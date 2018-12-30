987 год. Скрываясь от преследования, Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук…