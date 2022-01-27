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Пакеты VPS хостинга от BlueVPS

Просмотров:53 Опубликовано: 27-01-2022, 08:31
Пакеты VPS хостинга от BlueVPS

Если ресурсов стандартного пакета вам не хватает для решения необходимых задач, а бюджет крайне ограничен, и нет возможности аренды выделенного сервера, стоит приобрести хостинг VPS. Ознакомиться с детальной информацией можно на сайте bluevps.ru. Продукт станет оптимальным для выполнения многочисленных задач. К тому же он легок в применении и обслуживании. Настроить его и управлять им тоже не составит труда. Да и цена очень низкая.

В этом обзоре речь пойдет о преимуществах продукта перед конкурентами, а также его опциях и возможностях, инструкциях действий для получения той или иной информации.

Ключевые преимущества VPS хостинга от BlueVPS


Хостинг VPS нравится многим юзерам за счет того, что обладает массой положительных характеристик в отличие от большинства альтернативных аналогов. Пользователи выделяют следующие преимущества.

  1. Внушительный объем ресурсов. При этом за пользователем сохраняется право смены конфигурации за счет применения системы KVM. Поэтому все данные будут доступны юзеру в полном объеме.
  2. Простота организации управления. Контрольные панели предоставляются на платной и бесплатной основе. Подключиться к виртуальному хостингу можно посредством защищенного канала, так что взломы исключены. Это обеспечивает пользователям высокий уровень безопасности и комфортные условия работы.
  3. Можно рассчитывать на SSD кеширование в бесплатном режиме и высокую скорость обработки данных, которые на практике применяются наиболее часто. Такой подход гарантирует экономию временного ресурса в ходе решения базовых и вспомогательных задач.
  4. Почти все элементы ПО и контрольные панели, как и другие модули, прекрасно работают на системе Линукс. При этом их функционирование максимально надежно, даже если процессы сильно нагружены. В то же время некоторые решения требуют наличия ОС категории Виндовс. Окончательный выбор операционной системы осуществляется в соответствии с типом задач, которые решает конкретный пакет ВПС. При желании и необходимости можно обратиться в сервис клиентской поддержки и задать интересующие вопросы.
  5. Техподдержка сайта работает в режиме 24/7 и отслеживает общее состояние оборудования в режиме реального времени. Проблемы оперативно предотвращаются, и потом не приходится тратить ресурсы на устранение их последствий.



Если есть вопросы и сомнения, можно связаться с менеджером по телефонному номеру или почте. В итоге хостинг VPS станет для вас по-настоящему надежным средством для решения задач.

Если вам необходимо обновить либо приобрести новое программное обеспечение, для начала надо получить информацию о версии операционной системы. Чтобы сделать это, достаточно применить любую CMD команду.

Особенности переустановки VPS на хостинг площадке BLUEVPS


Это руководство станет идеальным решением для пользователей, которые активно взаимодействуют с VPS. В этой статье речь пойдет об особенностях настройки на Windows или Linux. После выполнения этого действия данные, имеющиеся на VPS, будут удалены, так что придется позаботиться о создании их резервной копии, чтобы не потерять важнейшие сведения.

Теперь можно ознакомиться с инструкцией в деталях, важно строго выполнять один пункт за другим:

  • посетить панель клиента, перейдя по ссылке и введя информацию для входа в систему;
  • перейти на вкладку с услугами;
  • определиться с VPS для загрузки операционной системы, если их несколько, стоит выбрать интересующий вариант;
  • осуществить переход на панель управления серверами, ввести данные для входа;
  • выбрать конкретный сервер;
  • кликнуть по опции переустановки;
  • подобрать вторую операционную систему;
  • задать надежный пароль, в составе которого прописные и заглавные буквы, цифры, особые знаки.


Система сразу предупредит о последующем удалении данных. Нужно будет еще раз проверить, создавалась ли их резервная копия. Именно она может пригодиться в будущем. Общая длительность процедуры переустановки составит 20-30 минут. После того как процесс будет завершен, произойдет перенаправление на соответствующую страницу.

Для работы используются различные команды. Так, с помощью VER можно получить информацию о версии операционной системы. А SYSTEMINFO дает сведения о пакете услуг в виде номера текущего варианта. Если есть необходимость в получении и последующем использовании дополнительных данных, можно задействовать другие команды. Вторая из приведенных комбинаций позволит получить информацию о пакете услуг и дополнительных сведениях об операционной системе. Ее можно фильтровать.

Порядок действий можно описать пошагово. Сначала надо нажать комбинацию Windows + R, а далее дождаться открытия диалогового окна. Потом вводится команда, действие подтверждается, открывается командная строка. В первой из них указывается полный перечень данных об операционной системе. Узнать дополнительную информацию можно, как уже отмечалось, с применением специальных команд.

Далее необходимо отыскать версию ОС для Linux. Лучшим способом узнать, какой именно она является, считается использование соответствующей команды «Release». А чтобы получить сведения о версии ядра Linux, нужно выполнить другую команду, она так и называется – «Uname-R».

На следующем этапе необходимо узнать версию операционной системы для CentOS/Ubuntu. инструкции, которые были применены в отношении Линукс, могут прекрасно использоваться и в этих ситуациях. Чтобы получить основную информацию, необходимо придерживаться выполнения команды Cat /etc/os-release, вместе с наименованием операционной системы будут отображены сведения об имени аппаратного оборудования и прочих моментах. Наряду с этим можно задействовать опцию «Hostnamectl», способствующую смену имени хоста и прочих настроек, а также просмотра версии выпуска ядра.

Немаловажную роль играет получение актуальной и достоверной информации об IP-адресе сервера VPS. Сделать это не составит особого труда. Для этого нужно просто придерживаться определенного алгоритма действий. В частности, сначала перейти по ссылке, ведущей на сайт - https://my.bluevps.com/clientarea.php, а после этого ознакомиться с перечнем своих серверов. Все, что нужно сделать, выбрать нужный сервер и кликнуть по нему. В итоге появится окно с отображением информации о выбранном сервере. Необходимо прокрутить вниз, пока не появится информация об адресе IP.

Таким образом, хостинг от BlueVPS – отличная возможность сэкономить время в процессе работы и немалую сумму денежных средств.

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