурируют между собой. Но справедливости ради стоит отметить, что в целом цены на рынке сократились. Это не исключает тот факт, что они могут снова взлететь. Так что тем, кто хочет получить гражданство как можно скорее, используя данный способ, стоит действовать незамедлительно.
Другие страны, в которых можно рассчитывать на оформление гражданства за деньги – Мальта и Кипр. Конечно, вложения здесь больше, но и спектр преимуществ существенно расширяется. На территории Мальты можно спокойно получить паспорт, вложив 1 000 000 евро, в эту сумму включено пожертвование в адрес правительства. Средний срок составляет меньше одного года. в Кипре сумма начинается от 2,15 миллиона евро, продолжительность процедуры – 6 месяцев.
В этот же список можно включать Вануату и Турцию. В них тоже имеются подобные программы. В первой ситуации порог вхождения равен 100 тысяч долларов, во второй – 150. Средняя продолжительность ожидания составляет до двух месяцев.
Логично предположить, что возможности, описанные в этом пункте, есть далеко не у каждого человека. Этот вариант подойдет не всем, к тому же у многих людей – другие нужды и приоритеты. И все-таки именно получение гражданства за деньги является наиболее простым и быстрым вариантом обретения второго паспорта.
Вывод-заключение
Чтобы оформить гражданство, можно действовать двумя способами – самостоятельно или через профессионалов. В первом случае можно сэкономить определенную сумму денег, но это мнимая экономия. Поэтому логично и целесообразно обратиться к экспертам, которые предоставят консультирование по любому вопросу и помогут принять верное окончательное решение.
На сегодняшний день на данном рынке работают десятки и даже сотни компаний, предлагающих своим клиентам множество программ, связанных с оформлением иностранного гражданства. Стоимость процедуры и длительность ее прохождения зависит от выбранной страны и материального положения человека. Есть предложения, которыми можно воспользоваться очень быстро, а есть те, когда предполагается продолжительное ожидание.
Вместо того чтобы в один прекрасный момент столкнуться с отчаянием из-за наступления неблагоприятных событий, стоит заранее позаботиться о своем будущем и вложиться в него прямо сейчас. Поможет в этом нелегком вопросе именно обретение второго паспорта. Число стран, предлагающих подобные программы, на сегодня достаточно велико. К тому же необязательно иметь баснословный заработок: есть государства, где можно оформить ВНЖ или паспорт, имея средний уровень дохода! И это не только далекая Азия и Америка, но также относительно близкая Европа!
Статья написана по материалам сайта internationalwealth.infoСогласно законодательству РК, гражданам запрещено иметь двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции и Законом «О гражданстве Республики Казахстан».