Человек-паук: Через вселенные

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Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это — в нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.
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