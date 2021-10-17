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Виртуальная АТС в облаке: определение и принцип работы

Просмотров:301 Опубликовано: 17-10-2021, 16:01
Виртуальная АТС в облаке: определение и принцип работы

Взаимоотношения в социуме базируются на ключевых принципах общения. Причем чем выше уровень этих инструментов, тем большего успеха можно достичь. Особого внимания на сегодняшний день заслуживает виртуальная АТС – специализированный сервис, предназначенный для звонков посредством сети Интернет. Его можно вполне назвать новым словом при взаимодействии с клиентами.

Облачная телефония категории IP на территории Казахстана объединяет в себе несколько основных инструментов проектов в сфере бизнеса. Причем масштаб его развития и направление никакой роли не играет. Во внимание обязательно принимается качество соединения и телефонии.

Какие преимущества дает приобретение облачной АТС для бизнеса?


Сделав покупку облачной АТС для осуществления предпринимательской деятельности в Казахстане, можно:

  • гарантировать своей фирме идеальный функционал для успеха;
  • усовершенствовать процессы взаимодействия с клиентами;
  • систематизировать работу отдельных звеньев и структур;
  • сократить расходы на услуги телефонии.


В чем достоинства использования дешевой АТС?


Покупая подобный продукт, можно не просто вывести бизнес на новый уровень развития, но и сэкономить приличную сумму денежных средств.

1. Отдельное размещение не требуется. Хранение системы происходит на «облачных» серверах.
2. Подключение максимально простое. Для этого применяется местная офисная сеть. Если персонал использует смартфоны, незаменим формат 3G/4G, шлюзы, оборудование и ПО.
3. Функционал максимально полный, его не составит труда сравнить с аналоговым мини-вариантом, при этом специальное оборудование не требуется, как и комплекс сложных дополнений в техническом плане.
4. Отсутствует какая-либо привязка к стационарному месту – телефония осуществляется без привязки к физическому и графическому положению.
5. Доступность переадресации – создается общий порядок приема, а затем телефонные звонки направляются согласно целям и задачам организации.
6. Гибкая работа механизма переадресации вызовов – компания вправе самостоятельно определять стратегию, согласно которой будут обрабатываться входящие звонки.
7. Опция статистики и мониторинга. Их комбинация позволяет получать детализированные статистические сведения с применением всех входящих вызовов.

Программа способна фиксировать общие данные о каждом звонке. В частности, она записывает телефонный номер абонента, время, в которое был сделан вызов, продолжительность диалога и ожидания со стороны клиента на линии, а также конкретного специалиста, который вел беседу.

Гибридная облачная система IP-телефонии в Алматы


Стоимость ее значительно выгоднее по сравнению с монтажом аналогового оборудования. Переход может быть упрощен за счет применения гибридного класса. Такие устройства логично и целесообразно использовать малым компаниям или офисам, вышедшим на аутсорсинг. Система позволяет переходить на Voip и при этом не перестраивать сеть. С помощью модульного механизма можно легко комбинировать работу аналоговых элементов с каналами GSM, возможностями поддержки протокола SIP.

Нюансы выбора виртуальной системы


Важно обратить внимание на наличие либо отсутствие полезных функций, оказывающих существенное влияние на комфорт работы. Роль играет предоставление детальной отчетности в целях организации эффективного контроля работы отдела продаж. Во внимание принимаются вспомогательные возможности в виде отслеживания разговоров, обратных звонков. Обязательно учитывается стоимость, принцип тарификации, гибкость настроек.

Фото с сайта kts.kz

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