Бумажные пакеты крафт

Индустрия упаковочных материалов не стоит на месте и развивается активными темпами. Пакеты бумажные
крафт – такое выражение сегодня на слуху у многих людей. Оно действительно стало очень модным, тем не менее, используют его в совершенно разных смыслах. Это неудивительно, так как слово «крафт» имеет множество переводов с различных языков мира и, как следствие – не одно значение. В индустрии упаковочных материалов оно трактуется как «сильный», что вполне отражает действительность: пакеты по-настоящему прочные и при этом вместительные. Они способны выдерживать нагрузку до 10 килограмм.
Выражение «крафтовый бизнес» пользуется невероятной популярностью. Он предполагает производство и продажу бумажных упаковок с постоянным совершенствованием технологий и, как следствие, предлагаемой продукции.
Классификация изделий
Существует несколько параметров, по которым эти приспособления различаются между собой. Речь идет, в первую очередь, о форме, цветовом оформлении, размерных характеристиках и, наконец, типе ручки.
Пакеты без дна и с ним
По первому признаку пакеты могут быть без дна и с ним. В первом случае это саше и V-образные изделия, во втором – прямоугольные системы хранения.
Пакеты без дна с трех сторон склеены, поэтому напоминают карман, используемый для упаковки продуктов питания – например, в общепите в них кладут картофель-фри, шаурму, выпечку в зависимости от конкретного размера изделия. Если такие изделия раскрыть, формы у них не будет.
Невероятно популярны пакеты с прямоугольным дном. Они тоже относятся к категории крафт и имеют ручки либо не располагают ими. Они нужны для того, чтобы упаковывать что-то крупное – подарки, предметы одежды, покупки в супермаркете.
Палитра цветов у таких моделей не столь разнообразна в отличие от других товаров. Чаще всего продаются бурые, песочные, белые пакеты. Но современные технологии постоянно развиваются, поэтому сегодня все-таки можно приобрести изделия в более широкой цветовой палитре. Конечно, окончательный выбор зависит от потребностей и предпочтений покупателя. Кстати, делать такие покупки можно как оптом, так и в розницу.
Особенности дизайнерского оформления
Помимо цвета немаловажную роль играет дизайнерское оформление изделий. Это могут быть корпоративные вариации с нанесенным логотипом или пакеты с рисунками на заказ. Главное – при заказе предварительно обсуждать детали с менеджером. Именно эти специалисты занимаются проведением окончательных расчетов и могут проконсультировать не только по ценам, но также по тиражам, срокам поставки.
Классификация по размерам
Пакеты крафт обладают различными размерами, что вполне объясняет их широкую область применения в разных сферах. Если говорить о конструкциях из ручки, они характеризуются следующими параметрами:
высота в среднем составляет 25-42 см;
ширина равняется 12-33 сантиметра;
что касается глубины, она приравнивается к отметке в 8,5-16 см.
Именно такие габариты сегодня наиболее популярны, что подтверждается результатами многочисленных исследований и личным опытом потребителей. Пакеты крафт с ручками востребованы не только в сфере гастрономии. Их часто приобретают владельцы и руководители магазинов одежды, сувениров, игрушек, цветов.
В таком случае размеры, как можно догадаться, возрастают и представлены следующими цифрами:
по высоте они составляют 22-42 см;
в зависимости от ширины выделяют модели в 15034 см;
исхода из глубины – 8-20 см.
Даже если в каталоге компании, специализирующейся на производстве таких изделий, отсутствуют интересующие позиции, всегда можно оформить персональный заказ с указанием желаемых размеров.
Тип ручки
Как уже отмечалось, в данном случае приспособления для переноски и хранения покупок могут оснащаться либо не оснащаться ручками. Во второй ситуации они чаще всего приклеиваются и изготавливаются преимущественно из крафтовой бумаги.
Особенности произодства пакетов крафт
Весь процесс можно условно поделить на этапы.
Создание макетов для заготовок. Они традиционно представлены трубками из бумаги, состоящими из нескольких слоев.
Комплектация донной части. Дно прямоугольное, для придания ему такой формы проводится склеивание и формирование.
Крепление ручек, если они будут в конструкции.
Нанесение надписей, рисунков при необходимости.
Складывание в ящики.
В качестве основного материала для производства таких изделий выступает крафтовая бумага. Она, в свою очередь, изготавливается из целлюлозы. В процессе создания таких изделий применяется сырье с длинными волокнами, что обеспечивает готовым товарам прочность и устойчивость к воздействию внешних факторов.
Преимущества использования бумажных крафтовых пакетов
В 21-м веке такой упаковочный материал по праву считается лучшим. Связано это, в первую очередь, с его презентабельным внешним видом и универсальностью применения, ведь изделия подходят под любой фирменный стиль той или иной компании. Бумажная крафтовая продукция показывает потребителям то, что организация ответственно подходит к сохранению окружающей среды, природных ресурсов. Это, в свою очередь, обеспечивает повышение уровня лояльности потребителей и популяризации бренда.
Зачастую упаковка играет более важную роль, нежели сам продукт, и это неудивительно, ведь ее потребитель видит в первую очередь. Особенно, если речь идет об индустрии, посвященной продажам приготовленных продуктов питания. Пакет из пластика неэстетичен и непрактичен, в то время как крафтовый пакет является органическим и не выделяет токсичных веществ, то есть не загрязняет окружающую среду и не портит здоровье.
Есть ли различия между крафтовой и обычной бумаги?
Конечно же, они есть, причем очень даже существенные. Об этом свидетельствуют многочисленные характеристики крафтовой бумаги:
в процессе ее производства принято использовать целлюлозу, обладающую длинные волокнами, так как именно она обеспечивает готовым изделиям повышенный уровень прочности и устойчивости к износу;
такие модели при условии отсутствия механических повреждений способны выдерживать любые температурные перепады, поэтому применяются для хранения продуктов даже в морозильниках и холодильниках;
материал крайне устойчив к влажной среде, даже при ее длительном воздействии он не размокает и не набухает;
сырье прекрасно дышит, поэтому его можно с легкостью использовать для длительного хранения еды и ее эффектной подачи;
немаловажную роль играет повышенная плотность материала, равная 40-50 г на квадратный метр для пищи и 80 – для более тяжелых изделий.
Почему стоит приобрести именно крафтовые пакеты?
Потому что по своим параметрам они превосходят пластик в несколько раз, что подтверждено результатами многочисленных исследований. К основным плюсам можно отнести следующие моменты:
упаковка одобрена всеми контролирующими инстанциями, поэтому штрафы за нарушения природных норм не грозят;
стиль таких изделий очень интересных, даже если логотип или надпись отсутствует, коричневый цвет всегда ассоциируется с чистотой и безопасностью;
с помощью такого изделия не составит труда сделать эффективную рекламу торгового объекта не зависимо от его профиля и масштаба;
есть возможность повторного использования пакетов, в итоге лояльность клиентов повышается, как и узнаваемость компании.
В 21 веке использование крафтовых пакетов – показатель заботы не только об окружающей среде, но и о многочисленных клиентах.
Фото с сайта europack.kiev.ua