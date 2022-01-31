Описание сериала «Мы все мертвы»(2022) от NETFLIX

Южнокорейский шедевр кинематографа под названием «Мы все мертвы» создан в жанре ужастики и повествует зрителям о зомби-вирусе, который проник в одну из частных школ и поразил старшеклассников. Кстати, перейти на страницу сериала, чтобы ознакомиться с детальным описанием и посмотреть его, можно по ссылке: https://zetflix.pro/series/all-of-us-are-dead. Это удивительный продукт, который будет оценен новичками и любителями в плане просмотра сериалов на высший балл!
Сюжетная линия
В старшей школе HYOSAN обучаются ребята, возраст которых составляет 15-19 лет. Жизнь детей проходит вполне спокойно, она предсказуема, и в ней практически нет сюрпризов. Уроки, спортивные секции, первая любовь и типичные подростковые проблемы. Все это погружает зрителя в сюжет уже с первых минут и заставляет сопереживать главным персонажам.
Но однажды размеренный ритм нарушается страшнейшей и опаснейшей болезнью – бешенством. Она чем-то напоминает современную заразу, хотя протекает в другой форме и приводит к иным последствиям. А начинается все с укуса крысы, которая нападает на одну из старшеклассниц.
Человек, которого поражает эта болезнь, будто бы становится сумасшедшим. А потом в итоге умирает, но сначала сильно мучается, превратившись в истинного монстра, готового сметать на своем пути все, что видит. Распространение вируса происходит стремительными темпами. Всего за несколько часов зараза поражает всех учеников и учителей. Тех, кому удалось уцелеть и не превратиться в настоящее чудовище, кажется, не существует. Все участники кинокартины попали в эту жуткую западню и лишились связи с внешним миром, если не считать городского телефона. Мобильников у людей нет, запасов еды – тоже, собственно, как и шанса на спасение.
Счет наших героев буквально идет на минуты. Они пытались связаться с полицейскими, но сотрудники правоохранительных органов считают, что они говорят неправду, и что это лишь очередной розыгрыш подростков. Не будет ли слишком поздно, когда полицейские, наконец, опомнятся и начнут принимать меры по спасению людей?
Что известно о производстве?
В основе кинокартины – южнокорейский цифровой комикс. Кстати, многие продукты этого жанра создаются специально для портативных устройств. Появился этот жанр в самом начале 2000-х годов, страницы не имеют разбивки, поэтому просмотр на небольшом экране очень удобен. В итоге подобные шедевры обрели популярность, в том числе за пределами Южной Кореи.
К тому же можно выделить некоторые другие преимущества комиксов такого плана:
полностью бесплатное использование;
наглядность представленной информации (практика показывает, что большая часть продаваемых книг относится именно к этой категории);
низкие требования к содержанию со стороны государства, что позволяет зрителям видеть больше положенной цензуры (некоторые считаю это аспект скорее минусом, нежели плюсом).
Издательская фирма, разработавшая и внедрившая новинку, называется Webtoon. Она является собственностью достаточно крупной корпорации под названием Naver. Портал был создан в 2004 году, с момента выхода сервиса Daum Webtoon прошел год. В течение всего следующего десятилетия фирма опубликовала свыше 500 продуктов. Ее основной конкурент, в свою очередь, представил миру 4 сотни изданий. За все это время технологии стали более прогрессивными, появилась возможность дополнения обычных рисунков флэш-анимациями.
Автором этого сериала является интересный человек, создавший экранизацию книги Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» - Чжу Дон-Гын. В апреле 2020 года компания Netflix сделала анонс сериала, над которым будут работать эксперты из Кореи. Правда, оригинальная версия содержит 9 эпизодов, а реплика – 8 или 12.
Начало съемок в Корее пришлось приблизительно на то же время – апрель месяц, однако в летний период их пришлось приостановить по всем известным причинам – из-за вспышки коронавирусной инфекции. На сегодняшний день уже известна дата, когда ужастик будет выпущен официально, это 28 января 2022. В качестве режиссеров проекта выступают такие известные лица, как Ли Джэ-гю и Ким Нам-Су. Первый стал автором многосерийной драмы под названием «Королевства двух сердец», а также шедевра «Вирус Бетховена». Второй продюсировал полнометражные фильмы, в первую очередь, «Гармония» и «Человек, который был суперменом».
Особого внимания заслуживает актерский состав кинокартины. Так, в главной роли – Пак Чи-Ху, который отличился в таких фильмах, как «Скажи, что ты видела», Чо И-Хен из «Врачебной мудрости», «Моей страны». Также хорошо сыграл Юн Чхан-ен. Это далеко не все актеры, тем не менее, именно они составляют базу сериала и успели завоевать симпатии среды тысяч и даже миллионов зрителей во всем мире.
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