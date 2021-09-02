Казахстанский сервис по аренде и прокату товаров – Larenda.kz

Можно владеть вещью и не пользоваться ею. А можно брать товар в аренду только тогда, когда он необходим. Аренда и прокат товаров – это шеринг или коллективное пользование товарами, основанное на обмене. Согласно некоторым исследованиям, объем рынка аренды и проката к 2025 году достигнет 335 миллиардов долларов. Вам эта цифра ни о чем не говорит. Но если добавить то, что в 2015 году этот объем составлял 15 миллиардов долларов все становится яснее. Это говорит о том, что рынок проката и аренды плотно вошел в нашу жизнь.Сегодня мы расскажем о главном казахстанском сервисе, где можно взять товары в аренду – Larenda.kz
В начале 2021 года на казахстанском интернет пространстве появилась онлайн платформа для аренды и проката
– Larenda.kz
На данный момент платформа располагает более 500 подкатегориями товаров и отличается бесплатной регистрацией и бесплатным размещением объявлений. Примечательно и то, что на сервисе нет ограничений по количеству объявлений. Модераторы требуют лишь того, чтобы каждый товар был в своей категории.
Пользоваться сервисом удобно, интерфейс интуитивно понятный и не перегруженный лишними данными. На главной странице есть поле поиска товара по названию и категории. Там же можно сразу выбрать город, чтобы отфильтровать нужные товары.
С главной страницы можно перейти в реестр должников и проверить по ИИН или БИН является ли лицо должником. Это удобно и для владельцев бизнеса, предоставляющих товары в аренду и для тех, кто хочет посмотреть есть ли у него долги перед тем, как брать товар в аренду. Так как зачастую для того, чтобы арендовать товар необходимо заключить договор аренды.
Также удобная опция для владельцев бизнеса или физических лиц, предоставляющих товары в аренду кнопка «Договоры аренды» в верхней правой строке. Кликнув по этой кнопке, можно попасть на сайт dogovor24.kz где можно скачать шаблоны различных договоров аренды.
Также на сайте имеется раздел Блог, где можно найти интересные статьи о построении бизнеса на аренде и прокате, о новостях в мире шеринга, полезные советы и так далее.
Исходя из всего этого и выделив явные преимущества сервиса Larenda.kz, а именно: бесплатные регистрацию и размещение, специализированность сайта на аренде и прокате, отсутствие ограничений по количеству объявлений, огромный выбор товаров, удобство и простоту., можно сказать, что на данный момент это лучший сервис по аренде и прокату в Казахстане.