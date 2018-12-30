Бизнес по-казахски в Африке

Жомарт - владелец собственного отеля в Казахстане. Они с Айсулу отправляются в свадебное путешествие в самый красивый и роскошный город, но по-казахски, то есть, вместе с родственниками. Айсулу стремится хорошо провести время, но неумолимое желание подзаработать то и дело заставляет родственников Жомарта формировать новые и новые идеи для бизнеса. Что если закупить верблюдов и сдавать их в аренду? Жомарт игнорирует “гениальные” идеи до тех пор, пока помощник Жомарта Ален не знакомится с кенийским бизнесменом. Загадочный кенийский принц сообщает, что чай в его стране стоит очень дёшево, и предприимчивые герои быстренько сочиняют авантюрный план по закупке кенийского чая. Чтобы и отдых не сорвать, и денег заработать, они мужской компанией улетают в Найроби, оставив своих спутниц дожидаться их возвращения. Но что если кениец не тот, за кого себя выдаёт? И смогут ли они благополучно вернуться к любимым?