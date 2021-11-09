Выбираем зимнюю обувь для ребенка: факторы и критерии

В холодное время года обувь способна защитить ребенка не только от дискомфорта, но и от многочисленных заболеваний простудного характера. Но чтобы она прекрасно справлялась с возложенными на нее функциями и служила долго, сохраняя презентабельный внешний вид и набор оптимальных технических характеристик, необходимо грамотно подойдет к выбору модели. На сайте https://kinder-moda.com.ua/
представлено широкое разнообразие изделий, различных по дизайну, цвету, материалу, технике пошива, размеру. В связи с этим каждый заботливый родитель сможет выбрать для своего чада то, что его интересует, обеспечив себе спокойствие, а любимому малышу – комфорт и безопасность.
Прежде чем отправиться в магазин, необходимо принять во внимание несколько простейших правил. Так, допустимый медиками запас составляет 10-15 мм, ведь детки очень быстро растут, и такой пары с высокой долей вероятности хватит на целый сезон. К тому же обувь, имеющая чуть больший размер в сравнении с ногой ребенка обеспечивает создание внутри подушки воздуха, что делает ее более теплой.
Желательно отдать предпочтение зимней паре, которая располагает не скользящей по снегу и покрытиям другого типа подошвой. Протектор, имеющий яркую выраженность, предотвратит любые падения. С ортопедической точки зрения зимняя пара обуви для ребенка должна иметь каблук, но небольшой и устойчивый. Только при таком подходе появится возможность поддерживать стопу в нужном положении с точки зрения физиологии.
Конечно же, особое внимание стоит уделить выбору материала. Желательно, если он будет на 100% натуральным. Идеально подойдет кожа, замша, нубук, в качестве прекрасной альтернативы выступает шерсть набивная или цигейка, но это для утеплителя. Такие виды сырья прекрасно пропускают воздух и обеспечивают его идеальную циркуляцию. Современные фабрики предлагают большой выбор пропитывающих составов, наделающих изделия из кожи эффектом отталкивания влаги.
Чтобы обувь была не только теплой и красивой, но также обеспечивала колоссальную пользу опорно-двигательному аппарату ребенка, стоит выбирать модели, оснащенные жесткими задниками и специальными супинаторами непосредственно на стельках.
Тенденции детской и подростковой обуви для зимнего сезона
Задумываться о приобретении качественной обуви на зиму нужно еще с осени, желательно с октября или хотя бы начала ноября. Ведь в это время на рынке уже представлены последние коллекции, и есть высокая вероятность приобрести то, что соответствует последним веяниям моды, ведь малыш или подросток наверняка захочет выглядеть стильно. Чтобы обеспечить такой результат, необходимо ознакомиться с основными трендами и изучить основные фишки. Актуальны сегодня высокие платформы, рифленые крупные подошвы и шнурки.
Хорошая модель всегда представляет собой идеальное сочетание классики и современных тенденций. Причем стиль должен быть свободным – спортивным или повседневным, чтобы ребенку было комфортно не только ходить, но и бегать, прыгать. Что касается взрослой обуви, для нее характерна сдержанность цветов. Если же рассматривать в противовес ей детские модели, в них допустимы яркие комбинации, однако формы и фактуры должны быть максимально лаконичными, чтобы их можно было легко мыть и чистить.Наиболее популярны для детей – уличные стили.
Для них характерна весьма спортивная подошва, причем все они удобны. Ботинки могут изготавливаться на шнурках или липучках, могут предполагать всевозможные сочетания видов сырья и направлений цветов. Презентабельный внешний вид такая обувь приобретает за счет интересных вставок по всей площади и красивых ремешков, шнуровок.
Не зависимо от стиля по-настоящему хорошие бренды обуви всегда предлагают изделия высокого качества с ортопедическими элементами. Поэтому модели обеспечивают детям не только удобство с красотой, но и здоровье.
Какой мех лучше – натуральный или набивной?Очень многие родители в процессе выбора и покупки обуви для ребенка задаются вопросом, какой вид меха выбрать, ведь он может быть:
В первую очередь важно, чтобы обувь была теплой и практичной. Обеспечить решение этих задач можно обоими способами.
- натуральным;
- набивным;
- искусственным (этот вариант мы рассматривать не будем).
Плюсы меха натурального происхождения
Его используют испокон веков, начался этот процесс еще до момента появления той цивилизации, которую мы знаем сегодня. Объясняется это потрясающими потребительскими характеристиками шерстяного материала. Чаще всего используется выделанная кожа овцы с шерстью в максимальном количестве. Подкладка из цигейки призвана обеспечить даже в лютый мороз и холод и сформировать идеальную подушку воздуха, способную нагреваться от тела ребенка.
За счет использования в подкладке основы из кожи обувь будет тщательно проветриваться и при этом сохранять тепло. При обеспечении ей должного ухода срок службы будет максимально долгим, как и возможность сохранения характеристик. Что касается обуви на меху, она способна выдержать мороз до -25 градусов. При этом тактильные ощущения тоже максимально приятны.
Минусы натурального мехового материала
К основным недочетам стоит отнести, в первую очередь, достаточно высокую стоимость подобных изделий
. Да и ухаживать за ними не так просто, как может показаться на первый взгляд. Так, чтобы сапоги, которые промокли, высохли, нуждно выждать, как минимум, сутки. Ведь использовать в процессе их сушки отопительные приборы категорически не рекомендуется по причине высокой вероятности деформаций. В связи с этим приобретения одной пары будет недостаточно, придется покупать два вида такой обуви. Кстати, если ребенок посещает школу, нужно будет предусмотреть еще и сменку, ведь в таких сапожках или ботиночках ноги будут сильно потеть и истощать неприятный запах.
Особенности ухода за натуральным мехом
Чтобы зимняя обувь служила в течение длительного времени
, ухаживать за ней нужно максимально грамотно. В первую очередь, нужно обеспечить профилактику намокания. А если все-таки это произошло, необходимо правильно сушить модели. Внутрь изделия придется поместить сухую чистую бумагу. Затем необходимо оставить его в комнате вдали от батареи на сутки. Такой материал идеально впитывает влагу, и как только она наберется, стоит заменить ее.
Чтобы обеспечить обуви продолжительный срок службы, не рекомендуется ежедневно носить одну и ту же пару, желательно давать ей высохнуть как следует. Обеспечить защиту поверхности обуви от намокания можно с помощью специального спрея для защиты от влаги.
Что представляет собой набивной мех?
Такое название вовсе не свидетельствует об искусственном происхождении материала, а подобные утверждения не верны. Технология его производства предполагает нанесение на основание из трикотажа натуральной овечьей шерсти. Если он достаточно густой, отличить его от материала натурального происхождения весьма проблематично. Нужно раздвинуть шерсть и посмотреть на основание. Если под ним имеется кожа, это цигейка, если ткань – шерсть набивного типа.
Плюсы использования набивного меха
Главное преимущество заключается, как можно догадаться, в доступной стоимости по сравнению с той же натуральной кожей. Основание из трикотажа обходится компаниям по производству обуви значительно дешевле, что отражается на стоимости готового изделия. Зимние сапожки или ботинки имеют небольшую массу по сравнению с аналогами на цигейке. Для взрослого человека такая разница может быть незначительной, а ребенок точно поймет, что к чему. Еще одно достоинство заключается в простоте сушки и быстром высыхании. Особое плетение трикотажа позволяет воздушной массе циркулировать более легко.
Нюансы ухода за набивным мехом
Подкладка, как уже отмечалось, в данном случае представляет собой основу из текстиля. В связи с этим подобные модели способны весьма стойко переносить влагу в отличие от своих натуральных собратьев. Чтобы они высохли на 100%, хватит и 8-ми часов времени. К тому же в случае необходимости всегда можно воспользоваться специальными сушилками для обуви. При выборе такой обуви стоит обратить внимание на стельки: желательно, чтобы они были съемными, что позволит обеспечить простоту просушки и проветривания.
В каком случае стоит выбрать набивной мех?
Изделие такого плана станет отличным решением в условиях нормальной температуры – от -1 до -15 градусов по Цельсию. Ведь в таком случае в цигейке будет жарко, особенно, если поведение ребенка чрезмерно активное, то есть он постоянно двигается. Дело в том, что во влажной среде активно развиваются бактерии и грибки. Если погода предполагает слякоть, и нет представления о том, что именно выбрать – набивной или натуральный мех, стоит обратить внимание именно на первый вариант, поскольку он, как уже отмечалось, более легко переносит влагу по сравнению с меховыми изделиями.
Какой мех лучше выбрать – натуральный или набивной?
Рассмотрев несколько вариантов меховых изделий, стоит подвести итоги, чтобы знать, какой именно вариант подойдет лучше всего для той или иной ситуации. Логично предположить, что однозначного ответа на вопрос нет, так как выбор вида сырья зависит от большого количества факторов и, в первую очередь, от погодных условий.
Так, если зима достаточно теплая, но влажная, лучше всего отдать предпочтение ботинкам, оснащенным шерстью набивного типа. Если же климат предполагает заморозки, идеально подойдет цигейка. Когда обувь приобретается для школы, одной зимней пары недостаточно, придется запастись сменкой, которая имеет идеальную вентиляцию.
Чтобы обеспечить зимним парам простое и быстрое проветривание и высыхание, в сезон их стоит иметь в количестве нескольких штук. Ассортимент обуви, представленной на рынке, постоянно обновляется. Чтобы быть в курсе последних трендов и тенденций, необходимо следить за изменениями. Только при таком подходе можно одевать ребенка не просто красиво, но еще модно и стильно, он будет за это только благодарен!Фото с сайта kinder-moda.com.ua