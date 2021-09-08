Коротко о брокере «Альфа Форекс»

Компания «Альфа Брокер
» на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на рынке стран СНГ и Европы. Она начала действовать с 1990 года и за все время своего существования успела завоевать отличную репутацию. Деятельность фирмы на 100% ориентирована на удобство и комфорт клиента, который в процессе торговли может использовать 29 инструментов и мобильную версию.
Общая информация о брокереЕе можно описать следующим образом:
- валюта, в которой открывается счет – рубли, доллары, евро;
- минимальная сумма вклада администрацией не установлена;
- кредитное плечо составляет 1 к 40;
- спред равняется от 2-х пунктов;
- в качестве инструментов используются пары валют.
Преимущества компанииПрежде чем приступить к сотрудничеству с этой организацией, необходимо ознакомиться с ее основными достоинствами:
- наличие официального лицензионного разрешения, гарантирующего защищенность операций на законодательном уровне;
- моментальный перевод денежных средств, для этого применяется система Альфа-Клик;
- отсутствие лимита по минимальной сумме пополнения баланса;
- высокий уровень ликвидности;
- привлекательность условий торговли;
- разнообразие торговых инструментов;
- мощная программа для индивидуального обучения.
Есть ли минусы?Как и у любого брокера, имеются недочеты, но они незначительны:
- отсутствие возможности получения ответов от сервиса технической поддержки клиентов по выходным дням;
- нельзя открыть и использовать центовый счет;
- невозможно вывести средства на электронные платежные системы.
Так, компания станет отличным решением для тех, кто желает торговать с использованием популярных валютных пар. Сайт характеризуется несложным интерфейсом и расширенным функционалом. Более 92% пользователей платформы проживает на территории России. Чуть меньше 8% приходится на жителей Украины, Казахстана, Таджикистана, Израиля и других государств.
Что говорят эксперты?
Брокер стабильный и надежный. Работая с ним, каждый клиент может рассчитывать на оптимальные условия. Трейдер получает реальный счет для ведения торговых сделок и множество материалов, помогающих достичь успеха как можно быстрее. Сайт понятен на интуитивном уровне, платформа для торговли крайне удобная. Есть много инструментов – валютных пар для новичков и опытных пользователей.
Программы для инвестиций
Брокер станет отличным решением для пользователей, желающих вести торговлю вручную. Агентская программа очень выгодна, она способствует получению партнерского дохода в весьма крупном размере, в том числе пассивного заработка. Если сумма инвестиций превышает 10 000 долларов, можно написать брокеру на почту или в чат на сайте для получения индивидуальной консультации с предоставлением ответов на любые вопросы.
Общие условия торговли
Ограничение по минимальной сумме депозита не предусмотрено, сделка начинается с 0,01 лот, ордера исполняются по принципу рынка. Торговая платформа – МетаТрейдер5, есть возможность создания NDD и Demo счета, пополнение и снятие средств осуществляется через банковские карты и переводы. Владельцы портативных устройств могут применить мобильную версию системы.
Комиссионные отчисления
Есть торговые комиссии в виде спреда компании и неторговые отчисления – дополнительные сборы. По основному счету юзер платит от 20 долларов, в то время как в других конторах эти показатели меньше – 6-8 у. е. в среднем.
Важные детали
Фирма работает на рынке свыше 30 лет и полностью подчиняется российскому законодательному регулированию. Она овладела бессрочной лицензией от Банка России. Есть сервис телефонного дилинга в виде открытия и закрытия ордеров на основании звонка. Брокер идеально подойдет новичкам и опытным игрокам. При желании можно открыть демонстрационный счет на бесплатной основе и вести торги виртуальной валютой для его тестирования без риска. К главным аналитическим сервисам, полезным для клиента, можно отнести экономический календарь, калькулятор, опцию обзора рынка, валютные курсы.
Что нужно для получения заработка
Клиенты могут рассчитывать на реальный торговый счет в любой валюте. Его нужно пополнить на любую сумму и поставить деньги на кон. При желании можно воспользоваться бонусами, однако в настоящее время они предлагаются редко. Зато юзер может получать рибейт. На сайте представлено множество обучающих материалов.
Вывод-заключение
В целом брокер надежен и стабилен, он успел доказать этот факт за долгие годы работы на рынке. Прежде чем приступить к игре на реальные деньги, рекомендуется протестировать работу демонстрационного счета и обучиться, а затем ознакомиться с инструкцией по реальному заработку, представленной на официальном сайте.