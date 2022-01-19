Уличные шкафы для коммуникаций

Телекоммуникационное оборудование в современных реалиях можно установить далеко не в каждом доме, квартире, офисе. Нередко аппаратура такого плана ставится под открытым небом. Держать ее в «оголенном» виде недопустимо. Не просто потому, что это не эстетично, а по той простой причине, что есть риск возникновения серьезных проблем с электричеством, в том числе с безопасностью жильцов, работников. По этой причине стоит задействовать специальный электрический шкаф уличный всепогодный
. Именно внутрь него и помещаются все необходимые коммуникации.
Назначение конструкции, ее параметры
Электрические шкафы незаменимы в процессе монтажа электрических систем на открытом воздухе. Говоря простым языком, они представляют собой модели, имеющие нестандартную конфигурацию, произведенные из устойчивых к износу видов сырья. Их используют не только в процессе решения бытовых задач, но и в рамках достижения коммерческих целей.
Изделия такого плана особенно актуальны для монтажа в пределах силового или светового комплекса. Их применяются на объектах администрации, образования и культуры, здравоохранения. Широко используются модели шкафчиков на территориях торгово-развлекательных комплексов, сельскохозяйственных построек, загородных коттеджей и многоквартирных домов в населенных пунктах.
Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить коммутацию сетей с отметкой напряжения до 1000В. Внутри таких моделей формируются идеальные условия для того, чтобы электрическое оборудование работало без перебоев. Дело в том, что в них организованы вентиляционные отверстия, что гарантирует идеальную теплоизоляцию. А ведь в ходе ее организации принято использовать инновационные материала. Перегрев в таком случае не допускается, в связи с этим наблюдается более продолжительный срок службы электрического агрегата, как и самого шкафчика.Немаловажную роль играет вопрос, чем именно обеспечен высокий уровень прочности моделей?
И что именно выступает в качестве причины для продолжительного срока службы? На самом деле, в ходе работы над подобными конструкциями мастера используют инновационные виды сырья. К ним можно отнести пластик и металл. Они традиционно покрываются составами повышенной прочности.
Монтаж изделий на поверхность вертикального типа осуществляется посредством универсальных крепежей, что способствует надежной защите содержимого всей конструкции от плохого влияния внешних факторов. К ним относятся, в первую очередь, неблагоприятные погодные условия. Это ветер, дождь, солнечный свет, насекомые. Наряду с этим оборудование получает полноценную защиту от проникновения посторонних лиц. Связано это с оснащенностью комплекса высококачественными запорными системами.
Разновидности и особенности уличных электрических шкафов
Рассматриваемые устройства на сегодняшний день представлены в продаже в широком ассортименте. В первую очередь, они различаются между собой по способу монтажа:
- встраиваемые конструкции монтируются заподлицо непосредственно в нишу, могут выступать в качестве основы стеновой поверхности и полностью скрывать «внутренности» от посторонних взоров;
- накладные изделия закрывают электрооборудование непосредственно с внешней стороны.
В зависимости от наличия либо отсутствия подставки на практике принято выделять следующие разновидности шкафчиков:
- на металлической либо другой подставке – конструкции надежные, дополнительное крепление к стене не требуется;
- напольные модели – устанавливаются на землю или в бетонное покрытие, кирпичный материал;
- подвесные решения монтируются в область столба или стены, для решения поставленной задачи принято применять элементы крепежа особого назначения.
По конструктивным особенностям изделия представлены в следующих видах:
- открытые варианты без дверок, что способствует заметности внутреннего содержимого;
- скрытые решения – после монтажа остаются незаметными, то есть глазу не видны, дизайн роли не играет.
По возможности разборки конструкции не составит труда подобрать следующие модели:
- цельные – реализуются в собранном виде, возможность разборки на детали отсутствует, корпусная часть у них литая;
- сборно-разборные – производители таких решений позволяют пользователю осуществлять монтаж и демонтаж по мере необходимости, у них может быть дно,
- несколько отсеков, что оказывает существенное влияние на показатели вместительности и, конечно же, функциональности.
Характеристики электрических шкафов уличного применения
Модели диэлектрических конструкций сопровождаются полным набором документов с описанием базовых параметров, характерных для конкретного товара. За счет этого потребителю не составит труда определить позитивно и негативно влияющие факторы, а также понять степень опасности их воздействия и в случае необходимости принять соответствующие меры.
На практике можно выделить несколько параметров, учитываемых в процессе выбора и эксплуатирования конструкции.
Первый важнейший момент – степень защиты. Большая часть подобных продуктов имеет уровень IP31, что гарантирует защиту оборудования от вертикальных капель и инородных предметов диаметральным сечением свыше 2,5 мм. Встречаются в каталоге и модели, для которых характерна отметка IP54, они полностью устойчивы к влиянию пыли и влаги, температурных колебаний. Ведь они не боятся дождя, снега, а также проникновения посторонних лиц. С их помощью не составит труда спрятать дорогое оборудование от лишних взглядов и негативного влияния погодных факторов.
Ударная прочность корпуса – еще один ключевой нюанс. Потребитель сможет легко выбрать и приобрести изделие с идеальными показателями. Многие модели оснащены прозрачным окошком. Благодаря такой конструкции не составит труда снять показания без открывания бокса. В любом случае относиться к внутреннему содержимому стоит максимально внимательно. Только при таком подходе можно будет легко продлить продолжительность службы электроники.
Габариты шкафчика и особенности монтирования
В зависимости от приборов, помещаемых в ящик, выбираются модели различной высоты, глубины, ширины. На основании этих параметров определяются размерные характеристики счетных, силовых элементов, которые будут располагаться внутри конструкции. В таблице ниже представлены классические размеры шкафов напольного и настенного типа.
В ходе размещения модели, которая была выбрана, стоит обязательно принять во внимание ее ключевые параметры. Только при таком раскладе она может удачно вписаться в экстерьер. Модели встроенного типа производятся под заказ на базе замеров, выполненных заранее. Поэтому место, где будет производиться дальнейшая установка, измеряется максимально тщательно.
В процессе размещения готовых шкафчиков, имеющих стандартную конфигурацию, стоит принять во внимание тот факт, что для распахивания дверцы необходимо много свободного пространства. Его также занимают ножки, козырьки и прочие детали. Этот момент нужно обязательно учесть в процессе проведения замеров и выполнения расчетов.
Ключевые требования
На практике можно выделить несколько требований, которым должны соответствовать подобные изделия.
Продолжительный срок службы. Ведь важно, чтобы модель защищала электрооборудование, поэтому она непременно должна иметь высокое качество. Это значит, что используемые в процессе производства материалы должны быть устойчивыми к износу. Чаще всего это сталь, в том числе нержавейка, пластик на основе полиэфира. Только при таком подходе можно рассчитывать на то, что оборудование долго будет оставаться сохранным.
Безопасность. При производстве продукции такого плана используется пластик, металл. Эти материалы не должны содержать в составе вредных компонентов, включая радиоактивные вещества. Ведь они вызывают сильную аллергическую реакцию и серьезно вредят здоровью.
Способность обеспечения защиты содержимого модели. Именно запорные механизмы обеспечивают ограничение доступа посторонних лиц к внутренностям. Конструкция моделей может предусматривать классические замки, ручки блокировки, замковые механизмы, кулачки из металла, инновационные устройства блокировки, защелки нажимного типа.Наличие либо отсутствие вспомогательных параметров.
Если работа оборудования требует тщательного контроля и ночью, важно, чтобы конструкция дополнялась подсветкой и звуковым сопровождением. Эти параметры приводят к изменению стоимости изделия в большую сторону.Эффективность термической изоляции стен.
Если этот момент учтен, электрооборудование не будет перегреваться при работе. В итоге техника прослужит в течение длительного времени.Дизайнерское оформление.
Для уличного изделия этот момент роли не играет. Тем не менее, его стоит учитывать, если размещение коробки происходит внутри дома, что также встречается на практике.
Немаловажную роль играет тот факт, что при необходимости ограничения к содержимому модели доступа посторонних лиц стоит присматриваться к изделию с запорным механизмом, которое имеет повышенный уровень надежности. Такой подход позволит обеспечить доступ к оборудованию в рамках самой модели, а также предотвратить вторжение в ее работу посторонних лиц.