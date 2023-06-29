Выбираем портативный тепловизор и RFID замки

Технологии радиочастотной идентификации, воплощенные в современных электронных замках, помогают обеспечивать безопасность зданий и помещений, а также сейфов, шкафчиков, витрин и прочих объектов. Цифровое запорное устройство предусматривает несколько уровней доступа и управляется радиосигналами определенной частоты.
Такие RFID замки имеют специальное программное обеспечение, радиочастотный ключ (метку) и считывающее устройство. Открыть можно только при наличии нужного уровня доступа. Радиочастотные запорные устройства являются одними из наиболее востребованных для установки на объектах с повышенными требованиями защиты.
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Преимущества RFID замка
Основным преимуществом электронных замков является повышенный уровень безопасности, а также удобство и простота использования.
Кроме того, радиочастотные запорные устройства обладают следующими характеристиками:
• для открытия замка используются бесконтактные ключи с радиочастотными метками — карточки, браслеты или брелоки;
• электронный замок RFID может работать автономно от аккумулятора;
• предусмотрено несколько уровней доступа, а также опции подключения администратора, техперсонала и других сотрудников, которым нужно предоставить доступ.
Особенности монтажа
Большинство электронных замков монтируются при помощи самонарезающих винтов, учитывая необходимое направление открывания двери — вправо или влево. Кроме того, замок можно установить горизонтально или вертикально.
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— оптимальный вариант для дистанционного измерения температуры, определения мест перегрева и выполнения прочих бытовых и профессиональных задач. Большой популярностью пользуются приборы в виде монокуляра или дополнительной камеры, которая подключается к смартфону.Основные преимущества мобильных тепловизоров:
• быстрое определение места перегрева;
• оптическое разрешение для дистанционного отслеживания — 24:1;
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