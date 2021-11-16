«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Декабря
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.16 KZT
  • €1 = 493.29 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Разные статьи

Все о киберспорте и даже немного больше

Просмотров:83 Опубликовано: 16-11-2021, 08:34
Все о киберспорте и даже немного больше

Портал о киберспорте посвящен наиболее актуальной информации о любимых виртуальных играх пользователей. Каждый посетитель progamestars.com сможет без труда представить себе мир, где его личные возможности просто-напросто не знают границ. Он может сражаться с врагами, используя удивительные способности, демонстрируя идеальные физические параметры. Он может примерять на себя абсолютно любую роль. В мире киберспорта все эти мечтания могут вмиг превратиться в реальность.

Дело в том, что компьютерным играм уже давно удалось взять в плен сердца многочисленных пользователей по всему миру, не зависимо от их пола и возраста. В итоге у каждого из них появилась возможность выбора того, что приходится по душе и по нраву именно ему. На портале представлены актуальные и достоверные данные о самых популярных дисциплинах кибернетического спорта, а также о лучших игроках всех времен и народов. Обновления отбираются максимально тщательно и заимствуются с крупных соревнований, чтобы каждый пользователь мог оставаться в курсе новинок.

Самые распространенные направления


Продвинутый ресурс содержит детальную информацию о топовых виртуальных играх, в которые соревнуются команды из разных уголков земного шара. Вниманию юзеров представлены топовые развлечения с подробной статистикой и постоянно обновляющимися материалами. На страницах есть все, что новичок и профессионал должен знать для комфортного и безопасного игрового процесса.

Dota 2


Многопользовательская игра обрела широкую популярность. В качестве ее разработчика выступает компания Valve, которая удивила мир своей новинкой в 2013 году. Именно в этот момент времени развлечение было представлено на официальной площадке Steam. Многие персонажи известны игрокам на основании известной игры Warcraft 3, при этом само развлечение – не что иное, как продолжение всемирно известной DotA. Суть – в сражении команд, которые противопоставлены друг другу. В составе каждой из них – по 5 человек, которые играют за собственных «героев» и располагают уникальным перечнем навыков и умений, скиллов и атак.

В настоящее время Дота 2 – полноценная дисциплина в области кибернетического спорта. В ней происходит сражение в рамках режима реального времени огромного количества лидирующих игроков, а также наиболее популярных во всем мире команд. Они сражаются между собой за главные призы, которые весьма впечатляют. Турниры обрели известность на весь мир и организуются на регулярной основе в самых разных частях нашей планеты. В разделах сайта не составит труда ознакомиться со статистической информацией по данному вопросу.

League of Legends


Игра является весьма популярной и получила широкую известность под альтернативным (сокращенным) названием – LoL. Она также носит многопользовательский характер и является ролевой. В ней в обязательном порядке стоит обратить внимание на элементы стратегии MOBA. Разработчиком является всемирно известная компания под названием Riot Games. Все события происходят в рамках особого пространственного изменения, где каждый игрок выбирает своего чемпиона сам. Занимателен тот факт, что каждый персонаж располагает собственной предысторией и характерной линией сюжета. К тому у всех участников – своя персональная роль в этой параллельной вселенной.

Топовые команды, собственно, как и в прошлой игре, обрели известность во всем мире и на регулярной основе состязаются в специальных соревнованиях. Наиболее крупные из них представляют собой глобальные масштабные состязания, организуемые на международном уровне непосредственно самим разработчиком. В целях ознакомления с лучшими командами этой игры и статистическими данными, а также основными трансферами и турнирами, стоит посетить соответствующий раздел и всегда быть в курсе событий.

CS:GO


Полное наименование этого развлечения звучит как Counter-Strike : Global Offensive. Эта игра в режиме онлайн является многопользовательской и весьма широко известна в кругах спортсменов с приставкой «кибер». Как и предыдущие версии, она разработана хорошей компанией, которая называется Valve. Произошло это в 2012 году. Суть развлечения в принципе почти ничем не отличается от предыдущих вариантов. Происходит обязательное разделение игроков на две команды. Среди них – террористы и контр-террористы. В рамках игрового процесса между ними происходит сражение в серии раундов. Именно по их итогам определяется победившая сторона.

В мире кибернетического спорта эта игра является топовой в плане своей популярности. К тому же разработчик регулярно организует турниры, в которых победителям достаются лучшие призы. Профессионалы регулярно сражаются за подарки и стремятся к выводу своей команды в топ. Чтобы следить за новостями и всегда оставаться в курсе событий, стоит обязательно посетить раздел с играми.

Overwatch


Рассматривая виртуальные шутеры, стоит обязательно упомянуть об этой игре, которая вышла в 2016 году и была разработана ведущей компанией под названием Blizzard Entertainment. Игра является многопользовательской и произвела фурор во всем мире за счет привлекательного сюжета. В развлечении предусмотрено две команды по 6 игроков, действие происходит на весьма сложной карте виртуального типа. В каждом матче от игроков требуется выполнение определенных заданий, каждое из которых имеет свой уровень сложности. Лучшие игроки в обязательном порядке посещают турниры, наблюдать за процессом так же интересно, как и принимать в нем участие.

Hearthstone


Это развлечение станет отличным решением для тех, кто любит Warcraft. Коллекционная игра в карты предполагает главную цель, заключающуюся в сборе игроком собственной коллекции. Как только начинается матч, игроки приступают к розыгрышу карт, чтобы сумма очков здоровья была приближена у оппонента к нулю. В течение последних нескольких лет было огранизовано большое количество турниров в этом направлении. Статистику по ним можно посмотреть в соответствующем разделе сайта.

Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика