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ЛАДА.kz » Фильмы

Хроники хищных городов

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 01:29

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

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