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Коротко о брокере «Альфа Форекс»

Просмотров:65 Опубликовано: 8-09-2021, 07:28
Коротко о брокере «Альфа Форекс»

Компания «Альфа Брокер» на сегодняшний день занимает лидирующие позиции на рынке стран СНГ и Европы. Она начала действовать с 1990 года и за все время своего существования успела завоевать отличную репутацию. Деятельность фирмы на 100% ориентирована на удобство и комфорт клиента, который в процессе торговли может использовать 29 инструментов и мобильную версию.

Общая информация о брокере



Ее можно описать следующим образом:

  • валюта, в которой открывается счет – рубли, доллары, евро;
  • минимальная сумма вклада администрацией не установлена;
  • кредитное плечо составляет 1 к 40;
  • спред равняется от 2-х пунктов;
  • в качестве инструментов используются пары валют.


Преимущества компании



Прежде чем приступить к сотрудничеству с этой организацией, необходимо ознакомиться с ее основными достоинствами:

  • наличие официального лицензионного разрешения, гарантирующего защищенность операций на законодательном уровне;
  • моментальный перевод денежных средств, для этого применяется система Альфа-Клик;
  • отсутствие лимита по минимальной сумме пополнения баланса;
  • высокий уровень ликвидности;
  • привлекательность условий торговли;
  • разнообразие торговых инструментов;
  • мощная программа для индивидуального обучения.


Есть ли минусы?



Как и у любого брокера, имеются недочеты, но они незначительны:

  • отсутствие возможности получения ответов от сервиса технической поддержки клиентов по выходным дням;
  • нельзя открыть и использовать центовый счет;
  • невозможно вывести средства на электронные платежные системы.


Так, компания станет отличным решением для тех, кто желает торговать с использованием популярных валютных пар. Сайт характеризуется несложным интерфейсом и расширенным функционалом. Более 92% пользователей платформы проживает на территории России. Чуть меньше 8% приходится на жителей Украины, Казахстана, Таджикистана, Израиля и других государств.

Что говорят эксперты?


Брокер стабильный и надежный. Работая с ним, каждый клиент может рассчитывать на оптимальные условия. Трейдер получает реальный счет для ведения торговых сделок и множество материалов, помогающих достичь успеха как можно быстрее. Сайт понятен на интуитивном уровне, платформа для торговли крайне удобная. Есть много инструментов – валютных пар для новичков и опытных пользователей.

Программы для инвестиций


Брокер станет отличным решением для пользователей, желающих вести торговлю вручную. Агентская программа очень выгодна, она способствует получению партнерского дохода в весьма крупном размере, в том числе пассивного заработка. Если сумма инвестиций превышает 10 000 долларов, можно написать брокеру на почту или в чат на сайте для получения индивидуальной консультации с предоставлением ответов на любые вопросы.

Общие условия торговли


Ограничение по минимальной сумме депозита не предусмотрено, сделка начинается с 0,01 лот, ордера исполняются по принципу рынка. Торговая платформа – МетаТрейдер5, есть возможность создания NDD и Demo счета, пополнение и снятие средств осуществляется через банковские карты и переводы. Владельцы портативных устройств могут применить мобильную версию системы.

Комиссионные отчисления


Есть торговые комиссии в виде спреда компании и неторговые отчисления – дополнительные сборы. По основному счету юзер платит от 20 долларов, в то время как в других конторах эти показатели меньше – 6-8 у. е. в среднем.

Важные детали


Фирма работает на рынке свыше 30 лет и полностью подчиняется российскому законодательному регулированию. Она овладела бессрочной лицензией от Банка России. Есть сервис телефонного дилинга в виде открытия и закрытия ордеров на основании звонка. Брокер идеально подойдет новичкам и опытным игрокам. При желании можно открыть демонстрационный счет на бесплатной основе и вести торги виртуальной валютой для его тестирования без риска. К главным аналитическим сервисам, полезным для клиента, можно отнести экономический календарь, калькулятор, опцию обзора рынка, валютные курсы.

Что нужно для получения заработка


Клиенты могут рассчитывать на реальный торговый счет в любой валюте. Его нужно пополнить на любую сумму и поставить деньги на кон. При желании можно воспользоваться бонусами, однако в настоящее время они предлагаются редко. Зато юзер может получать рибейт. На сайте представлено множество обучающих материалов.

Вывод-заключение


В целом брокер надежен и стабилен, он успел доказать этот факт за долгие годы работы на рынке. Прежде чем приступить к игре на реальные деньги, рекомендуется протестировать работу демонстрационного счета и обучиться, а затем ознакомиться с инструкцией по реальному заработку, представленной на официальном сайте.

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