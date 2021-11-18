Майнинг криптовалюты на пуле WoolyPooly

Криптовалюта в последнее время стала очень популярной и продолжает набирать обороты. Связано это, в первую очередь, с тем, что с ее помощью можно заработать. На самом деле, количество способов велико, и наибольшее распространение получил именно майнинг криптовалюты
. В переводе с английского языка это слово означает «добыча». Добывают в основном биткоин, но несколько лет назад появилось огромное разнообразие технологий для добычи алькоинов – риппла, эфириума и пр.
Для решения поставленных задач майнеры задействуют специальные вычислительные мощности, которые есть только на хороших компьютерах. Возрастание числа людей, осуществляющих подобную деятельность, привело к тому, что одиночные меры по получению цифровых денег становятся все менее эффективными. Наибольшего результата майнеры могут достичь, лишь объединившись между собой.
Как только действия по майнингу получили массовое распространение, получить крипту смог каждый, даже не владея специальным оборудованием. Достаточно было использовать обычный процессор или видеокарту, они идеально справлялись с работой по подписанию блока и предоставлением за этот факт щедрого вознаграждения. Но по мере возрастания степени сложности майнинга пришлось покупать специальную технику. Именно так и появились понятия – соло майнинг и майнинг в пуле:
соло майнинг представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в одиночку или на собственном оборудовании, плюс этого варианта в том, что все вознаграждение достается одному юзеру, минус – в сложности выполняемых действий;
пул майнинг предполагает объединение мощностей нескольких майнеров для повышения вероятности поиска блока, плюс – в результативности, минус – в необходимости делить прибыль между собой.
Второй термин предполагает формирование специального сервера, который получает, а затем разделяет крупную цель на несколько мелких задач. Для детальной оценки того, насколько тот или иной майнер вложился в пул, используется такой термин, как шара. Он представляет собой незначительную часть работы, выполняемой для подписания блока, получаемой от пула майнером. В ходе сбора шар со стороны майнеров сервис проверяет их на предмет валидности. Если подтверждается то или иное значение, он объявляет о подписании блока. В итоге пулу обеспечивается вознаграждание пропорционально числу шар, которые подверглись обработке.
На сегодняшний день создание майнингового пула представляет собой полноценное направление предпринимательской деятельности. Собственник его получает деньги за счет комиссионных отчислений с денежных сумм, добытых участниками. Традиционно размер комиссионного отчисления составляет от 0,3 до 2% в зависимости от конкретного вида оборудования и сложившихся обстоятельств. Помимо официального заработка в виде комиссионного отчисления с прибыли пул иногда намеренно занижает параметры вычислительной мощности майнера. Кстати, централизованный элемент имеет массу возможностей по манипулированию хешрейтом. По факту речь идет о дополнительной комиссии, которая является скрытой и вручается за принятие участия в пуле. Размер ее составляет до 10%.
Невзирая на то, что создать пул относительно просто, это действие представляет собой вид бизнеса. С технической точки зрения речь идет о выделенном сервере, для которого характерно простейшее программное обеспечение. Для его создания можно задействовать готовые шаблоны и даже инструкции. Однако сложность заключается в том, что привлечь участников весьма проблематично. Крупные пулы, которые были созданы сравнительно давно, обрели популярность очень быстро. В свою очередь, современные «фермы» продвигаются сложнее.
Самые популярные вопросы о майнинговых пулахКаким образом осуществляются выплаты?
В автоматическом режиме сразу после того как юзер достигнет минимального порогового значения. От времени выплаты не зависят, они могут быть представлены в любом количестве.Я добываю крипту, но баланс остается прежним, что это значит?
Вероятно, пулу еще не удалось найти блок. Это нормальное явление. Нужно просто осуществить переход на страницу монеты и посмотреть, когда он был в последний раз.Мои монеты не отображаются на балансе, но висят в режиме ожидания, что делать?
Есть разные виды монет, и некоторые из них «созревают» очень долго. Чтобы посмотреть на процент этого значения, нужно ознакомиться с собственной статистикой во вкладке с финансами и начислениями.Майню, а монеты никуда не деваются, как это понимать?
Нужно просто проверить, чтобы они были на балансе, а сумма превышала минимальный порог.Есть ли бот, чтобы отслеживать статус ригов?
Да, он работает в телеграм и доступен для любой операционной системы.Как быть, если я не получил письмо на почту?
Заглянуть в папку спам и специальные акции, особенно, если она создана на gmail. Если письма по-прежнему не приходят – написать в службу поддержки.Как мне вывести монеты с кошелька внутреннего типа после регистрации аккаунта пула?
Необходимо посетить персональный кабинет, выбрать пункт меню по смене кошелька и вставить туда адрес монеты.Как быть, если воркеры не отображаются?
Средняя продолжительность обновления статистики составляет до 5 минут, нужно просто немного подождать или же проверить настройки повторно.Мой воркер отображается как офлайн, что это значит?
Что майнер не осуществлял отправку шаров на протяжении 7 минут. Причин может быть несколько – майнится комиссия, или для рига характерен низкий хэш, которого недостаточно для отправки шар в короткое время. Рекомендуется произвести проверку статуса вокера, подождав 10 минут. Если он по-прежнему не изменился, стоит перепроверить настройки майнера.Какую минимальную сумму нужно поставить на вывод, и какую комиссию придется оплатить?
В этой ситуации все зависит от конкретной монеты. Информация прописана на отдельной странице, посвященной ей.