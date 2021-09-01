«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 11 Сентября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.52 KZT
  • €1 = 504.79 KZT
  • 1 RUB = 5.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Разные статьи

ZETFLIX.pro – бесплатный онлайн-кинотеатр

Просмотров:136 Опубликовано: 1-09-2021, 08:10
Онлайн-кинотеатр https://zetflix.pro предлагает большой выбор развлечений на любой вкус и цвет. Здесь можно посмотреть фильмы, сериалы, насладиться мультфильмами для детей и взрослых, аниме, телевизионными шоу и просто тематическими видеороликами. Контент не ограничен, к тому же у пользователя имеется бесплатный доступ к нему в любое время. Именно по этой причине ресурс обрел популярность и продолжает набирать обороты.

Благодаря грамотно продуманной структуре и наполнению, пользователь может выбирать фильмы абсолютно любого жанра. Система поиска организована максимально удобно, так что в процессе пользования ею не возникает трудностей. Юзер вправе классифицировать видеозаписи по теме, героям, половозрастным особенностям, формату.

Что можно сказать о сервисе?



Онлайн-кинотеатр предлагает контент во всех тематических и стилистических направлениях. Подборки видео вынесены в отдельный раздел, в котором не составит труда подобрать оптимальный вариант. Зачастую зрители не знают, что им нужно для отличного времяпрепровождения и поднятия настроения. В качестве подсказки можно использовать систему фильтров ресурса. Например, можно выбрать любую интересующую тему – «любовь», «дружба», «школа», «зомби», «подростки».

Отдельный раздел посвящен студии, где можно просмотреть записи передач с популярных телевизионных каналов:

  • National Geographic;
  • Disney;
  • Paramount Pictures;
  • Netflix;
  • NBC.


Для удобства пользователей предусмотрен раздел с новинками. В нем есть все произведения видео, которые вышли на экран. Удобной является и классификация шедевров по степени новизны, популярности и пр.

В чем заключаются основные достоинства сервиса?



Виртуальный кинотеатр имеет множество положительных характеристик, среди них можно выделить следующие особенности:
  • внушительный выбор предлагаемых материалов;
  • достойное качество картинки;
  • интуитивная понятность интерфейса;
  • четко прослеживаемая структура сайта;
  • удобство поискового механизма;
  • возможность постановки оценок, написания комментариев;
  • доступ к ресурсу на бесплатной основе круглый год.


Благодаря этому продукту, пользователь сможет сэкономить немало времени и денег. Просмотр фильмов осуществляется в любое время. При желании отвлечься можно просто нажать кнопку паузы.

Вывод


Таким образом, используя данный ресурс, можно всегда оставаться в курсе того, что происходит в мире кинематографа. Благодаря ему, можно грамотно планировать собственное время и проводить его с удовольствием.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика