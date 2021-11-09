Реально ли получить кредит с минимальным набором требований к заемщику, и как это сделать?

Если ваша задача – взять кредит выгодно с минимальным перечнем требований к клиенту, стоит обратиться в компанию «Акшамат». На сайте https://akshamat.kz/kredit-onlayn/
представлены все условия обретения и погашения займа. Минимальная сумма – 10 000 тенге, максимальная – 140 000. Срок предоставления займа составляет от 2 до 30 дней. Система автоматически на основании этих показателей рассчитывать общую сумму вместе с процентами. Все, что нужно для получения денежных средств – подтвердить свою личность. Рассмотрение заявки занимает максимум 15 минут, средства поступают на карту непосредственно в день обращения, обеды и выходные регламентом не предусмотрены.
Особенности получения микрокредита?Чтобы стать счастливым обладателем займа от МФО, необходимо соблюсти определенные условия:
- возраст заемщика должен составлять 21-60 лет;
- наличие постоянного места работы обязательно;
- требуется предоставление паспортных данных (или из иного удостоверения личности);
- активация телефонного номера и адреса электронной почты.
Под микрокредитованием принято понимать выдачу кредитов в небольшом размере. Если крупные суммы на долгий срок выдаются в банках, мелкие денежные
величины по принципу «до зарплаты» предоставляются в микрофинансовых организациях. Для получения второго вида займа достаточно подать лишь один документ – удостоверение личности. В отличие от классических финансовых учреждений здесь не нужно долго ждать одобрения и стоять в очереди. Можно подать заявку и даже получить деньги удаленно, собственно, как и погасить займ.
Способы оформления займа
Оформить микрозайм в компании можно двумя распространенными способами.
Подача заявки непосредственно в отделении компании. Для этого необходимо посетить абсолютно любой офис фирмы, взяв с собой удостоверение личности, чтобы оформить заявку. Средства поступят вам на руки в наличной форме.
Обращение в режиме онлайн. В такой ситуации денежные средства придут на карту. Все, что необходимо – это заполнить заявку на главной странице сайта, указав требуемую сумму и интересующий срок. Система автоматически посчитает переплату и общую сумму долга, которую нужно будет внести на счет организации по истечении срока пользования заемными средствами. Впоследствии останется заполнить все предложенные поля, указав контактную информацию, и прикрепить фото паспорта или вида на жительство со всех сторон. В личном кабинете появится сообщение о решении, принятом МФО. В большинстве случаев оно является положительным.
В последнее время все большее количество клиентов обращается в организацию в режиме онлайн, поскольку это намного проще и быстрее.
Нюансы погашения микрокредита
Как и получение микрозайма, его погашение осуществляется несколькими способами. Так, можно явиться в отделение компании лично или же воспользоваться терминалом Киви. Еще один прогрессивный и удобный вариант – перевод на счет компании. Он указан в реквизитах на официальном сайте. средства поступают не сразу, а на протяжении трех рабочих дней.
Ответы на часто задаваемые вопросы
На основании всего, что было сказано выше, можно сделать вывод о том, что получить микрокредит с минимальным набором требований более чем реально. Тем не менее, прежде чем обратиться в компанию, стоит ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы.
Что меня ждет при допущении просрочки в оплате пользования ссудой?
В соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан нарушители правил пользования заемными средствами подвергаются наказанию в виде начисления штрафных санкций в фиксированных или процентных размерах. В связи с этим рекомендуется погашать займы заблаговременно или в срок.
Каким образом можно отменить поданную заявку?
Сделать это не составит труда в персональном пользовательском кабинете с помощью вкладки с уведомлениями (колокольчика). Достаточно просто нажать на кнопку отказаться. Если деньги поступят на карту, но этот факт так и не будет подтвержден на сайте, произойдет автоматическая отмена заявки на протяжении нескольких часов.
Могу ли я получить справку об отсутствии долга в вашей компании, и как это сделать?
Да, это возможно. Все, что для этого требуется – явиться в отделение лично и написать соответствующее заявление. Ответ поступит в течение 15-ти дней. В итоге останется забрать копию справки в том же отделении, где было написано заявление. Если же нужен именно оригинал, стоит указать этот факт в подаваемом документе.
Таким образом, получить микрозайм с минимальным количеством требований к заемщику вы можете достаточно легко и быстро. Все, что для этого нужно – соблюсти все условия, предъявляемые микрофинансовой организацией.