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Выбираем портативный тепловизор и RFID замки

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Выбираем портативный тепловизор и RFID замки
Портативный тепловизор
Технологии радиочастотной идентификации, воплощенные в современных электронных замках, помогают обеспечивать безопасность зданий и помещений, а также сейфов, шкафчиков, витрин и прочих объектов. Цифровое запорное устройство предусматривает несколько уровней доступа и управляется радиосигналами определенной частоты.

Такие RFID замки имеют специальное программное обеспечение, радиочастотный ключ (метку) и считывающее устройство. Открыть можно только при наличии нужного уровня доступа. Радиочастотные запорные устройства являются одними из наиболее востребованных для установки на объектах с повышенными требованиями защиты.
Современный RFID замок купить по доступной стоимости можно с доставкой в компании ID Smart. К вашему вниманию широкий ассортимент моделей от лучших производителей.

Преимущества RFID замка



Основным преимуществом электронных замков является повышенный уровень безопасности, а также удобство и простота использования. 
Кроме того, радиочастотные запорные устройства обладают следующими характеристиками:
• для открытия замка используются бесконтактные ключи с радиочастотными метками — карточки, браслеты или брелоки;
• электронный замок RFID может работать автономно от аккумулятора;
• предусмотрено несколько уровней доступа, а также опции подключения администратора, техперсонала и других сотрудников, которым нужно предоставить доступ.

Особенности монтажа



Большинство электронных замков монтируются при помощи самонарезающих винтов, учитывая необходимое направление открывания двери — вправо или влево. Кроме того, замок можно установить горизонтально или вертикально.

Портативные тепловизоры



Тепловизор портативный от ID Smart — оптимальный вариант для дистанционного измерения температуры, определения мест перегрева и выполнения прочих бытовых и профессиональных задач. Большой популярностью пользуются приборы в виде монокуляра или дополнительной камеры, которая подключается к смартфону.

Выбираем портативный тепловизор и RFID замки


Основные преимущества мобильных тепловизоров:
• быстрое определение места перегрева;
• оптическое разрешение для дистанционного отслеживания — 24:1;
• простая и удобная эксплуатация;
• для управления прибором не нужно обучаться;
• возможность сохранения данных и фотографий;
• высокое качество сборки и материалов, надежность и долговечность;
• портативный тепловизор может использоваться в экстремальных условиях;
• устойчив к падениям с высоты 2 метров;
• компактный размер, удобный для переноски и хранения.

Приобрести тепловизор портативный нужной модели с гарантией вы можете в нашем интернет-магазине ID Smart. При необходимости квалифицированные специалисты вас проконсультируют и помогут выбрать подходящий прибор. А выбрать подходящую модель электронного замка на стеклянную дверь можно в разделе нашего онлайн-каталога с электромеханическими замками для стеклянных дверей https://idsmart.kz/catalog/elektronnye_dvernye_zamki/zamki_dlya_steklyannykh_i_profilnykh_dverey/

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