Все о киберспорте и даже немного больше

Портал о киберспорте посвящен наиболее актуальной информации о любимых виртуальных играх пользователей. Каждый посетитель progamestars.com
сможет без труда представить себе мир, где его личные возможности просто-напросто не знают границ. Он может сражаться с врагами, используя удивительные способности, демонстрируя идеальные физические параметры. Он может примерять на себя абсолютно любую роль. В мире киберспорта все эти мечтания могут вмиг превратиться в реальность.
Дело в том, что компьютерным играм уже давно удалось взять в плен сердца многочисленных пользователей по всему миру, не зависимо от их пола и возраста. В итоге у каждого из них появилась возможность выбора того, что приходится по душе и по нраву именно ему. На портале представлены актуальные и достоверные данные о самых популярных дисциплинах кибернетического спорта, а также о лучших игроках всех времен и народов. Обновления отбираются максимально тщательно и заимствуются с крупных соревнований, чтобы каждый пользователь мог оставаться в курсе новинок.
Самые распространенные направления
Продвинутый ресурс содержит детальную информацию о топовых виртуальных играх, в которые соревнуются команды из разных уголков земного шара. Вниманию юзеров представлены топовые развлечения с подробной статистикой и постоянно обновляющимися материалами. На страницах есть все, что новичок и профессионал должен знать для комфортного и безопасного игрового процесса.
Dota 2
Многопользовательская игра обрела широкую популярность. В качестве ее разработчика выступает компания Valve, которая удивила мир своей новинкой в 2013 году. Именно в этот момент времени развлечение было представлено на официальной площадке Steam. Многие персонажи известны игрокам на основании известной игры Warcraft 3, при этом само развлечение – не что иное, как продолжение всемирно известной DotA. Суть – в сражении команд, которые противопоставлены друг другу. В составе каждой из них – по 5 человек, которые играют за собственных «героев» и располагают уникальным перечнем навыков и умений, скиллов и атак.
В настоящее время Дота 2 – полноценная дисциплина в области кибернетического спорта. В ней происходит сражение в рамках режима реального времени огромного количества лидирующих игроков, а также наиболее популярных во всем мире команд. Они сражаются между собой за главные призы, которые весьма впечатляют. Турниры обрели известность на весь мир и организуются на регулярной основе в самых разных частях нашей планеты. В разделах сайта не составит труда ознакомиться со статистической информацией по данному вопросу.
League of Legends
Игра является весьма популярной и получила широкую известность под альтернативным (сокращенным) названием – LoL. Она также носит многопользовательский характер и является ролевой. В ней в обязательном порядке стоит обратить внимание на элементы стратегии MOBA. Разработчиком является всемирно известная компания под названием Riot Games. Все события происходят в рамках особого пространственного изменения, где каждый игрок выбирает своего чемпиона сам. Занимателен тот факт, что каждый персонаж располагает собственной предысторией и характерной линией сюжета. К тому у всех участников – своя персональная роль в этой параллельной вселенной.
Топовые команды, собственно, как и в прошлой игре, обрели известность во всем мире и на регулярной основе состязаются в специальных соревнованиях. Наиболее крупные из них представляют собой глобальные масштабные состязания, организуемые на международном уровне непосредственно самим разработчиком. В целях ознакомления с лучшими командами этой игры и статистическими данными, а также основными трансферами и турнирами, стоит посетить соответствующий раздел и всегда быть в курсе событий.
CS:GO
Полное наименование этого развлечения звучит как Counter-Strike : Global Offensive. Эта игра в режиме онлайн является многопользовательской и весьма широко известна в кругах спортсменов с приставкой «кибер». Как и предыдущие версии, она разработана хорошей компанией, которая называется Valve. Произошло это в 2012 году. Суть развлечения в принципе почти ничем не отличается от предыдущих вариантов. Происходит обязательное разделение игроков на две команды. Среди них – террористы и контр-террористы. В рамках игрового процесса между ними происходит сражение в серии раундов. Именно по их итогам определяется победившая сторона.
В мире кибернетического спорта эта игра является топовой в плане своей популярности. К тому же разработчик регулярно организует турниры, в которых победителям достаются лучшие призы. Профессионалы регулярно сражаются за подарки и стремятся к выводу своей команды в топ. Чтобы следить за новостями и всегда оставаться в курсе событий, стоит обязательно посетить раздел с играми.
Overwatch
Рассматривая виртуальные шутеры, стоит обязательно упомянуть об этой игре, которая вышла в 2016 году и была разработана ведущей компанией под названием Blizzard Entertainment. Игра является многопользовательской и произвела фурор во всем мире за счет привлекательного сюжета. В развлечении предусмотрено две команды по 6 игроков, действие происходит на весьма сложной карте виртуального типа. В каждом матче от игроков требуется выполнение определенных заданий, каждое из которых имеет свой уровень сложности. Лучшие игроки в обязательном порядке посещают турниры, наблюдать за процессом так же интересно, как и принимать в нем участие.
Hearthstone
Это развлечение станет отличным решением для тех, кто любит Warcraft. Коллекционная игра в карты предполагает главную цель, заключающуюся в сборе игроком собственной коллекции. Как только начинается матч, игроки приступают к розыгрышу карт, чтобы сумма очков здоровья была приближена у оппонента к нулю. В течение последних нескольких лет было огранизовано большое количество турниров в этом направлении. Статистику по ним можно посмотреть в соответствующем разделе сайта.