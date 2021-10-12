Какие инструменты и материалы используются для наращивания ресниц?

Как говорится, нет предела совершенству, так что неудивительно, что многие женщины хотят выглядеть хорошо и быть ухоженными. Тем не менее, далеко не у каждой представительницы прекрасного пола есть неограниченный бюджет на себя, поэтому желание сэкономить вполне логично и разумно. Почему бы вместо того, чтобы регулярно покупать дорогую тушь и тратить драгоценные минуты времени каждый раз, собираясь куда-либо, просто не нарастить ресницы и наслаждаться красотой 24/7? Однако в таком случае важно грамотно выбирать инструменты для наращивания ресниц от магазина ALL-LASHES.
Что нужно, чтобы правильно и красиво нарастить реснички?
Каждый мастер, занимающийся этим непростым ремеслом, покупает набор, состоящий из следующих элементов. Зеркало, чтобы контролировать весь рабочий процесс и понимать, что все идет правильно, и результат будет соответствовать ожиданиям профессионала и клиента.
Два пинцета – прямой и изогнутой формы – основные рабочие инструменты для разделения ресничек и создания объема соответственно.
Непрямые изделия делятся на подгруппы в зависимости от угла наклона и ширины, которую имеет кончик.
Так, они могут быть:
- классические – с плавным углом наклона, выполняют несколько функций одновременно;
- L-образные системы для создания объема и декора;
- выделяют также приспособления с углом в 45 градусов для выделения волосинок и замены обычного пинцета при ламинировании ресниц;
- есть варианты с углом в 65 градусов для создания объема с ленты. При сборке отдельных волосков в цельный пучок нужно, чтобы инструмент заходил параллельно ленте;
- Г-образные приборы нужны для формирования максимального объема с пальцев и ленты;
- прямоугольные механизмы идеально подходят при использовании техники захвата пучка в параллель с лентой, они считаются универсальными и подходят для объемного наращивания не зависимо от выбранного вида ресниц;
- топорик/сапожек представляет собой весьма широкую поверхность для работы с инструментом, прошедшим предварительную заточку, для создания любых объемов, в том числе на пальцах;
- крючок – такой пинцет многофункционален и подходит для формирования любого объема по современным технологиям – от 4D до 12D, однако он позволяет собирать пучок исключительно на руке.
Микробраш. Говоря простыми словами, этот элемент представляет собой палочку для одноразового использования, оснащенную специальным наконечником. С его помощью мастер обычно снимает остатки туши, а также наносит новый материал. Он же применяется для удаления нарощенных волосков. Изделие может быть любого размера, который традиционно составляет от 1,2 до 2,5 мм. Например, чтобы осуществить очистку ресниц или бровей, целесообразнее всего задействовать самый объемный механизм. Если же хочется удалить старые волоски, рекомендуется использовать ультратонкие модели.
Стекло. Оно нужно для клея и представляет собой крайне удобный аксессуар для любого мастера. С его помощью можно без труда обеспечивать контроль состояния и количества клея. Ухаживать за ним очень просто, все, что нужно сделать – протереть его, используя обычную жидкость для снятия лака. Это основной арсенал любого мастера, который оказывает услуги по наращиванию ресничек.
Какие материалы нужны для наращивания ресниц?
На практике можно выделить несколько материалов, без которых не обойдется ни один мастер:
бигуди для легкого подкручивания;
специальный клей, предназначенный не только для ресниц, но и бровей;
обезжиривающий состав;
праймер;
кольцо, необходимое для грамотной работы с клеем;
ресницы поштучно;
патчи для области под глазами;
гель против аллергической реакции;
щеточки.
Каждый из этих элементов способствует решению определенного спектра задач.
Так, бигуди нужны для того, чтобы правильно направлять завивку и обеспечивать ресницам нужный изгиб. Делают их из силикона высокого качества, который подавляет любые аллергические реакции. Материал незаменим для биологической завивки ресниц.
Особого внимания, как считают многие эксперты, заслуживает выбор клея, так что этот вопрос нужно продумывать максимально тщательно. Дело в том, что от него зависит качество проведенной работы. В качестве важнейшего фактора выступает срок годности, его должно быть достаточно для того, чтобы состав служил в течение какого-то времени. Нужно также посмотреть, имеется ли на емкости кольцо для защиты, ведь у края, который открыт, срок использования становится заметно меньше. Новичкам стоит обращать внимание на клеи с продолжительным застыванием, поскольку в случае неверного приклеивания ресницы ее всегда можно поправить. Что касается профессионалов, они обычно используют состав моментальной фиксации, что делает общий процесс более коротким в плане временных затрат.
Чтобы сцепка между натуральными и искусственными ресницами была идеальной, надо обеспечить правильную обработку волосков. Для этого применяют специальный состав со свойствами обезжиривания, не обойтись и без праймера. С помощью обезжиривателя не составит труда убрать все остатки материалов, которые больше не нужны. В свою очередь, праймер гарантирует максимально крепкое сцепление.
Кольцо для клея представляет собой еще один важный и даже незаменимый аксессуар, которым мастер пользуется на постоянной основе. По принципу своего действия он очень напоминает стекло, ведь с его помощью процесс лишь ускоряется и упрощается.
Конечно же, в качестве основного расходного материала у мастера, который занимается наращиванием ресниц, выступают сами ресницы, которые могут быть поштучными или продаваться пучками. Они сегодня представлены в широком разнообразии, главные отличительные особенности каждого варианта – длина, толщина, вид изгиба, цветовое оформление.
Что касается длины, она традиционно составляет от 4 до 21 мм, толщина, в свою очередь, равна 0,07-0,3 мм, а цвет чаще всего выбирают коричневый или черный. Но продаются и цветные реснички для тех, кто хочет создать более яркий образ хотя бы на какое-то время. Что касается изгиба, волоски могут быть прямыми, изогнутыми по всей длине или на краю, сильно изогнутыми.
Патчи применяются для того, чтобы обеспечить надежное закрепление ресниц по нижнему ряду и предотвратить склеивание.
Гель против аллергической реакции используется при проведении процедуры наращивания, он снижает вредное влияние на клиенту и мастерицу, наносится на слизистую носоглотки.
Специальная щеточка незаменима на завершающем этапе процедуры и для дальнейшего ухода. Она удаляет лишние материалы и укладывает волоски по своим местам. Также изделие применяется для нанесения масел.
В магазине All-Lashes можно купить все для наращивания ресниц в высоком качестве и по доступным ценам. Чтобы оформить заказ, нужно связаться с консультантом по электронной почте или номеру телефона.
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