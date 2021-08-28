Как должна открываться входная дверь?

На смену деревянным дверям уже давно пришли двери металлические
. Они считаются более прочными и имеют презентабельный внешний вид. Неудивительно, что многие люди предпочитают устанавливать именно их. Сразу стоит отметить, что монтаж таких конструкций – только половина дела. Важную роль играет грамотная подготовка к этому процессу. Открывание может быть на правую или левую сторону, и важно понять, какой именно вариант подойдет для конкретного жилья.
Еще какое-то время назад в соответствии с нормами приказа МЧС №313 стоял запрет на установку входной двери, которая открывается внутрь жилища, допускался исключительно наружный монтаж. Сейчас этот документ утратил свою силу, зато в 2012 году вышло Постановление правительства №390 от 25 апреля 2012 года. В нем сказано, что тип открывания и закрывания двери не регулируется на законодательном уровне. Это свидетельствует о том, что каждый собственник может принять решение сам. Но специалисты утверждают, что открывание должно происходить наружу.
Если дверь открывается в подъезд…
При экстренной ситуации, когда квартиру должно покинуть несколько людей одновременно, толкучка у выхода не создается. Не придется и делать шаг назад для того, чтобы потянуть ручку. Не нужно будет и постоянно предусматривать свободное пространство для того, чтобы полотно двигалось внутри квартиры. Такой подход весьма рационален, поскольку место в прихожей может стать полезным для других задач.
Если она обращена в квартиру…
Такие конструкции более привлекательны для злоумышленников.
Тем не менее, в ряде ситуаций такое решение может быть полезным:
- при угловом расположении квартиры, препятствующем открыванию наружу;
- в случае нахождения электрического щитка неподалеку от входа в квартиру;
- если перед входом в жилье есть тамбур, где хранятся сезонные вещи – покрышки, лыжи, сани, сундуки с забытым содержимым, коляски, велосипеды.
Только в этих случаях логично и целесообразно рассмотреть открывание двери внутрь квартиры. В остальных ситуациях стоит обратить внимание именно на наружный вариант, так как он считается оптимальным.
Вообще предоставить окончательный ответ касательно того, каким именно должно быть открывание, проблематично, поскольку его просто-напросто не существует. Все определяется конкретной ситуацией. Для простоты понимания сути задачи стоит рассмотреть пример из практики.
Итак, дверь, которая открывается внутрь, приводит к тому, что жильцы толпятся, а это может стать серьезным препятствием в случае экстренной эвакуации. Но также стоит представить еще одну ситуацию, например, когда речь идет об общежитие с длинным узким коридором. Двери расположены по обеим его сторонам, и каждая из них открывается наружу. При звучании сигнала тревоги все начинают действовать быстро и нерасторопно. Это может привести к лишним телодвижениям и потере времени. И, как следствие, к тому, что спастись от пожара удастся далеко не всем.
И еще один логичный пример. Дверь, которая открывается в наружную сторону, труднее поддается действиям вандалов, то есть выбить ее порой проблематично. С одной стороны, так и есть. Но возникает логичный и справедливый вопрос: многие люди сегодня ставят железные двери с большим количеством замков, при этом петли оснащаются накладками против съема. Даже если такая дверь открывается вовнутрь, вряд ли злоумышленникам придет в голову ее выбивать.
В левую или правую сторону?
Если какое-то время назад в этом отношении действовали нормативно-правовые акты, сейчас они утратили силу. То есть то, куда направлена дверь, никак не регламентируется. Так что владельцы квартир принимают решения самостоятельно. Для этого необходимо в обязательном порядке учесть особенности расположения всех квартир на этаже. И, конечно же, обратить внимание, в какую сторону открываются двери у соседей. Исходя из этого, принимается окончательное решение.
Допустим, две квартиры, расположенные на одной лестничной клетке, имеют угловое расположение. Одна дверь открывается влево, другая – вправо. Так, если открыть их одновременно, они, вероятно, ударятся друг о друга. В этом случае придется столкнуться с царапинами и искать способы их устранения. Хотя практика показывает, что при таких обстоятельствах редко удается отделаться такими маленькими дефектами. Чаще всего образуются сколы и вмятины, что требует временных и финансовых затрат на их устранение.
Чтобы предотвратить подобные проблемы, необходимо заранее продумать направление открывания двери. Это, в свою очередь, приведет к отсутствию блокирования и задевания дверей соседей. Такой подход крайне актуален, когда нужно действовать в экстренной ситуации, при эвакуации жильцов.
Кстати, порой возникают такие обстоятельства, что вне зависимости от стороны открывания двери все равно перекроют друг друга. Здесь многое зависит от соседей: такая ситуация будет происходить ровно до тех пор, пока они не поменяют сторону открывания.
Еще одна проблема связана с тем, что человек смотрит на собственную дверь и не может определить, в какую сторону она открывается. То есть когда он смотрит на нее, стоя в подъезде, дверь кажется правосторонней. Как только он входит в квартиру, она становится левосторонней. Так как же правильно определить тип открывания двери? Все просто! Достаточно выйти из квартиры и повернуться к ней лицом. Результат зависит от того, где находятся петли: если слева, то открывание левостороннее, соответственно, если справа, то оно правостороннее.
Требуется ли согласование в случае принятия решения о смене направления открывания двери?
Нет, на сегодняшний день никакие документы получать не нужно. Дело в том, что в согласовании нуждаются лишь те изменения, которые связаны с перепланировкой или, по крайней мере, приравниваются к ней. Речь идет о таких мероприятиях, как изменение габаритов проема двери или смена его положения. Ведь все эти действия приводят к смене конструкции строения. Так что собственнику придется обратиться в большое количество инстанций для получения всевозможных разрешений.
Если же говорить просто об изменении направления, в которую открывается входная дверь, это перепланировкой не считается, так что в дополнительном согласовании не нуждается. Тем не менее, это не означает, что нужно игнорировать здравый смысл и действовать исключительно так, как хочется. Достаточно выбрать сторону открывания так, чтобы не создавать помех соседям, особенно в процессе экстренной эвакуации.