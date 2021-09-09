Как правильно выбрать сковороду?

Еще до того как была изобретена посуда из керамики и металла, людям приходилось готовить себе пищу, используя обычные камни. Они искали крупные камешки и раскалывали их на маленькие части, получая плоскую основу, которую можно класть на огонь. Такая посуда мало того что не жарила блюдо, так даже не томила его, только сильно сушила! Связано это еще и с тем, что в те времена просто-напросто не знали, что такое крышки.
Несмотря на это, такой вариант посуды был относительно удобным, по крайней мере, лучше, чем вообще ничего, особенно с учетом кочевого образа жизни многих людей. Они добывали и готовили себе пищу прямо в полях или лесной местности, и носить с собой кухонную утварь было бы проблематично. А камни, в свою очередь, были повсюду.
Что касается настоящего времени, кухня стала истинным храмом готовки, где имеется все необходимое. Разная посуда, всевозможные модели бытовой техники, широкий ассортимент аксессуаров для кухни. Особого внимания заслуживают лучшие сковороды
фирмы Fissman. Они позволяют жарить, тушить, томить, парить пищу, получая вкусные и полезные блюда. Необходимо грамотно подходить к их выбору, чтобы ни о чем не пожалеть и получить надежное долговечное изделие по выгодной стоимости.
Как подобрать правильную сковороду?
Когда мы говорим об обычных сковородках, то первое, что приходит на ум, это вредные блюда с большим количеством канцерогенов из-за избытка термически обработанного растительного или сливочного масла в составе. На самом деле, современные сковороды позволяют готовить полезные блюда, в том числе из серии правильного питания. С их помощью можно тестировать сотни тысяч разных рецептов на завтрак, обед, ужин и даже перекус. Но подойдет для этого далеко не каждая сковородка, так что нужно владеть информацией о нюансах выбора изделия.
В общей сложности можно выделить несколько разновидностей такой посуды.
- Классическая. Это вариант для повседневной жарки. Имеются достаточно высокие стенки и широкое дно. Прогрев осуществляется равномерно, поэтом модели прекрасно подходят для приготовления многочисленных жареных блюд, в том числе с золотистой корочкой. Приготовить в такой сковороде можно все, что угодно – курицу, котлеты, рыбу.
- Глубокая. Она характеризуется более высокими стенками и идеально подходит для тушения блюд. Продукты моментально отдают сок и варятся в нем же, пока процесс готовки не будет завершен. Лучше всего изделие подходит для приготовления овощного рагу любой степени питательности и калорийности, ведь в него можно добавить мясо или грибы – тоже ценный источник белка.
- Блинница. Идеальное решение для завтраков. Модель имеет невысокие стенки и малую массу. В ней можно готовить тонкие блинчики, толстые блиныы и оладьи. Ручка часто идет в комплекте отдельна и защищена покрытием для защиты от ожога.
- Гриль. Такая модель производится, как правило, из чугуна, что свидетельствует о ее внушительном весе и наличии специальных ребер на дне. Такая конструкция позволяет мясу и рыбе обретать красивый рисунок и равномерно прогреваться. Рекомендуется выбирать изделие, оснащенное специальным прессом для гриля.
- Век. Такая сковорода достаточно глубокая и по форме напоминает полусферу. Она предназначена для приготовления блюд, требующих перемешивания в процессе готовки. Классический вок имеет две ручки и похож на кастрюлю. Идеально подходит для приготовления блюд азиатской кухни.
- Сотейник. По глубине и диаметральному сечению эта сковородка достаточно большая. В ней принято жарить продукты по особой технологии, слегка потряхивая посудину над огнем и постоянно перемешивая то, что находится внутри, с помощью лопатки.
Какой материал идеален для изготовления сковороды?
Современные модели изготавливаются из следующих видов сырья.
- Нержавеющая сталь. Это специальный сплав, в основе которого лежит хром и никель. Изделие прочное и служит очень долго. Оно подвержено коррозии и смотрится очень оригинально.
- Алюминий. Ключевое преимущество этого вида материала состоит в небольшом весе. Сковороды удобны в плане ежедневного использования, ими легко орудуют подростки. Материал безвреден и безопасен для окружающей среды и здоровья.
- Чугун. Для материала характерны толстые стенки, что гарантирует продолжительное сохранение тепла и возможность томления. Пища получается наваристой и имеет особый аромат.
- Керамика. Материал достаточно древний и на 100% природный. Современные модели не сильно хрупкие и используются для запекания блюд в духовке.
- Стекло. Такие сковородки жаропрочные и эффективные. Можно готовить в них и следить за процессом без необходимости открывания крышки. Но такая посуда требует очень бережного отношения.
Нужно ли антипригарное покрытие и зачем?
Многие эксперты в сфере кулинарии считают, что без него не обойтись, ведь оно обеспечивает кухонной утвари очень долгий срок службы. Пригорание пищи отсутствует, как и прилипание ко дну. На практике выделяют несколько видов покрытий.
- Керамика. Износ отсутствует, трещины тоже, есть возможность выдерживать температуру до 450 градусов по Цельсию. По цене такие сковороды относятся к среднему сегменту.
- Мрамор. Даже в случае соприкосновения с железной лопаткой царапины отсутствуют. Срок службы продолжительный, цена доступная.
- Тефлон. Бюджетный вариант с толщиной 0,3 мм, сочетается с несколькими слоями на дне, есть подверженность износу в механическом плане.
- Алмаз. Он представлен натуральными частицами и легко чистится обычными моющими средствами, стирание отсутствует. Средняя температура приготовления – 320 градусов по Цельсию.
- Титан. Говоря простыми словами, это керамика повышенной степени прочности на базе оксида титана. Гарантирована безопасность с точки зрения экологии, прекрасно подходит для запекания.
Что еще необходимо учесть в процессе выбора сковороды?
Современной хозяйке не нужно готовить очень много, ведь она не шеф-повар в крупном сетевом ресторане. Тем не менее, она понимает, что пища должна быть по-настоящему вкусной и максимально сохранять полезный состав даже после термической обработки. Конечно же, этот аспект во многом зависит от посуды.
На основании этих моментов можно сделать вывод о том, что в процессе выбора сковороды необходимо учесть следующие нюансы.
- Объем. В частности, речь идет о минимальном литраже сотейника, в самых крупных моделях он равен трем литрам и более, иногда достигает 8-10 л. Чтобы приготовить пищу на семью из четырех человек, достаточно использовать сковородку в 3-4 л.
- Диаметр. Этот параметр имеет тесную и непосредственную взаимосвязь с прошлым критерием. Внушительное сечение дна свидетельствует о приличной площади прогрева и большем количестве времени, затрачиваемом на жарку.
- Тип дна. Наибольшую популярность на сегодняшний день обрели модели для индукционных плит. В их основании присутствует специальный диск магнитного типа для оптимального прогрева. Но встречаются модели с другими видами дна, например, из алюминия.
- Ручка. Модели съемного типа идеально подходят для хранения блюд. Что касается изделий с ручкой, которая не снимается, они оптимальны для приготовления пищи, где требуется обязательное потряхивание. Сковородки без ручек крайне удобны для духовки, но выполняться такие элементы должны из негорючего пластика.
- Крышка. Этот аксессуар должен быть практичным и обеспечивать прочную и надежную защиту поверхностей и плиты от брызг. Есть модели с возможностью выпуска пара и подсушивания продуктов изнутри.
Таким образом, несмотря на разнообразие представленных на рынке сковородок, сделать окончательный выбор весьма проблематично. Следуя рекомендациям из этой статьи, можно значительно упростить себе задачу и справиться с ней намного быстрее.
Фото с сайта fissman.ru