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Официальный дилер Mitsubishi: ответы на популярные вопросы

Просмотров:103 Опубликовано: 9-11-2021, 14:39
Официальный дилер Mitsubishi: ответы на популярные вопросы

Автомобиль марки Mitsubishi всегда пользовался на рынке популярностью ввиду оптимальных технических характеристик и оригинального внешнего оформления. Прежде чем приобрести такой транспорт, необходимо ознакомиться с ответами на частые вопросы о нем. Ответы предоставляет сам официальный дилер Митсубиши, поэтому они максимально актуальны и достоверны.

Как часто требуется смена масляного фильтра?


Основная задача масляного фильтра сводится к очищению смазочного материала от всевозможных примесей и предотвращению их проникновения в двигатель внутреннего сгорания. При таком подходе можно уберечь мотор от стремительного износа и частых поломок. Оригинальный фильтр для пропускания масла всегда должен пребывать в идеальном состоянии. Старое изделие пропускает «грязь» вместе с маслом, поэтому мотор быстро приходит в негодность, и требуется замена отдельных деталей по причине забивания важнейших узлов. В итоге мощность снижается, расход топлива увеличивается.

С какой периодичностью производится замена?


По сравнению с топливным фильтром износ масляного фильтрующего элемента происходит значительно быстрее. Чтобы узнать, каким образом менять его, нужно ознакомиться с общими рекомендациями производителя, обратившись к сервисной книжке. Как правило, делать это рекомендуется в рамках каждого технического обслуживания транспортного средства, то есть разово в год или каждые 15 000 километров пробега. При эксплуатировании транспортного средства в суровых условиях замена расходников производится чаще.

Важную роль играет регулярная проверка состояния масла. В норме оно должно иметь коричневый цвет и не иметь примесей. Если на щупе обнаружен черный цвет, жидкость нуждается в срочной оперативной замене, что позволит предотвратить поломки в будущем.

Плюсы использования оригинального фильтра Мицубиси


Фирменное изделие обойдется владельцу транспортного средства этой марки всего в несколько сотен рублей, что вполне приемлемо. В связи с этим экономить и приобретать аналог категорически не рекомендуется. Основной плюс применения такого фильтрующего элемента заключается в идеальных потребительских характеристиках и, как следствие, в продолжительном сроке службы. Фирменное приспособление препятствует проникновению в мотор примесей и способствует идеальной работе мотора.

Почему стоит использовать оригинальное стекло Mitsubishi?


С течением времени на стеклах появляются различные трещины и сколы, причем как на оригинальных, так и на аналоговых изделиях. В связи с этим у многих владельцев транспортного средства от этого бренда возникает вопрос, стоит ли переплачивать за фирменную продукцию, если можно купить что-то более дешевое.

На самом деле, оригинальный вариант имеет массу преимуществ:
  • максимально точный размер, идеально подходящий к параметрам автомобиля;
  • повышенная степень прочности;
  • максимальный уровень надежности электрики, если она предусмотрена;
  • оригинальность лобового стекла, которое способно идеально вставать в раму при условии грамотной замены, ведь в таком случае люфт и сквозняк исключен;
  • нет шума в процессе движения;
  • повышенная степень прочности.


Конечно же, от повреждений не застраховано ни одно изделие. Вопрос лишь в том, насколько хорошо оно смотрится, и как долго способно прослужить. Так вот, оригинал имеет более продолжительный срок полезной работы по сравнению с аналогом. Поэтому его стоимость более чем оправдана.

Немаловажен тот факт, что если в транспортном средстве предусмотрена функция обогрева стекла по всей поверхности, то внутри оригинала находятся провода, обеспечивающие тепло. В них они обладают максимально высоким качеством, что опять же обеспечивает долгий срок службы.

Где сделать выгодное приобретение высококачественного товара?


Для решения этой задачи желательно обратиться в профильный магазин, реализующий продукцию для Mitsubishi всех моделей. Это может быть наземный торговый объект или виртуальная витрина, все зависит от потребностей и предпочтений конкретного покупателя. Желательно обращать внимание на компании, где есть возможность замены деталей или фирмы, где можно получить подробную консультацию от специалистов. Практика показывает, что в последнее время все большее количество водителей совершает покупки онлайн.



Какие запчасти кузова выбрать – оригинальные или контрактные?


Детали для кузова не зависимо от марки транспортного средства обходятся недешево, и запчасти для машин Мицубиси не исключение. В связи с этим владельцы транспортных средств в стремлении сэкономить выбирают не оригиналы, а аналоги. Есть ли разница между этими изделиями, и что стоит выбрать?

В чем заключаются особенности оригинальных запчастей для авто этой марки?



Неудивительно, что они превосходят оригиналы по многим параметрам, но прежде чем сделать окончательный выбор, нужно знать, в чем именно заключаются эти преимущества:
  • форма – фирменные изделия на 100% идентичны тем, что сделаны на заводе изначально, что же касается аналогов, они отличаются, в связи с этими с ними могут возникнуть проблемы в виде внушительных зазоров и асимметрии;
  • цвет – он тоже совпадает в первом случае, во втором – может немного отличаться, что тоже бросается в глаза;
  • степень прочности – аналоги считаются максимально хрупкими, оригиналы, в свою очередь, максимально устойчивы к различным повреждениям и содержат более толстый слой лака и краски.


Официальный дилер Mitsubishi: ответы на популярные вопросы

На этом ключевые особенности оригиналов не заканчиваются, он имеют массу преимуществ. К минусам можно отнести лишь слегка завышенную стоимость, хотя она на 100% оправдана. Это относится ко всем кузовным элементам транспорта – бамперам, дверям, крыльям, зеркалам наружного типа, порогам, лючкам, багажникам и прочим.

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