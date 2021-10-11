Пару слов про бизнес-информер BEGETON ART

Выстраиваю бизнес на протяжении десяти лет, и сегодня мне есть чем похвалиться. Компания вышла на рынок, где занимает лидирующие позиции, и приносит неплохую прибыль. Как удается удерживаться на плаву? Осуществляю контроль не только за ситуацией внутри компании, но и за ее пределами. При этом использую только качественные инструменты. Одним из них считаю бизнес-информер BEGETON ART, благодаря которому важные цифры всегда под рукой.
Чем интересен BEGETON ART
BEGETON ART – источник точной информации. При входе на сайт или в мобильное приложение первое, на чем останавливается взгляд – курс валют. Валютный курс ежедневно, иногда и ежесекундно, изменяется, а оставлять бизнес на милость постоянным колебаниям валют опасно. Особенно, когда компания завязана на поставках сырья из-за рубежа, экспорте товара или на других международных сделках. С помощью BEGETON ART внимательно слежу за динамикой курса. Могу за день просмотреть страницу раз 10 перед тем, как принять решение по обмену валюты. В случае падения национальной валюты принимаю меры, чтобы обезопасить бизнес. Так как считаю, рисковать нужно оправданно.
Важно не только знать какой курс, но и быстро рассчитать, сколько можно выиграть на поднявшемся курсе или проиграть при его падении. Для этого использую конвертер. Через меню захожу в него, устанавливаю нужные валюты, и анализирую. Несомненно, удобная функция для бизнесмена.
Помимо курса валют на сайте представлена актуальная информация о ценах на нефть, драгметаллах и криптовалюте. Эти сведения также необходимы. Цены на нефть влияют на курс валют, и дают подсказку, в какой момент менять валюту. В качестве сбережений покупаю драгметаллы. Хотя супруга думает, что это в знак любви к ней. Поэтому важно знать, как меняется цена золота или серебра.
К сожалению, пока нет биткоина в загашнике. Но идя в ногу со временем, понимаю, что за криптовалютами будущее. Анализируя колебания на рынке криптовалют, ищу подходящий момент, чтобы обогатиться хотя бы на один биткоин, а BEGETON ART – настоящий помощник на пути к цели.
Почему именно BEGETON ART
Выбор остановил именно на BEGETON ART неслучайно. Во-первых, стильное оформление и понятный интерфейс. Как сайт, так и приложение не перегружены информацией и не пестрят навязчивой рекламой. Как говорится, ничего лишнего. Черный фон и белые надписи расставляют акценты на важных сведениях. Если хочется разнообразить страницу сайта или мобильного приложения, стоит только войти в раздел «обои» и выбрать понравившуюся картинку.
Во-вторых, на сайте есть новостной раздел. Держу руку на пульсе, постоянно отслеживаю новости, чтобы не подвергаться неоправданному риску. Выбираю нужный раздел и читаю ленту. Новости разбиты по дням, что удобно при прочтении. Отдельное спасибо хочется сказать редакторам сайта за четко подобранные новости. Для делового человека выбрана актуальная информация об экономической и политической ситуации в мире, прогнозах по курсу валют и т.д.
В-третьих, чтобы не заскучать при прочтении новостного портала, можно включить радио или спокойную музыку для фона. Здесь есть и звуки природы, и животных для релаксации, медитации и сна. Под шум моря или водопада легко воспринимается даже плохие новости или неутешительные прогнозы. Приятная музыка расслабляет и успокаивает, для тяжелого рабочего дня – настоящее лекарство. Если заканчиваю день прочтением новостей, то выбираю музыку для сна
. Убаюкивающая мелодия помогает забыть о проблемах и спокойно заснуть.
Интерфейс настраивается самим пользователем по вкусу. Музыка подбирается из предложенного ассортимента. Хочется услышать любимую радиостанцию, несколько нажатий клавиш, и она заиграет. Также обстоит дело и с конвертером, в котором можно настроить 3 основных валютных пары.
Кому доступен BEGETON ART
Пользоваться приложением можно на любых устройствах, Android или iOS, либо просто открыть сайт begeton.art на персональном компьютере. У меня стоит приложение на мобильном телефоне и на рабочем компьютере зафиксирована вкладка для входа на сайт. Хочется отметить, что приложение функционирует как часы, неполадок не обнаружено. Много места в памяти телефона не занимает и в использовании не вызывает трудностей.
На рабочем компьютере, когда нужно сделать перерыв, один клик мышки – и я на сайте begeton.art. Знакомлюсь с важными сведениями, отвлекаюсь от монотонной работы и делаю необходимые выводы.
Повторюсь, BEGETON ART – качественный продукт. Для человека, который считает свои деньги, удачный выбор. С ним финансы будут в порядке и под контролем.Ольга Николаева