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ЛАДА.kz » Фильмы

Аквамен

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:43

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Уже в подростковом возрасте он демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

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