Мангистауский филиал РГП на ПВХ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» отметила День независимости РК и наградила лучших специалистов

- Мы гордимся своими спасателями. Это большая совместная работа. С одной стороны, она интересна, с другой – опасна. Когда спасатели выезжают на техногенные аварии, они в мыслях прощаются со своими семьями, потому что это большой риск. Таковы наши будни. Я хочу пожелать нашим сотрудникам удачи в работе. Все зависит от навыков. Хочу, чтобы спасатели всегда поддерживали их, как в физической, так и в теоретической части. Каждой семье желаю здоровья. И самое главное - хороших взаимоотношений - это величайшая ценность в жизни, - обратился к коллегам Байшылык Сарман.

На правах рекламы.

Руководитель предприятия прежде всего отметил вклад ветеранов в это нелегкое дело: силы, знания и опыт, которые они вложили и продолжают вкладывать в новое поколение. Байшылык Сарман отметил, спасатели области и ветераны - это единая команда, именно это позволяет выполнять любые сложные задачи.В канун Дня независимости Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан подписан приказ о награждении отличившихся за этот год сотрудников Мангистауского филиала РГП на ПВХ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба»Почетной грамотой Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан был награжден командир взвода Мангистауского филиала РГП «ПВАСС» Мурат Маннапов.Почетные грамоты Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан вручили трем спасателям предприятия. Это Огыланбек Мырзагали, Чинджербек Утегенов и Асет Шеркешбай.Двое спасателей Мангистауского филиала РГП «ПВАСС» Алкамбек Кыйлыбаев и Райымбек Таубаев удостоились благодарственных писем от лица генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.На торжественное мероприятие пригласили ветеранов спасательного дела, чтобы, по словам Байшылыка Сармана, пенсионеры не теряли связь с коллективом. На предприятии действует «Совет наставников». Ветераны приходят и делятся своими навыками с молодыми специалистами, обучают их. После каждого выезда на место аварии ветераны вместе с молодыми специалистами обсуждают недочеты и рассматривают возможные варианты действий. Это необходимо для предотвращения ошибок.«Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» оперативно и эффективно действует в случае возникновения крупномасштабных аварий техногенного и природного характера. Более того, обеспечивает промышленную безопасность на опасных производственных объектах и является правопреемником первых военизированных аварийно-спасательных служб Казахстана.Основная задача этой организации – выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных, профилактических и технических работ, а также работ, связанных с тушением пожаров и оказанием первой медицинской помощи.Это единственная профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба в Мангистауской области. Начиная с 2000 года наши спасатели успешно ликвидировали 32 аварии на нефтяных месторождениях.В Мангистауском филиале работают спасатели, чьи трудовые навыки и профессионализм передаются из поколения в поколение. К примеру, семья Маннаповых. Отец семейства проработал в этом подразделении с 1995 по 2005 годы. Он респираторщик, спасатель третьего международного класса. За время службы участвовал в ликвидации более 10 аварийных ситуаций. В 2005 году династию продолжил сын, который прошел путь от респираторщика до командира взвода.Чтобы поддержать спасателей, по словам Байшылыка Сармана, руководство старается отмечать каждый праздник вместе с их семьями. Самое прекрасное, как отметил руководитель филиала, это улыбки детей, которые пока не понимают, сколь опасную работу исполняют их отцы. Дети просто уверены, что папы всегда защитят их.Для спасателей чужих детей не бывает. Благотворительность стала для них душевной необходимостью. Сотрудники предприятия не афишируют свою помощь ребятишкам, нуждающимся в заботе.Немножко истории: Мангистауский филиал РГП на ПХВ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» образован в поселке Узень в 1968 году и изначально назывался Казахстанским военизированным отрядом Южного промышленного района по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов.На предприятии сегодня трудятся 140 человек, из них 111 – действующие спасатели, обеспеченные необходимым оборудованием. Отряд оснащен 43 единицами спецтехники. Для работы в аварийных ситуациях спасатели используют более 350 аварийно-спасательных инструментов и материалов для ликвидации открытых фонтанов любой сложности, а также для поиска и спасения пострадавших от высоких температур в условиях, непригодных к дыханию.Подразделение обслуживает объекты и оказывает услуги по противофонтанной и газовой безопасности 70 компаниям нефтегазодобывающего сектора Мангистауской области. У спасателей есть опыт проведения профилактических работ при строительстве скважин на шельфе Каспийского моря.На территории РГП на ПХВ «ПВАСС» есть свой учебный полигон, оснащенный всем необходимым для проведения различных операций. Для поддержания физической формы спасатели регулярно проводят соревнования внутри коллектива, проходят обучение по оказанию первой медицинской помощи.Предприятия взаимодействует с 13 филиалами аварийно-спасательных служб, которые дислоцируются в 12 областях Казахстана. Пять из них предоставляют услуги на объектах нефтегазовой отрасли в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Штатная численность филиалов, обслуживающих опасные производственные объекты нефтегазовой области, составляет 570 человек.Спасатели изучают скважины и регулярно выезжают в командировки на месторождения. Выявляют недостатки, нарушения и исправляют их. На профессиональном уровне ликвидируют аварии. Главный праздник страны сотрудники Мангистауского филиала РГП на ПХВ «Профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба» отметили ударным трудом и высокими производственными показателями.