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Казахская авиакомпания Sigma Airlines увеличила объем перевозок по воздуху в Ливию

Просмотров:48 Опубликовано: 28-01-2022, 04:52
В современном мире многие страны стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству, и державы Азии и Африки не исключение. Известной авиакомпанией из Казахстана под названием Sigma Airlines был внедрен чартерный рейс, предполагающий доставку нефти в срочном порядке на территорию Ливии в рамках партнерства между этими государствами.

Коммерческая грузовая авиакомпания, специализирующаяся на поставке нефти и продуктов на ее основе, эксплуатирует воздушные судна Ил-76, отправляя грузы на территорию Ливии. Ее сотрудники располагают профессиональными знаниями и проверенными навыками в организации подобных схем перевозок, что способствует моментальной обработке запросов со стороны клиента и получению нужных разрешений. А также приводит по итогу к успешной реализации срочных заказов.

Специализация авиаперевозчика Sigma Airlines



В рамках последнего рейса авиаперевозчик занимался транспортированием оборудования суммарной массой в 29 тонн на территорию Ливии. Высокая степень сложности и внушительная масса техники требовала принятия особых решений в плане выполнения погрузо-разгрузочных работ и транспортировки. Для этого использовался транспорт регистрации UP-I7645. Отправлялся лайнер из международного аэропорта Марка в Бенгази, то есть из Иордании в Ливию – Бенин.
На сегодняшний день в качестве основного направления деятельности компании выступает поставка грузов различных категорий и степени сложности по всему миру. К тому же специалисты, работающие в организации, рассекают воздушное пространство во всем мире, включая труднодоступные отдаленные районы. Эксперты, работающие в ней, принимают заказы посредством сети Интернет и по телефонному номеру.

Ключевой принцип работы рассматриваемой компании заключается во внедрении и строгом соблюдении этических стандартов делового поведения и отсутствии поддержания сторон, которые конфликтуют с Ливией на протяжении долгого времени. По этой причине ей удалось найти надежного и преданного партнера, отношения с которым в последнее время развиваются стремительными темпами.

Специфика деятельности организации



К остальным преимуществам рассматриваемой фирмы можно отнести следующие значимые моменты:
  • обеспечение каждому клиенту индивидуального подхода с учетом его целей, пожеланий и финансовых возможностей;
  • высокий уровень квалификации каждого сотрудника, который постоянно растет;
  • развитая материально-техническая база – собственный «парк» летательных аппаратов и инструментов для их обслуживания, ремонта;
  • внушительный опыт специалистов, работающих в штате;
  • работа со сверхтяжелыми негабаритными грузовыми единицами.


Все эти моменты привели к тому, что компании удалось выполнить непростой рейс из Иордании в Ливию, доставив груз за короткое время. Помимо нефти, компания Sigma Airlines занимается перевозкой следующих видов грузов:

  • стройматериалы;
  • транспортные средства;
  • продукты;
  • изделия сельскохозяйственного назначения;
  • живые позиции;
  • хрупкие грузы;
  • товары повышенной ценности;
  • спецтехника.


Это далеко не все направления, в которых работает фирма, однако они являются основными.

Значимые рейсы компании


Наряду с этим на регулярной основе фирмой организуются гуманитарные рейсы, причем прием заказов осуществляется на сайте и в устном порядке при телефонном разговоре с менеджером.

Помимо этого, компания организует рейсы по перевозке грузов, чувствительных к низким и высоким температурным режимам. Действует она по аналогичному маршруту. Для успешной и быстрой транспортировки фирма использует сертифицированный контейнер, способный обеспечить поддержание нужного температурного режима. В последний раз компания поставила в Ливию генераторы, а также специализированное оборудование для очистки воды.

Значимый для стран рейс был выполнен 18 октября по тому же маршруту. После того как генераторы и спецтехника массой 35 тонн прибыли в пункт назначения, их доставили в соответствующие гражданские районы.

Еще один рейс пришелся на 10 октября все по тому же маршруту – из Иордании в Ливию. Заводу срочно был нужен ротор, масса которого составляла 25 тонн. Он требовался для замены на нефтеперерабатывающем заводе, которому угрожала полная остановка в связи с незапланированной поломкой. Команда моментально загрузила несущий винт в свой летательный аппарат, после чего осуществила его перевозку из Иордании в Ливию.

Достичь такого результата удалось за счет слаженной командной работы. С помощью сотрудников бренда также удалось решить еще одну задачу, обеспечив соблюдение интересов одного из постоянных заказчиков на территории Ливии. Фирма Sigma Airlines имеет внушительный опыт работы в процессе реализации работ, которые являются срочными и требуют индивидуального подхода. В итоге предоставление воздушного судна произошло в кратчайшие сроки, как и транспортировка, погрузка-разгрузка негабаритных грузов с применением особых технических приспособлений.

Каким автопарком располагает компания?


На сегодняшний день в собственности авиакомпании 5 самолетов 3 разновидностей.
1. Boing 747. Агрегат перевозит до 110 тонн грузов. Максимальная дистанция полета равна 11 380 километров. Скорость приравнивается к отметке в 925 километров в час. Грузы помещаются в отсек на 600 кубических метров.
2. Ил-76. Грузоподъемность его равна от 40 тонн, а объем, на который рассчитано отделение для размещения грузов, 290 кубометров. В условиях предельной загруженности дальность полета равна 3700 км. Максимально развиваемая скорость – 780 километров в час.
3. Airbus a300. Воздушное судно предназначено для перевозки грузов, масса которых составляет до 45 тонн. Дистанция полетов равна 11 750 километров максимум. Скоростной режим – до 910 километров в час. Отсек для грузов вмещает 138 куб. м.
Компания в процессе работы соблюдает нормы этики и принципы надежности.

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