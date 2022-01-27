7 простых шагов, чтобы научиться готовить с нуля

Еда – необходимая, неотъемлемая часть нашей жизни. По результатам одного исследования в среднем человек за свою жизнь тратит на прием пищи 4,5 года. Весьма немало, согласны? А если добавить к этому еще и процесс приготовления, то время увеличится как минимум в 2-3 раза. Исходя из этого, умение готовить вкусно можно считать не столько талантом, сколько необходимостью.
Если вы только на старте кулинарного пути, берите на вооружение эти простые советы и удивляйтесь, как быстро кухня покорится вам!
1. Изучите основные техники
Прежде, чем приступать к основному процессу приготовления, потратьте время на то, чтобы изучить теоретическую часть. Как правильно варить, жарить, тушить, запекать и сушить продукты. Какие способы взаимозаменяемые, какую современную технику можно приобрести, чтобы упростить процесс.
Это же касается и техник нарезки, и подготовки продуктов, и классических вкусовых сочетаний. Чем больше теории вы будете знать, тем легче вам будет воспроизвести рецепт.
2. Организуйте комфортное пространство
Зайдите на свою кухню и внимательно осмотрите ее. Вам достаточно свободного места? Знаете ли вы, где расположена основная посуда? Нет ли инструментов или техники, использование которых вам незнакомо? Возможно, вам для комфортного приготовления еды понадобится больше света или музыка, например. Загляните в холодильник и кладовку – пересмотрите все продукты и избавьтесь от тех, срок годности которых вышел. Подготовьте список того, что необходимо купить.
3. Выбирайте простые рецепты
Для начала пути прекрасно подойдут простые рецепты из 1-3 ингредиентов. Это может быть классический омлет, каша, макароны с обычным томатным соусом, суп с магазинной овощной смесью. Постепенно, когда вы доведете приготовление этих блюд до идеала, можете дополнять их же новыми ингредиентами или переходить к более сложным блюдам.
Важно перед началом процесса прочитать рецепт до конца (возможно, дважды), чтобы ничего не пропустить и не разочароваться в середине.
4. Пользуйтесь подсказками
Полки книжных магазинов завалены поваренными книгами на любой вкус. Кулинарные шоу и блоги в интернете рассчитаны не только на профессионалов, но и абсолютных новичков. В конце концов, есть близкие или друзья, всегда готовые помочь. Воспользуйтесь возможностью перенять чужой опыт! Если вы проще воспринимаете текст, купите книгу или посетите тематический форум. Если вам по душе видео, поищите максимально приемлемые для себя ролики. Возможно, поблизости есть кулинарные курсы, куда можно записаться?
Но не беритесь за что-то сложное сразу! Найдите рецепт простого блюда и попробуйте его повторить.
5. Найдите себе компанию
Необязательно учиться самостоятельно. Вы можете пригласить в гости друга, маму или коллегу и вместе что-то приготовить. Перенимать опыт таким образом очень удобно, ведь всегда можно следить за процессом и задавать вопросы, если они возникнут.
6. Не бойтесь спрашивать и пробовать
Даже на этапе покупки нужных ингредиентов могут возникнуть сложности. Не стесняйтесь – задавайте вопросы продавцу, чтобы он помог выбрать идеально подходящие продукты. Если трудности появились в процессе готовки, позвоните кому-то близкому, кто с кухней «на ты».
Пробуйте все, что готовите. Чтобы освоить правильную технику варки макарон или крупы, например, нужно понимать, как выглядит недоваренные и переваренные продукты. Такой же принцип действует и с запеченными овощами, солью и специями. Пробуйте, делайте заметки (в голове или блокноте) и таким образом доведете свои действия до автоматизма.
7. Не останавливайтесь на достигнутом
После того как вам покорятся основы, переходите к следующему шагу – экспериментам. Процесс приготовления еды во многом творческий. Не бойтесь отойти от классического рецепта и добавить что-то новенькое. Всегда можно использовать полученные знания и навыки, чтобы создать что-то интересное. Миксуйте вкусы и продукты, пробуйте новые техники.
Успешного вам покорения кулинарных вершин!
Материал подготовлен: https://povar.ru/